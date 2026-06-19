Estos 5 relojes de golf Garmin realmente pueden llevar tu juego al siguiente nivel

El US Open está a punto de comenzar y, si toda esta emoción ha reavivado las ganas de jugar al golf, quizás sea el momento de invertir en algunas tecnologías para mejorar tu juego. Se han probado muchos modelos de relojes de golf, y la marca que destaca claramente en este ámbito es Garmin. A continuación, una selección de los mejores relojes de golf Garmin para navegar. Cada uno ha sido probado minuciosamente y ninguno ha obtenido menos de cuatro de cinco estrellas. Simplemente haga clic en “Ver detalles” para acceder a un resumen de la revisión, así como a un enlace a la prueba completa.

Entre ellos se encuentra el modelo favorito, el Garmin Approach S70, que el especialista en golf de TechRadar, Rob Dwiar, califica de “fantástico” y afirma que debería “estar en lo más alto de la lista para cualquiera que busque la mejor relación calidad-precio”. Precisamente, por el lado del presupuesto, se ha colado en la selección de Garmin un modelo más accesible. El Shot Scope V5 claramente merece atención para quienes buscan un reloj de golf asequible que sea eficaz en las funciones esenciales.

En la gama más amplia de Garmin, estos relojes constituyen los modelos especializados en golf. Algunos se desempeñan mejor que otros fuera del campo. El modelo MARQ Golfer (Gen 2) de muy alta gama destaca como el más completo para el día a día. Para un uso más versátil, la guía de los mejores relojes inteligentes ofrece otras opciones a considerar. Ahora es un buen momento para comprar. Se acerca el Amazon Prime Day y se esperan muchas promociones, además de ofertas competidoras de otras marcas. Hay muchas posibilidades de que aparezcan descuentos interesantes en los relojes Garmin.

Excelentes relojes Garmin para golf (y una pequeña ventaja)