Levítico: cómo la película de terror romántico se inspiró en una regresión de los derechos gays.

“Leviticus” nació de un lugar de ansiedad. Quizás sea un poco obvio dada la premisa.

En la película que se estrena en cines el viernes, el primer proyecto de largometraje del guionista y director Adrian Chiarella, dos adolescentes en Australia se enamoran, pero después de una oscura terapia de conversión religiosa, son perseguidos por fuerzas demoníacas que se parecen a lo que más desean: el uno al otro.

“Me di cuenta de que había este cambio en el aire en los últimos cinco o diez años, al menos en Australia, de una regresión en muchos de los derechos por los que la comunidad LGBTQIA+ había luchado tanto”, dice Chiarella. “Particularmente en el lenguaje que estábamos escuchando en nuestra esfera política, y también en las microagresiones de la vida cotidiana. Quería hacer una película al respecto, pero no quería retroceder como cineasta. Quería hacer algo un poco más nuevo y más personal. Así que pensé en los tipos de películas que veía en esa época de mi vida cuando estaba pasando por experiencias similares a las de esta película. Básicamente eran películas de terror. Y creo que, como muchos jóvenes queer, recurro a ese género debido a la forma en que explora la otredad y esa sensación desestabilizadora que algunos de nosotros tenemos en nuestro viaje hacia el autodescubrimiento. Así que uní las dos cosas, y me di cuenta de que ‘El terror es el género del miedo’. Es donde le preguntamos al público, ‘¿De qué tienes realmente miedo?’. Y eso parecía ser el espacio adecuado para explorar la homofobia en todas sus diferentes facetas.”

A pesar de la angustia que impregna la película, Chiarella logra conjurar mucha pasión entre sus personajes principales, Naim (Joe Bird) y Ryan (Stacy Clausen). Él dice que es el resultado de ser flexible en afinar cuánto espera aumentar el romance y los sustos en cada escena.

“Fue ajustándose todo el tiempo, desde la etapa de guion hasta los ensayos, con los actores y descubriendo cómo íbamos a transmitir esta historia de amor entre ellos, pero también cómo transmitimos esta monstruosidad”, dice Chiarella. “Honestamente, es algo en lo que trabajamos hasta el final de la postproducción cuando entregamos la película. Creo que estábamos a una semana de estrenar la película en Sundance, y volví a la edición solo para cambiar algunas cosas porque no encajaba del todo, y me había estado molestando durante mucho tiempo. Quería que el público se mantuviera en ese juego de adivinanzas todo el tiempo. Siempre estábamos consultando unos con otros: ¿Esto es demasiado aterrador? ¿Es suficientemente tierno? Además, esta película no funciona sin la química entre Joe y Stacy. La historia de amor no funcionará, pero tampoco funcionará todo el mecanismo de esa entidad, ese monstruo del horror, a menos que realmente creas que estos dos jóvenes se sientan atraídos mutuamente.”

La química ha convencido al público y ha convertido a “Leviticus” en una de las películas de terror más comentadas del año meses antes de su estreno. Después de debutar en el Sundance de este año, Neon adquirió la película en un acuerdo de siete cifras y le dio una fecha de estreno en cines para el verano. Mientras la emoción ha aumentado en otros festivales como South by Southwest y el Overlook Film Festival, Chiarella no predijo que su película se estrenaría después de dos titanes improbables de taquilla -“Backrooms” y “Obsession”- que demostraron que el público estaba ávido de un cine de terror único y dirigido por autores.

“Es un momento muy emocionante,” dice Chiarella. “Creo que esas dos películas de terror son increíbles. Amé a ambas. Son actos muy difíciles de seguir. Creo que la razón por la que el terror está teniendo este auge es que las personas quieren sentir algo de nuevo en el cine. Lo único que puedes garantizar es que una película de terror te hará sentir algo. Es posible que no te guste la sensación, no a todos les gusta, pero sabes con certeza que no estarás sentado pasivamente experimentando esta cosa frente a ti, ¿verdad? Vas a recibir un impacto que te llegará a través de tu cuerpo. También creo que el terror es un gran género para directores primerizos. Es muy expresivo. Te permite realmente desarrollar tu voz y ver qué es lo que puedes decir, pero también cómo decirlo. Además, no requiere grandes estrellas o actores famosos. Puedes dejar que el concepto hable por sí mismo. El hecho de que este género esté despegando nuevamente, creo, significa que veremos muchas otras voces nuevas y emocionantes salir del cine en los próximos años.”

En cuanto a su propia voz, Chiarella duda en hacer promesas cuando se le pregunta si alguna vez veremos otra película ambientada en este mundo o si volveremos a ver a Naim y Ryan de alguna manera.

“Me gustaría poder darte una respuesta firme, pero no lo haré,” dice. “Pero lo que diré es que sé que a la gente realmente le encantan estos dos personajes, así que hay algo rico ahí. Pero por otro lado, este monstruo de película de terror que creamos, esta tradición, la experiencia de las personas en la comunidad LGBTQIA+ es muy amplia, y hay muchas cosas diferentes por las que la gente ha pasado. Puede ser el tipo de territorio por el que podemos empezar a hablar de otras experiencias también.”

En cuanto al próximo movimiento de Chiarella, se centrará en narrativas impulsadas por las relaciones.

“Siempre quiero explorar historias personales, relaciones muy fundamentadas,” dice. “Quiero trabajar con actores para intentar lograr algo que se sienta muy real, como si estuvieras observando la vida. Teníamos este dicho cuando estábamos haciendo esta película, durante toda la filmación y la edición. Si algo no funcionaba, decíamos, ‘Simplemente se siente como una película’. No queremos eso. Queremos que se sienta como la vida. Solo porque sea una película de terror y tengamos esta cosa en ella, que es esta entidad sobrenatural, no significa que todo tenga que ser exagerado e increíble. Me encantaría hacer eso con otros géneros.”

Mira el tráiler de “Leviticus” a continuación.