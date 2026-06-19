El Ejército de EE. UU. demuestra su capacidad de apoyo expedicionario para la Fuerza Aérea de EE. UU. en Filipinas

Fort Magsaysay, Filipinas – La distancia moldea todo en el Indo-Pacífico. Amplias extensiones de océano separan a las naciones e instalaciones militares a lo largo de una región definida por islas dispersas, largas líneas de suministro e infraestructura limitada. Los aviones y barcos a menudo representan el borde visible del alcance militar de los Estados Unidos, con patrullas aéreas, ejercicios internacionales y demostraciones de asociación regional a lo largo de miles de millas de océano.

Detrás de cada despegue, patrulla o esfuerzo hay un requisito que subraya silenciosamente cada movimiento: combustible.

El Ejército de los Estados Unidos demostró cómo ese combustible puede llegar a las fuerzas conjuntas que operan en toda la región durante el Ejercicio Cope Thunder 26-1, en la Base Aérea de Basa, Filipinas. Soldados de la 25ª División de Infantería llevaron a cabo una demostración de Apoyo del Ejército a Otros Servicios (ASOS), que proporciona capacidades de sostenimiento como la distribución de combustible en toda la Fuerza Conjunta.

El evento mostró cómo el Ejército de los Estados Unidos puede establecer rápidamente redes de distribución de combustible expedicionarias para apoyar a las aeronaves de la Fuerza Aérea de los EE. UU. que operan desde lugares donde la infraestructura permanente puede ser limitada o inexistente. Al proporcionar este tipo de sostenimiento expedicionario, el Ejército mejora la capacidad de la Fuerza Conjunta para operar desde ubicaciones dispersas que de otra manera serían difíciles de apoyar.

La 25ª División de Infantería estableció una red temporaria de distribución de combustible capaz de recibir, almacenar y suministrar combustible a granel para apoyar las operaciones de aeronaves durante el ejercicio en la Base Aérea de Basa.

Cuatro camiones cisterna de la 25ª División de Infantería se ubicaron en el campo aéreo para almacenar y distribuir combustible de aviación a cuatro aeronaves F-22 de la Fuerza Aérea de los EE. UU. del 199º Escuadrón de Cazas que participaron en el evento.

La capacidad de distribución de combustible se estableció después de la instalación y las inspecciones de seguridad, con miles de galones de combustible Jet A-1 disponibles para apoyar las operaciones de las aeronaves. El combustible utilizado durante la demostración fue suministrado íntegramente a través de los sistemas logísticos militares de los EE. UU., no de la economía local.

La demostración involucró a soldados de la Brigada de Operaciones de Apoyo de la 25ª División y el Batallón de Apoyo de Sostenimiento de la 524ª División, que operaron Camiones Tácticos de Movilidad Ampliada Pesada (HEMTT) equipados con Sistemas de Reabastecimiento de Combustible Aviación Livianos (HTARS) para trasladar combustible de aviación desde puntos de almacenamiento hasta las aeronaves.

La operación se llevó a cabo en coordinación con el personal de la Fuerza Aérea de Filipinas, asegurando que los procedimientos en tierra, los estándares de seguridad y los requisitos de servicio de las aeronaves estuvieran alineados.

“Las operaciones ágiles son esenciales para proyectar el poder aéreo en todo el Indo-Pacífico. Confiamos en las fortalezas y capacidades de la Fuerza Conjunta para habilitar operaciones desde localizaciones austeras para cumplir la misión,” dijo el Teniente Coronel de la Fuerza Aérea de los EE. UU. Curtis Yoshimoto, Comandante del Escuadrón de Expedición Aérea 199. “Lo que lograron nuestros equipos en la Base Aérea de Basa demuestra una capacidad para repostar rápidamente las aeronaves desde una ubicación austera. La distribución confiable y rápida de combustible en todo el Indo-Pacífico aumenta nuestra resiliencia logística y flexibilidad en toda la región.”

Mientras ASOS ilustra el papel del Ejército en proporcionar capacidades de sostenimiento en toda la Fuerza Conjunta, la demostración en la Base Aérea de Basa resaltó cómo esas capacidades permiten a las fuerzas conjuntas operar en la vasta geografía del Indo-Pacífico.

“En el Indo-Pacífico, la distancia moldea todo. Demostrar esta capacidad muestra cómo el Ejército permite a la Fuerza Conjunta operar en ubicaciones austeras en toda la región,” dijo la Teniente Coronel Karen Dillard, Oficial de Operaciones de Apoyo de la Brigada de Sostenimiento de la 25ª División de Infantería. “Esta es la primera vez que llevamos a cabo este tipo de operación de distribución de combustible en Filipinas.”

El combustible es uno de los commodities más críticos en las operaciones militares modernas. Aeronaves, buques de guerra y vehículos terrestres dependen todos de un suministro constante para mantenerse operativos.

La demostración en la Base Aérea de Basa durante Cope Thunder muestra cómo el Ejército de los EE. UU. ayuda a hacer posibles misiones a larga distancia. Al establecer rápidamente la distribución de combustible en entornos austeros, los logísticos del Ejército ayudan a garantizar que la Fuerza Conjunta pueda operar en la extensa geografía del Indo-Pacífico.

Cope Thunder 26 es un ejercicio bilateral diseñado para fortalecer la interoperabilidad entre las fuerzas de los EE. UU. y Filipinas, mostrando un compromiso colectivo para promover la seguridad regional y fomentar la cooperación regional.