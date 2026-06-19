Empresa local dice vender 10.000 empanadas argentinas a la semana

PRAIRIE VILLAGE, Kansas (KCTV) – Argentina Empanadas ha tenido unas semanas muy ocupadas antes y durante la Copa del Mundo. El propietario Ivan Acuña dice que su local de Prairie Village, su restaurante Buenos Aires en Shawnee, su stand en el Fan Fest y su negocio mayorista han vendido 10,000 empanadas por semana durante las últimas semanas.

“Ha estado muy ocupado, pero estoy muy feliz de estar haciendo esto por nuestro país”, dijo Acuña. â€œRepresentar quienes somos con nuestra comida y que todos aquÃ estén tan emocionados por la Copa del Mundo, Argentina y Estados Unidosâ€

Compartió un vídeo de la larga fila de personas que esperaban para comprarlos en el Fan Fest y dijo que habían podido conocer gente de todo el mundo.

“Tuvimos a alguien de Bangladesh que vino aquí vestido con banderas que decían que Bangladesh es uno de los mayores fanáticos de Argentina”, dijo Acuña. â€œTuvimos muchos argentinos que asistieron al Fan Fest. Teníamos una fila tan larga que tuvieron que llamar a voluntarios para que vinieran y manejaran la fila para que no bloqueara el paso a la gente. Estoy muy bendecida”.

En medio del ajetreo, Acuña pudo acudir al Arrowhead, llamado Kansas City Stadium para el Mundial, para ver jugar a Argentina en persona por primera vez.

“Fue como si alguien tomara a Argentina como un todo y la pusiera en el Arrowhead Stadium”, dijo Acuña. â€œTodos estÃ¡bamos cantando y cantando. Vi las caras de los estadounidenses y de personas de todo el mundo que miraban emocionados y entusiasmados con nosotros. Fue uno de los días más felices de mi vida, después de casarme”.

El propietario de Argentina Empanadas, Iván Acuña, pudo ver jugar a la selección argentina en persona por primera vez en el Kansas City Stadium el martes. (KCTV)

El propietario de Argentina Empanadas, Iván Acuña, pudo ver jugar a la selección argentina en persona por primera vez en el Kansas City Stadium el martes. (KCTV)

Acuña ha vivido en la zona durante casi 7 años y dijo que no le sorprendió la cálida bienvenida que recibieron todos los equipos y fanáticos cuando llegaron al metro.

“Ésta es una hermosa comunidad”, dijo Acuña. “Todo el mundo está orientado a la familia y a la comunidad. Espero que ver la emoción de la Copa del Mundo cree un efecto dominó para el deporte aquí en Estados Unidos”.

Espera que se mantengan ocupados durante el resto del torneo, añadiendo que espera que los locales estén abiertos a probar empanadas y otras cocinas relacionadas con los países que vienen a Kansas City.

Argentina Empanadas ha tenido unas semanas muy ocupadas antes y durante la Copa del Mundo. (KCTV)

Argentina Empanadas ha tenido unas semanas muy ocupadas antes y durante la Copa del Mundo. (KCTV)

â€œLas empanadas no son una comida tan comÃºn aquÃ en los EE.UU., pero les ha intrigado y quieren probarlas. Estamos muy felices de representar quiénes somos con nuestra comida”, dijo Acuña. “Tenemos los brazos abiertos, te damos la bienvenida y, con suerte, después de que los pruebes, será algo en lo que pienses cuando tengas hambre”.

Puedes ver las Empanadas Argentinas en el Fan Fest y en su ubicación en Prairie Village, que también organiza fiestas de observación de Argentina con menús especiales.

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