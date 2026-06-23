Mundial 2026: Lionel Messi establece más récords para la vigente campeona Argentina

Incluso en el fracaso, Messi bate récords.

Acaparará los titulares por su destreza de cara a la portería, pero también hubo algunos récords no deseados.

Argentina recibió un penalti cuando Lautaro Martínez fue derribado, pero Messi disparó desviado.

“Hubo un momento en el que me enfadé mucho por el penalti, porque lo fallé y lo tomé muy, muy mal”, dijo Messi. “Afortunadamente pudimos revertir esa situación, tomar la delantera y conseguir los tres puntos”.

Se convirtió en el primer jugador en fallar un penalti en la Copa del Mundo de 2026 y ahora ha lanzado (siete) y fallado (tres) la mayor cantidad de penaltis en la historia del torneo, excluyendo los penales.

Tampoco logró marcar seis de 31 penales para Argentina.

Al compensar su doblete, este fue el primer partido oficial en el que Messi marcó para Argentina después de fallar también un penal.

“Messi es humano después de todo, ha permitido algún que otro error”, añadió Murphy.

Quizás estaba escrito en las estrellas que su gol récord fuera marcado al más puro estilo Messi.

“Podría haberse perdido a propósito”, bromeó Murphy. “Tal vez batir el récord era un objetivo mejor”.

El experto en fútbol sudamericano Tim Vickery añadió: “Los dioses del fútbol obviamente no querían que batiera el récord con un penalti, querían que batiera el récord con un gol en juego abierto.

“Argentina ha construido el equipo a su alrededor y simplemente no quiero que se acabe el carnaval”.

Si bien tiene tantos récords, aún le quedan más por conseguir.

El siguiente en la lista podría ser el de mayor asistencia en Copas del Mundo, ya que Messi actualmente está empatado con Maradona con ocho.

Jordan en el último partido del grupo (domingo, 03:00 BST) es la próxima oportunidad de Messi de hacer aún más historia en el fútbol.