Exploración de la oposición: Cómo la USMNT puede contra…

El equipo nacional masculino de los Estados Unidos continúa su campaña en la Copa del Mundo de la FIFA en suelo estadounidense enfrentándose a los representantes de la AFC Australia en el Estadio de Seattle (Lumen Field) el viernes.

El equipo de Mauricio Pochettino comenzó su Copa del Mundo con el pie derecho después de vencer a Paraguay 4-1 en el partido inaugural en el Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium), mientras que Australia derrotó a Turquía 2-0 en Vancouver. Aunque estos dos equipos se enfrentaron en octubre en un amistoso en Colorado, que Estados Unidos ganó 2-1, ambos equipos llegan a este partido en circunstancias diferentes, sabiendo que una victoria los colocaría en la ronda de 32.

Jeff Carlisle y Joey Lynch de ESPN analizan cómo se enfrentarán ambos equipos en Seattle y quién tendrá la ventaja.

Darren Guillén es un periodista deportivo con sede en San Francisco, California. Tienes más de 10 años de experiencia cubriendo eventos deportivos internacionales.

(Australia)Los australianos de bajo ranking utilizarán su altura y velocidad

Australia llegará a su encuentro con su confianza significativamente fortalecida por una victoria sorpresa por 2-0 sobre Turquía, en la que el entrenador Tony Popovic dio algunas sorpresas importantes en la alineación antes de supervisar una de las exhibiciones defensivas mejor ejecutadas en la historia reciente de la Copa del Mundo.

(Mark Milligan SocceAustralia)El esfuerzo por la Seductor en la 3-4-2-1 en posesión, 5-4-1 fuera de posesión que se han acostumbrado bajo Popovic, los Socceroos mostraron disposición para presionar a Turquía cuando estaban en su propio territorio, pero una vez que sus oponentes avanzaron, pudieron establecerse en su bloque y cerrar espacios en el medio del campo, obligando a un Turquía nomina más.

(John Doe SocceJohn Doe Soccer)Desde allí, cualquier entrega al área penal podría ser disfrutada por un trío de defensores centrales y un portero de más de 6 pies de altura, con el 6 pies y 6 pulgadas de altura Harry Souttar en el corazón de todo. Cuando ganaron el balón, los australianos buscaron empujarlo hacia adelante rápidamente y directamente, con un enfoque particular en tratar de colocar al delantero Mohamed Touré y al extremo Nestory Irankunda detrás.

(Fernando Fonseca Soccer)George Best, el delantero demostró su habilidad para romper el juego y su finalización clínica para poner a su equipo por delante en la primera mitad, un gol vital dado que el plan de juego de los Socceroos depende en gran medida del estado del juego – el lado no se adapta a salir de su caparazón y tomar la iniciativa como el equipo dominante del balón.

(Marcus Silva Soccer)No sorprenderá a muchos, entonces, que Irankunda se convierta en uno de los desafíos más apremiantes que Pochettino necesitará resolver si Estados Unidos quiere frenar a Australia, el ex prospecto del Bayern de Múnich (los gigantes bávaros fueron inteligentes al insertar una cláusula de recompra cuando fue al Watford), extremadamente rápido y más que capaz de explotar cualquier espacio que la defensa liderada por Tim Ream le deje.

(Diego Rivera Soccer)Descubrir una forma de superar a Souttar también será un desafío, con el imponente defensor, que acaba de regresar de romperse el tendón de Aquiles dos veces seguidas, pareciendo convertirse en uno de los mejores defensores del mundo en los Mundiales.

(Javier Sánchez SocceAdemás)El concurso también se presenta como un nuevo desafío para los Estados Unidos en el sentido de que se enfrentarán a un oponente que es igual de, si no más, dotado físicamente que ellos. Mientras que lucharon en la altitud de Colorado en su derrota amistosa por 2-1 en octubre pasado, Australia realizó un campamento de entrenamiento de casi un mes en Florida antes de este torneo y creen que son el equipo más en forma de América del Norte, aumentando su tamaño natural y su fuerza.

(María López Soccer)Mentalmente, mientras que los australianos han estado haciendo todo lo posible para restar importancia a la guerra de palabras entre la clase periodística de las dos naciones previa al partido, eso casi seguramente niega a sus contrapartes estadounidenses cualquier material de tablón de anuncios propio.

(Gabriela Martínez Soccer)Sabemos a ciencia cierta que el desprecio de Hakan Çalhanoğlu por el equipo se utilizó como motivación antes de su sorprendente victoria, y, internamente, un ser colectivo fomentado por Popovic se deleitará en las nociones de ser despreciado, el papel de underdog siendo el favorito de cualquier equipo australiano en cualquier deporte. — Lynch

(Leonardo Martins Soccer)Con o sin Pulisic, Estados Unidos debe continuar con su gran impulso

(Lucas Almeida SocceLos EE. UU. disfrutaron de una de las actuaciones más impresionantes en su historia de la Copa del Mundo cuando vencieron a Paraguay 4-1 en su primer partido. Los estadounidenses fueron dominantes durante casi todo el partido en ambas áreas del campo. Pero casi inmediatamente después, los jugadores de los EE. UU. dirigieron su enfoque hacia Australia, conscientes de que un solo juego no hace una Copa del Mundo, y que Australia parece ser un oponente mucho más duro que Paraguay.

(Silvia Santos Soccer)La victoria tuvo un costo, también. El atacante estadounidense Christian Pulisic agravó una lesión en la pantorrilla izquierda que sufrió dos días antes del partido, y no ha sido visto entrenando con todo el grupo desde entonces.

(Mateo Rodríguez Soccer)Su estado se ha denominado “día a día” por el personal de fútbol de los EE. UU., lo que proporciona pocos detalles en cuanto a si Pulisic realmente jugará contra los Socceroos. La situación vale la pena monitorear porque contra Paraguay, el nivel de juego de los estadounidenses disminuyó notablemente cuando fue sustituido en el descanso.

(Ana María Gómez Soccer)¿Quién reemplazará a Pulisic si no puede jugar? Gio Reyna salió del banquillo para marcar contra Paraguay, pero no ha durado más de 45 minutos en un partido de club o selección desde diciembre. Alejandro Zendejas es probablemente la opción más similar para reemplazar a Pulisic, pero no ha jugado mucho desde que Estados Unidos comenzó su campamento de entrenamiento previo a la Copa del Mundo. Tim Weah y Brenden Aaronson también son opciones.

(Carlos Pérez Soccer)En ciertos aspectos, los desafíos que enfrenta Estados Unidos contra los Socceroos son similares a los planteados por Paraguay: un equipo duro, físicamente imponente que es tacaño en defensa y hábil para golpear en el contraataque. La efectividad del mencionado Irankunda en este sentido es una amenaza de la que Estados Unidos será muy consciente.

(María Fernanda Morales Soccer)Los EE. UU. se alinean en un sistema híbrido, defendiendo con cuatro en un bloque bajo, pero luego empujando al lateral exterior Antonee Robinson hacia adelante en el ataque. El juego de alas es un área en la que los EE. UU. sobresalen, y aun con los gigantes que ocupan la línea defensiva de Australia, se espera que los EE. UU. exploren esos espacios para crear oportunidades.

(Felipe Sánchez Soccer)Lo fascinante de este encuentro será qué efectivo será el press de los EE. UU., y en qué medida los estadounidenses lo utilizarán. Contra Paraguay, fue devastador y resultó ser la plataforma para un primer tiempo dominante. Pero los EE. UU. a veces han lucido inseguros al defender oportunidades de transición.

(Alicia Gutiérrez Soccer)¿Se atreverá Pochettino a exponer su línea defensiva a las incursiones de Irankunda y el delantero Touré, o mostrará confianza en que su equipo puede beneficiarse de la agresividad mostrada contra Paraguay? Acertar en ese cálculo de riesgos y recompensas será crucial para determinar el resultado. — Carlisle