US Open 2026: Rory McIlroy comienza con fuerza antes de cambios dinámicos en Shinnecock Hills

PorSteve Sutcliffe
periodista deportivo de la BBC
US Open, clasificación de la primera ronda
-6 W. Clark (Estados Unidos**); -2 S Stevens (EE.UU.), R Cowan (EE.UU.*), M McGreevy (EE.UU.), M Fitzpatrick (inglés**), G Woodland (EE.UU.**), J Rahm (España**)
Seleccionado: -1 R McIlroy (NI), L Aberg (Suecia), B DeChambeau (EE.UU.**); Nivel T Fleetwood (inglés); +1 J Parry (inglés), A Fitzpatrick (inglés), R MacIntyre (escocés**)
Tabla de clasificación completa
* denota aficionado
** indica que aún no se ha completado la primera ronda
Shinnecock Hills contó una historia de condiciones cambiantes que alteraron la dinámica en el día inaugural del Abierto de Estados Unidos, obstaculizado por la niebla.
La oscuridad de la madrugada provocó un retraso de dos horas y cuando el juego se reanudó, sólo seis de los 78 jugadores que empezaron temprano rompieron el par mientras fuertes vientos azotaban el notoriamente complicado campo de Long Island, Nueva York.
Sin embargo, habiendo estado inicialmente a la altura de su reputación como una de las pruebas más duras en el golf, un cambio en el clima permitió que la ola de la tarde se aprovechara a medida que las condiciones se volvieron más benignas.
El campeón del US Open 2023, Wyndham Clark, lideró la carga, estableciendo una ventaja de cuatro golpes con seis bajo par cuando quedaban dos hoyos de su primera ronda cuando cayó la noche.
El estadounidense de 32 años, uno de los 50 jugadores que deben regresar a las 06:35 (11:35 BST) del viernes para terminar sus rondas, anotó cinco birdies, un eagle y un solitario bogey en sus 16 hoyos completados.
De hecho, 11 de los 17 jugadores bajo par cuando la sirena señaló el final del juego estaban en la segunda mitad del sorteo, donde el promedio de anotaciones fue un tiro mejor que el de los que estaban fuera temprano.
Eso hizo que las rondas de los primeros participantes Sam Stevens, Rory McIlroy y Ludvig Aberg fueran aún más impresionantes.
El poco atractivo estadounidense Stevens lideró el camino con dos bajo par, con el número dos del mundo McIlroy y su compañero de equipo en la Ryder Cup, Aberg, entre los que estaban a la deriva.
En ese momento, y con las condiciones pronosticadas que se deteriorarían aún más, probablemente hubieran esperado terminar el día más cerca del liderato de lo que están considerando lo difícil que es anotar en Shinnecock Hills.
En los cuatro US Open más recientes disputados en esta sede se han disputado 1.792 rondas y sólo 161 (9%) se han disputado bajo par. Sólo tres jugadores han acabado por debajo del par tras 72 hoyos.
Gran parte de eso se debió a las deficientes condiciones de juego tanto en 2004 como en 2018, y los jugadores acusaron a los organizadores del campeonato, la Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA), de “perder el campo”.
En declaraciones recientemente al podcast No Laying Up, John Bodenhamer de la USGA, el hombre responsable de la preparación del campo este año, aceptó que las condiciones anteriores no habían sido óptimas, pero insistió en que habían “aprendido mucho”.
Y eso fue claramente evidente el jueves, cuando la USGA se aseguró de que los greens no jugaran demasiado rápido desde el principio. También están regando las superficies del putting y sus alrededores durante las dos primeras rondas para evitar que se sequen y mantener viva la hierba.
Fue una decisión que puede haber resultado ligeramente contraproducente dadas las condiciones relativamente benignas de la última ola, pero la cautela podría entenderse dadas las críticas que han enfrentado.
El US Open se considera generalmente como la más dura de las pruebas importantes y en la preparación todos los jugadores hablaron de la necesidad de tener paciencia. Y esa paciencia se puso a prueba desde el principio el jueves con nubes bajas y niebla que cubrían el campo.
Una vez que fue dispersado por las fuertes ráfagas que azotaban el Océano Atlántico, la verdadera naturaleza del desafío que se avecinaba quedó al descubierto.
Un rugoso grueso, de cinco pulgadas de profundidad, flanquea las calles. La tenue festuca y los verdes ondulados añaden más capas de complejidad a la temible reputación de Shinnecock.
No es que McIlroy pareciera perturbado cuando el viento sopló a más de 30 mph a lo largo de la pista de 7,440 yardas.
El seis veces ganador de un major, que comenzó en el hoyo 10, anotó dos birdies en sus primeros tres hoyos e incluso los bogeys en los hoyos 13 y 16 no parecieron brindarle ningún motivo para reevaluar su enfoque.
Durante la ronda, McIlroy, quien defendió con éxito su título de Masters en abril, le dijo al experto de Sky Sports y dos veces ganador de la Copa Solheim, Mel Reid, que debido a que las condiciones eran “consistentes”, no encontraba el campo demasiado complicado.
Lo demostró acertadamente después del giro con un birdie en el tercero y con un sensacional eagle en el quinto par cinco, después de realizar su tiro de salida a 396 yardas asistido por el viento antes de empujar su segundo tiro a 11 pies y embocar el putt.
Aunque terminó con bogeys sucesivos, McIlroy se siente satisfecho con su actuación general.
“Cualquier resultado por debajo o alrededor del par es una buena puntuación”, dijo el jugador de 37 años, que ganó su único título del Abierto de Estados Unidos en 2011.
“Era un día para mantenerse en el torneo y no salir disparado de él, que es exactamente lo que hice aquí hace ocho años”, agregó McIlroy, quien abrió con un 80 en 2018 y luego falló el corte a mitad de camino.
Los compañeros de juego de McIlroy, Aberg y Tommy Fleetwood, también disfrutaron de un comienzo sólido.
El sueco Aberg también anotó un 69, mientras que el inglés Fleetwood anotó birdies en los hoyos quinto y sexto, sus 14 y 15, y logró un par 70 nivelado.
Al número uno del mundo, Scottie Scheffler, le resultó difícil conseguir greens y birdies mientras su intento de convertirse en el séptimo jugador en completar el Grand Slam de su carrera comenzó con un 72.
Sólo Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus, Tiger Woods y Rory McIlroy están en ese conjunto exclusivo de ganar los cuatro majors masculinos.
Y con esta evidencia, el estadounidense, que encabezó la clasificación mundial durante las últimas 161 semanas, tendrá que mejorar una ronda que contó con cuatro birdies, cuatro bogeys y un doble bogey.
Dos veces en tres hoyos hizo una figura desconcertada cuando su tiro de hierro encontró el green solo para alejarse del hoyo y le costó la oportunidad de hacer un birdie.
“Parecía un día en el que muchos buenos tiros iban a ser castigados”, dijo.
“Tenías que hacer un gran tiro si querías evitar un castigo. Creo que un tiro bueno te pondría en situaciones difíciles. En general, fue una buena batalla”.
Abierto de Estados Unidos
18-21 de junio
Colinas de Shinnecock, Nueva York
Actualizaciones de texto en vivo de las cuatro rondas en el sitio web y la aplicación de BBC Sport. Comentarios de radio en vivo de las rondas tres y cuatro en BBC Radio 5 Live, Sports Extra y BBC Sounds.
Shinnecock se suaviza después de un comienzo difícil
Scheffler no fue el único que sufrió momentos de incredulidad.
Su compañero de juego, JJ Spaun, golpeó su bola en el séptimo green, par tres, pero cuando el campeón defensor llegó a la superficie del putting, una ráfaga de viento la había hecho caer hacia atrás, hacia un bunker, y tuvo que luchar para salvar su par.
El notoriamente complicado hoyo 11, par tres, tuvo un efecto similar para la bola de Keegan Bradley y, si bien no le costó un tiro, subrayó por qué el ganador de 2010, Graeme McDowell, había descrito a Shinnecock Hills como “una cámara de tortura” en la preparación para su primera aparición importante en ocho años después de superar la clasificación.
El norirlandés hizo birdie en los días 10 y 11 para ascender a la cima de la clasificación, pero su tarjeta finalmente estuvo plagada de bogeys y firmó por a76.
El estadounidense Keith Mitchell parecía destinado a cometer otra falta en el implacable terreno cuando llegó a la curva en el 41.
Sin embargo, el jugador de 34 años se convirtió en el primer jugador en la historia del torneo en alcanzar 40 o menos en un nueve y romper 30 en los otros nueve en la misma ronda; sus 29 en la segunda mitad lo vieron firmar por un 70.
Mientras tanto, el australiano Adam Scott se convirtió en el segundo hombre en jugar 100 majors consecutivos, uniéndose al legendario Jack Nicklaus, que jugó 146 seguidos. El campeón del Masters de 2013 abrió con 73.
Ese fue el mismo puntaje que el dos veces campeón del US Open, Brooks Koepka, quien ganó la última vez que Shinnecock Hills celebró este campeonato.
Estaban un tiro mejor que el inglés Tyrrell Hatton, mientras que Spaun no logró hacer ni un solo birdie y anotó 77.
Pero es otro ex campeón quien está marcando el ritmo en Clark, quien ha hablado de buscar redención por destrozar un casillero en Oakmont después de no pasar el corte en este torneo hace 12 meses.
Una racha de birdie-birdie-eagle lo alejó de un Dustin Johnson aparentemente rejuvenecido y potencialmente en camino a un 64 si puede igualar los dos hoyos restantes cuando concluya su primera ronda el viernes por la mañana.
Johnson, ex número uno del mundo y dos veces ganador de Grand Slam, hizo retroceder los años con cuatro birdies consecutivos para ponerse en la contienda antes de cometer un doble bogey en el sexto.
Johnson, que tendrá un putt para birdie en el hoyo 15 para recuperar un tiro cuando reanude su primera ronda, es uno de los siete jugadores con dos bajo par.
Ese grupo también incluye al inglés Matt Fitzpatrick, que ganó el título en 2022, y al español Jon Rahm, que le precedió y también tiene una chaqueta verde a su nombre.
Bryson DeChambeau, quien lanzó un enorme avance de 427 yardas en el 12, después de ser impulsado hacia adelante por una gran patada de Tuckahoe Road, está un tiro más atrás.
Fitzpatrick enfrentará un putt para birdie de 11 pies en el octavo cuando regrese el viernes, mientras que DeChambeau tendrá una oportunidad de 21 pies en el mismo hoyo.