Ten Hag no descarta regresar al manejo en el futuro pero no espera la llamada de los Países Bajos

Erik ten Hag no descarta volver a entrenar en algún momento, pero no espera que se le ofrezca el trabajo de la selección de los Países Bajos en un futuro cercano. Ten Hag actualmente es el director técnico del FC Twente, el club donde comenzó y terminó su carrera como jugador. Ha estado fuera de la dirección técnica desde que fue despedido por el Bayer Leverkusen después de solo tres partidos al comienzo de la temporada 2025-26, y tiene un contrato hasta junio de 2028 con Twente. Los Países Bajos actualmente son dirigidos por Ronald Koeman, cuyo contrato terminará al final del Mundial en curso. Aunque Ten Hag ha insinuado que le gusta la idea de dirigir al equipo nacional, no tiene planes de terminar su contrato actual antes de tiempo.

“¡He firmado un contrato de dos años con el FC Twente, por lo que estaré allí los próximos dos años!”, le dijo a NOS. “No voy a elaborar sobre mi contrato aquí. Aspiraría a [ser seleccionador nacional]. Ha surgido antes, pero no fue la KNVB. Si pudieras experimentarlo, te encantaría hacerlo.”

Al comienzo de su carrera como entrenador, Ten Hag llevó al Go Ahead Eagles a su primer ascenso en 17 años, mientras que en Utrecht llegó a la final de la Copa KNVB en 2016 y les dio un lugar europeo la temporada siguiente. Luego, Ten Hag llevó al Ajax a tres títulos de Eredivisie en su período de cinco años, captando la atención del Manchester United. Ganó la EFL Cup y la FA Cup con los Red Devils, pero una caída en el rendimiento lo llevó a ser despedido en octubre de 2024. Esto fue seguido por su muy poco exitoso paso por Leverkusen, pero Ten Hag todavía quiere volver a dirigir un día.

“No estoy cansado de la profesión de entrenador en sí, pero me he vuelto selectivo”, agregó. “Fui entrenador durante 10 años, y eso fue bastante bien. Las experiencias con directores técnicos y propietarios en los últimos años no fueron tan buenas.”