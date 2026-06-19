US Open 2026: Rory McIlroy comienza con fuerza antes de cambios dinámicos en Shinnecock Hills

US Open, clasificación de la primera ronda

-6 W. Clark (Estados Unidos**); -2 S Stevens (EE.UU.), R Cowan (EE.UU.*), M McGreevy (EE.UU.), M Fitzpatrick (inglés**), G Woodland (EE.UU.**), J Rahm (España**)

Seleccionado: -1 R McIlroy (NI), L Aberg (Suecia), B DeChambeau (EE.UU.**); Nivel T Fleetwood (inglés); +1 J Parry (inglés), A Fitzpatrick (inglés), R MacIntyre (escocés**)

Tabla de clasificación completa

* denota aficionado

** indica que aún no se ha completado la primera ronda

Shinnecock Hills contó una historia de condiciones cambiantes que alteraron la dinámica en el día inaugural del Abierto de Estados Unidos, obstaculizado por la niebla.

La oscuridad de la madrugada provocó un retraso de dos horas y cuando el juego se reanudó, sólo seis de los 78 jugadores que empezaron temprano rompieron el par mientras fuertes vientos azotaban el notoriamente complicado campo de Long Island, Nueva York.

Sin embargo, habiendo estado inicialmente a la altura de su reputación como una de las pruebas más duras en el golf, un cambio en el clima permitió que la ola de la tarde se aprovechara a medida que las condiciones se volvieron más benignas.

El campeón del US Open 2023, Wyndham Clark, lideró la carga, estableciendo una ventaja de cuatro golpes con seis bajo par cuando quedaban dos hoyos de su primera ronda cuando cayó la noche.

El estadounidense de 32 años, uno de los 50 jugadores que deben regresar a las 06:35 (11:35 BST) del viernes para terminar sus rondas, anotó cinco birdies, un eagle y un solitario bogey en sus 16 hoyos completados.

De hecho, 11 de los 17 jugadores bajo par cuando la sirena señaló el final del juego estaban en la segunda mitad del sorteo, donde el promedio de anotaciones fue un tiro mejor que el de los que estaban fuera temprano.

Eso hizo que las rondas de los primeros participantes Sam Stevens, Rory McIlroy y Ludvig Aberg fueran aún más impresionantes.

El poco atractivo estadounidense Stevens lideró el camino con dos bajo par, con el número dos del mundo McIlroy y su compañero de equipo en la Ryder Cup, Aberg, entre los que estaban a la deriva.

En ese momento, y con las condiciones pronosticadas que se deteriorarían aún más, probablemente hubieran esperado terminar el día más cerca del liderato de lo que están considerando lo difícil que es anotar en Shinnecock Hills.

En los cuatro US Open más recientes disputados en esta sede se han disputado 1.792 rondas y sólo 161 (9%) se han disputado bajo par. Sólo tres jugadores han acabado por debajo del par tras 72 hoyos.