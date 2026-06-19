El padre del astro argentino Lionel Messi, Jorge, tiene un problema de salud, confirma su familia

La familia de Lionel Messi confirmó este jueves que el padre del astro argentino, Jorge Messi, atraviesa un problema de salud.

“Actualmente se encuentra bajo supervisión médica, recuperándose y progresando favorablemente dentro de su condición actual”, dijo la familia en un comunicado enviado a ESPN.

La familia Messi también abordó los continuos rumores que circulan sobre el estado de salud de Jorge, desmintiendo informaciones que no provengan directamente de los canales oficiales.

La familia no precisó la enfermedad que padece Jorge Messi, de 68 años.

“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia desea expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con que algunas personas han tratado un asunto estrictamente privado y familiar”, continúa el comunicado.

Lionel Messi participa actualmente en el Mundial con Argentina. Omar Vega/Getty Images

“La familia también desea aclarar que sólo sus familiares más cercanos tienen información veraz y confiable sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales oficiales no debe considerarse válida o cierta. En momentos como estos, pedimos responsabilidad, prudencia y compasión.

“La salud de una persona y la tranquilidad de quienes la rodean no deben estar sujetas a especulaciones o interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que durante este proceso se respete la privacidad, confidencialidad e intimidad de Jorge y toda su familia. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y a través de los canales correspondientes”.

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Lionel Messi se emocionó durante su primer gol contra Argelia en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 de Argentina, y luego explicó que las lágrimas provenían de asuntos ajenos al fútbol.

“¿Por qué lloré? Fue algo completamente ajeno al fútbol”, dijo Messi el martes.

“Pasé por algunos días difíciles, pero estoy agradecido con toda la delegación y mis compañeros porque siempre estuvieron a mi lado dándome mucha fuerza para ayudarme a superarlo”.

Messi hizo historia durante la victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia al unirse a Miroslav Klose (16) como máximo goleador en una Copa Mundial masculina, y también superó a Pelé (21) en la mayor cantidad de goles en la historia de la Copa Mundial masculina (24: 16 goles, ocho asistencias).

Jorge Messi jugó un papel clave en la carrera futbolística de su tercer hijo, actuando como su agente y gestionando sus negocios fuera del campo.

Acompañó al joven Messi a Barcelona a principios de la década de 2000 para una prueba en La Masia, la academia juvenil del club español.

Su padre también negoció los contratos de Messi con el Barcelona y luego sus traspasos al Paris Saint-Germain y al Inter Miami, al tiempo que gestionaba los derechos de imagen de su hijo y varias inversiones en bienes raíces, hoteles y restaurantes.

Jorge Messi está pasando por un problema de salud, según ha confirmado la familia Messi. Jean Catuffé/Getty Images

En 2016, Messi y su padre fueron condenados en España por evasión fiscal, pero evitaron la pena de prisión porque la sentencia era inferior a dos años.

Mientras Messi se encuentra con sus compañeros en el campo base de Argentina en Kansas City a la espera del segundo partido de la fase de grupos contra Austria el lunes en Dallas, su familia expresó su “sincero agradecimiento por las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas”.

“Solicitamos que durante este proceso se respete la privacidad y confidencialidad de Jorge y toda su familia”, dice el comunicado.

En este informe se utilizó información de The Associated Press.