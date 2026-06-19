¿Qué se puede hacer para detener la violencia sexual relacionada con conflictos?

El 19 de junio de 2026

Advertencia: Esta explicación aborda temas de violencia sexual, los cuales pueden ser desencadenantes. Se está publicando con el objetivo de aumentar la conciencia sobre estos crímenes y la necesidad de justicia.

Desde Siria hasta Israel y el Territorio Palestino Ocupado, pasando por la República Democrática del Congo, Etiopía y Myanmar, la violencia sexual relacionada con conflictos ocurre en todo el mundo con una regularidad devastadora. Es perpetrada por fuerzas gubernamentales y grupos armados para aterrorizar y controlar comunidades, castigar a oponentes percibidos y forzar desplazamientos. También es un crimen masivamente subregistrado.

Lauren Aarons, Asesora Principal de Género, Conflicto y Justicia Internacional de Amnistía Internacional, responde preguntas clave para comprender la magnitud de este crimen, qué se debe hacer para abordarlo y apoyar a los sobrevivientes.

Cuando se discute la violencia sexual relacionada con conflictos, la gente a menudo piensa primero en la violación, pero va mucho más allá. También incluye esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, tráfico de personas con fines de explotación sexual y amenazas de violación o violencia sexual. La violencia sexual no se limita a la invasión física, sino que puede abarcar una variedad de actos físicos y no físicos que violan la autonomía sexual y la integridad sexual. A menudo se caracteriza por la humillación, la dominación y la destrucción.

Recientemente, por ejemplo, hablé con mujeres palestinas de Gaza que reportaron ser sometidas a registros corporales invasivos por parte de las fuerzas israelíes durante la detención. Algunas mujeres describieron haber sido registradas más de diez veces, incluso mientras estaban vendadas o esposadas, o mientras se burlaban de ellas o se reían de ellas. Si bien los registros corporales pueden ser legales en circunstancias limitadas, su uso con un propósito coercitivo, punitivo o humillante puede constituir violencia sexual, tortura u otro trato cruel, inhumano o degradante según el derecho internacional.

¿Quiénes son los perpetradores?

A veces, los perpetradores de la violencia sexual relacionada con conflictos son miembros de grupos armados; a veces son fuerzas estatales, funcionarios de prisiones o milicias que operan junto a los estados. La conexión con el conflicto puede adoptar muchas formas lejos del campo de batalla, incluyendo dentro del contexto de la detención, el desplazamiento, la ocupación o el colapso de instituciones y sistemas de protección. La violencia sexual puede ser oportunista, tolerada por comandantes o formar parte de una estrategia más amplia. Según el derecho internacional, la violencia sexual relacionada con conflictos está prohibida por el derecho de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. También puede constituir tortura, un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad y / o un acto de genocidio, dependiendo de las circunstancias.

¿La violencia sexual durante los conflictos solo ocurre a mujeres y niñas?

Las mujeres y las niñas se ven desproporcionadamente afectadas por la violencia sexual relacionada con conflictos debido a la desigualdad de género arraigada y la discriminación. Pero la violencia sexual se comete contra personas de todos los géneros. Los hombres, los niños y las personas LGBTQI también son objeto de estos crímenes, incluidos en entornos de detención, en puntos de control, durante el desplazamiento y en situaciones de tráfico o explotación. Amnistía Internacional ha documentado la violencia sexual como una forma de tortura contra hombres y niños en Siria, así como el objetivo de personas en función de su orientación sexual o identidad de género real o percibida en Yemen, entre otros contextos.

Los impactos también suelen ser específicos de género. Las mujeres y las niñas pueden enfrentar embarazos no deseados, complicaciones de salud reproductiva, exclusión social o matrimonio forzado. Los hombres y los niños a menudo describen un inmenso estigma y vergüenza vinculados a ideas nocivas sobre la masculinidad, lo que puede hacer extremadamente difícil la divulgación. Los sobrevivientes LGBTQI pueden temer la criminalización, represalias o exclusión de los servicios de apoyo.

¿Con qué frecuencia se informan estos crímenes?

La violencia sexual relacionada con conflictos se subregistra masivamente. Muchos sobrevivientes con los que hablamos nunca informaron formalmente lo que les sucedió. Algunos temían que no los creyeran. Otros temían represalias o estigma. En muchos contextos, los sobrevivientes también carecen de acceso a atención médica confidencial, apoyo psicosocial o mecanismos de denuncia de confianza que facilitarían la divulgación.

Investigar estos crímenes también es extremadamente difícil durante un conflicto activo. El acceso a los lugares puede estar bloqueado, y la evidencia forense no disponible, con sobrevivientes desplazados a través de fronteras. Por ejemplo, si bien las autoridades israelíes tomaron medidas para investigar los crímenes cometidos durante los ataques del 7 de octubre de 2023 por grupos armados palestinos en medio de desafíos significativos, las lagunas en la recopilación de pruebas en los días inmediatamente posteriores a los ataques significaron que se perdiera evidencia crucial, incluida evidencia que podría haber avanzado en la comprensión de qué violencia sexual se cometió.

Para los sobrevivientes, las consecuencias pueden ser devastadoras y de por vida. Pueden sufrir lesiones físicas graves, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, infertilidad e impactos en la salud mental a largo plazo, incluido el trauma, la depresión y el trastorno de estrés postraumático.

Los familiares también se ven directamente afectados. A veces se ven obligados a presenciar la violencia sexual, una forma de abuso en sí misma. Otros pueden enfrentarse a traumas intergeneracionales. Los niños nacidos tras una violencia sexual pueden enfrentar estigma y exclusión. En algunos contextos, los efectos se extienden a través de generaciones y comunidades enteras.

Rara vez. Una de las cosas más difíciles de documentar la violencia sexual relacionada con conflictos es que la impunidad sigue siendo la norma, y que los sobrevivientes rara vez ven justicia. Los perpetradores a menudo se benefician de sistemas de justicia débiles, protección política, inseguridad o falta de acceso a los tribunales. Incluso cuando se producen juicios, la violencia sexual en sí misma se ignora o se deja de lado con frecuencia. Por ejemplo, muchos miembros del grupo armado Estado Islámico y Boko Haram han sido procesados por delitos relacionados con el terrorismo sin enfrentar cargos que reflejen específicamente la violencia sexual que describieron los sobrevivientes.

Los miembros de las fuerzas armadas estatales disfrutan también frecuentemente de impunidad. Amnistía Internacional ha documentado extensa violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad nigerianas contra mujeres y niñas afectadas por el conflicto con Boko Haram, y sin embargo, la responsabilidad ha permanecido extremadamente limitada.

Un enfoque centrado en el superviviente implica poner los derechos, la dignidad, la autonomía y las prioridades de los sobrevivientes en primer lugar. El concepto ha sido enfatizado fuertemente dentro del trabajo del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la violencia sexual relacionada con conflictos, pero en su esencia es bastante simple: los sobrevivientes no deben ser retraumatizados, tratados meramente como pruebas para casos criminales o instrumentalizados. Deben tener acceso a atención médica, apoyo psicosocial, asistencia legal y protección, deben poder tomar decisiones informadas sobre si denunciar abusos y participar en la toma de decisiones estatales que les afectan.

La atención médica debe ser integral, incluida la atención médica sexual y reproductiva. Los sobrevivientes de violación y otras formas de violencia sexual pueden necesitar tratamiento para infecciones de transmisión sexual, apoyo psicosocial, atención materna, anticonceptivos de emergencia o servicios de aborto seguro. Negar a los sobrevivientes esta atención puede agravar el trauma, poner en riesgo su salud y vidas, y constituir una violación adicional.

Una cosa que los sobrevivientes nos dicen consistentemente es que la justicia significa cosas diferentes para diferentes personas. Algunos quieren juicios y su día en el tribunal. Otros hablan primero sobre atención médica, apoyo financiero o simplemente desean que alguien reconozca lo que les sucedió. Muchos sobrevivientes con los que me he reunido tienen seres queridos desaparecidos o sometidos a desapariciones forzadas, por lo que encontrarlos es su mayor prioridad. Una respuesta genuinamente centrada en el sobreviviente significa escuchar esas prioridades en lugar de suponer que todos los sobrevivientes quieren lo mismo. También significa reconocer y apoyar los esfuerzos de los sobrevivientes para organizarse, documentar abusos, apoyarse mutuamente y abogar por la justicia.

¿Qué son las “reparaciones” y por qué no son suficientes las sentencias de prisión?

Las reparaciones son medidas destinadas a reconocer y remediar el daño sufrido por los sobrevivientes de violaciones de derechos humanos. Pueden incluir compensación financiera, atención médica y psicológica, educación, apoyo económico, conmemoración, disculpas oficiales, reformas legales y garantías de que los abusos no volverán a ocurrir. Las reparaciones no son una alternativa a la responsabilidad penal, ambos son elementos fundamentales de la justicia.

Los gobiernos deben actuar para prevenir la violencia sexual relacionada con conflictos, investigar prontamente todas las denuncias y llevar a los perpetradores ante la justicia en procedimientos justos. También deben garantizar que los sobrevivientes tengan acceso a atención médica, apoyo psicosocial, reparaciones y protección contra daños adicionales según sus propias prioridades y necesidades.

La violencia sexual relacionada con conflictos no ocurre en un vacío. Está estrechamente vinculada con la desigualdad de género, la discriminación, la militarización, la pobreza y sistemas más amplios de exclusión e impunidad. Por lo tanto, las respuestas deben ir más allá de la retórica y abordar las condiciones que permiten que estos abusos florezcan.

Hay algo más: con demasiada frecuencia, los Estados practican una indignación selectiva. Por ejemplo, condenan la violencia sexual cuando es cometida por oponentes políticos e ignoran las acusaciones contra sus propias fuerzas o aliados. O apoyan a algunos sobrevivientes, mientras se lo niegan a otros, incluidos migrantes, refugiados o personas acusadas de asociación con grupos armados no estatales. Sin embargo, todos los sobrevivientes merecen el mismo compromiso con la justicia.

¿Cómo pueden las personas ayudar a detener estos crímenes en sus países?

Las personas pueden ayudar a combatir la violencia sexual relacionada con conflictos exigiendo acciones reales a los gobiernos, incluidas investigaciones creíbles, juicios, reparaciones y apoyo significativo a los sobrevivientes.

Las personas también pueden apoyar, financieramente, políticamente y públicamente, a las organizaciones que trabajan directamente con los sobrevivientes, incluidos grupos de sobrevivientes, grupos locales liderados por mujeres, organizaciones de apoyo a refugiados, proveedores de asistencia legal y especialistas en trauma.

Finalmente, es crucial oponerse a la violencia sexual consistentemente, independientemente de quiénes sean las víctimas o los perpetradores. La solidaridad debe extenderse a través de líneas étnicas, nacionales, religiosas y de conflicto, dondequiera que ocurra.

Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 10 millones de personas que toman la injusticia de manera personal. Estamos haciendo campaña por un mundo donde los derechos humanos sean disfrutados por todos, y solo podemos lograrlo con su apoyo.

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