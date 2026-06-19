Chipotle registra un sorprendente crecimiento de las ventas en las mismas tiendas, en una señal temprana de que la cadena podría estar rompiendo su letargo.

Un logotipo de Chipotle se muestra en un letrero fuera de un restaurante el 9 de enero de 2026 en San Diego, CA. Kevin Carter | Getty Images

Chipotle Mexican Grill informó el miércoles un crecimiento sorprendente en las ventas en tiendas, lo que indica que la cadena de burritos podría estar comenzando a dejar atrás los problemas del año pasado. Las acciones de la empresa de restaurantes subieron aproximadamente un 3% en las operaciones extendidas.

Esto es lo que reportó la empresa en comparación con lo que Wall Street esperaba, según una encuesta de analistas de LSEG:

– Beneficio por acción: 24 centavos ajustados, en línea con las expectativas – Ingresos: $3.09 mil millones vs. $3.07 mil millones esperados

Chipotle informó un ingreso neto del primer trimestre de $302.8 millones, o 23 centavos por acción, frente a $386.6 millones, o 28 centavos por acción, un año antes. Tasas impositivas más altas, inflación salarial y precios crecientes de la carne impactaron en sus márgenes durante el trimestre.

Excluyendo gastos legales, costos de reestructuración y otros ítems, la empresa ganó 24 centavos por acción. Las ventas netas aumentaron un 7.4% a $3.09 mil millones, impulsadas por nuevas aperturas de tiendas.

Las ventas en tiendas de la empresa crecieron un 0.5%, revirtiendo las caídas del cuarto trimestre. Wall Street anticipaba que las ventas en tiendas disminuirían un 0.7%, según estimaciones de StreetAccount.

El CEO Scott Boatwright dijo en un comunicado que los resultados superaron las expectativas de Chipotle para el trimestre. Y su impulso de ventas en tiendas ha continuado en el segundo trimestre, dijo en la llamada de ganancias de la empresa.

Para atraer comensales, Chipotle ha estado equilibrando nuevos elementos en el menú, como su salsa de lima y cilantro, con el regreso temporal de favoritos como el Chicken Al Pastor. Combinado con su programa de lealtad, la innovación en el menú ha ayudado a atraer de nuevo a los consumidores más jóvenes, una cohorte que dejó de comprar Chipotle con tanta frecuencia el año pasado y comenzó a llevar lunch en su lugar.

El tráfico a los restaurantes de Chipotle aumentó un 0.6%. En el período del año anterior, la cadena vio las transacciones caer un 2.3%, una señal temprana de que los comensales no estaban visitando tan frecuentemente.

Mientras muchas cadenas de restaurantes vieron debilitarse el tráfico y las ventas en 2024, Chipotle inicialmente desafió la tendencia. Pero el año pasado fue difícil para la cadena de comida rápida y otros restaurantes con precios similares. Los clientes, preocupados por la economía en general y sus ingresos desechables, no iban a sus restaurantes tan seguido para ahorrar dinero.

Chipotle abordó la crisis intentando mejorar las operaciones del restaurante y agregando nuevos elementos al menú. El lunes, la empresa anunció a Fernando Machado, ex alumno de Restaurant Brands International, como su nuevo director de marca.

Para todo el año, la empresa reiteró su proyección previa de ventas en tiendas planas. El director financiero Adam Rymer dijo que la perspectiva es “conservadora”, citando tendencias de consumidores impredecibles.

La economía se ha vuelto aún más volátil desde el último informe de ganancias de Chipotle; la guerra de Estados Unidos con Irán ha llevado a un aumento en los precios del combustible, y pocas empresas han optado por aumentar sus perspectivas para todo el año en las últimas semanas. Los ejecutivos de Chipotle dijeron que las ventas se debilitaron en marzo, después de que comenzó el conflicto.

La guerra en Oriente Medio también significa que Chipotle podría abrir menos restaurantes este año de lo esperado, según Boatwright. La empresa tiene un acuerdo de desarrollo con Alshaya Group para operar ubicaciones en la región como parte de su estrategia de expansión internacional.

(Este contenido fue traducido de un artículo original de CNBC sobre las ganancias de Chipotle)