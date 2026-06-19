BNamericas – Problemas de Vicuña Corp con proveedores locales…

Con el objetivo de lograr la aprobación del nuevo régimen de incentivos a la inversión en Argentina, la Super RIGI, los legisladores incluyeron cambios al proyecto de ley, incluido el requisito de contratar al menos un 20% de proveedores locales.

Este tema laboral ha cobrado relevancia en el sector minero luego de que la empresa Vicuña Corp adjudicara un contrato a una empresa china para su proyecto Vicuña que desarrolla en la provincia de San Juan.

En general, existe un consenso favorable hacia el Super RIGI, cuya misión será estimular inversiones superiores a los mil millones de dólares en proyectos vinculados a tecnologías avanzadas, como la fabricación de baterías de litio o el desarrollo de la cadena de valor del uranio.

Sin embargo, la generación de empleo y la contratación de proveedores locales se han convertido en aspectos claves para lograr la aceptación del Súper RIGI, especialmente después de que se conoció la firma de un contrato con PowerChina, en una licitación de US$ 50 millones (mn) para la construcción de 2.000 camas en un campamento para el megaproyecto Vicuña.

La decisión de Vicuña Corp, una empresa conjunta entre Lundin y BHP, desató un intenso debate sobre la situación de los proveedores, el empleo y los beneficios sociales en torno a las grandes inversiones.

Vicuña es uno de los emprendimientos mineros más importantes de Argentina y ya fue aprobado para recibir los beneficios de la RIGI, comprometiendo una inversión inicial de 9.700 millones de dólares, aunque el establecimiento del distrito a través de las minas Josemaría y Filo del Sol supera los 18.000 millones de dólares.

Una comisión de la Cámara de Diputados elaboró ​​un documento con recomendaciones para el proyecto legislativo del Súper RIGI, que incorpora la exigencia de presentar un plan de desarrollo de proveedores locales, comprometiendo un porcentaje no menor al 20% del monto total de compras de bienes y servicios durante la ejecución de un proyecto.

El requisito se aplicará siempre que “el suministro de proveedores locales esté disponible y en condiciones de mercado en términos de precio y calidad”.

También se agregó el requisito de incentivar el desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas y tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de nuevas industrias.

Otros cambios y beneficios

Se espera una votación favorable al Súper RIGI en una posible sesión extraordinaria del Congreso prevista para el 24 de junio.

Otra modificación propuesta por la comisión es la inclusión de una cláusula que requiera la presentación de un informe técnico que demuestre que el proyecto de inversión no comprometerá la sostenibilidad de los recursos naturales ni la capacidad de la infraestructura en su área de influencia.

Asimismo, se incluye como causal de rechazo la existencia comprobada de impactos negativos sobre los recursos naturales y la infraestructura local.

El Super RIGI fue planeado para instalar “las industrias del futuro”, con un paquete de beneficios que incluye los siguientes aspectos:

â€¢ Impuesto sobre la renta reducido al 15%.

â€¢ Depreciación acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura.

â€¢ Tipo reducido del 3,5% sobre dividendos y beneficios.

â€¢ Exención de derechos de importación y exportación.

â€¢ Tipo único del 10% para las nuevas relaciones laborales creadas tras la incorporación.

â€¢ Estabilidad regulatoria en materia tributaria, aduanera y cambiaria durante 30 años desde la adhesión.

â€¢ Protección contra actos confiscatorios o expropiatorios y acceso irrestricto a la justicia.

â€¢ Posibilidad de someter a arbitraje internacional las controversias con el Estado nacional.

(La versión original de este contenido fue escrita en español)