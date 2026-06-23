PGA Tour: Promoción y descenso un elemento clave del circuito renovado a partir de 2028

PGA Tour: Promoción y descenso un elemento clave del circuito renovado a...

Actualmente, los 10 primeros clasificados en la Carrera hacia Dubái del DP World Tour que no estén jugando en los Estados Unidos, obtienen tarjetas del PGA Tour para la siguiente temporada. No está claro si esto continuará.

“No se ha decidido,” dijo Rolapp. “Hemos tenido una relación muy exitosa con el DP World Tour, incluidas esas tarjetas.”

El jefe del tour, quien sucederá a Jay Monahan como comisionado del PGA Tour el próximo año, añadió: “Eso es una de las muchas cosas de las que estamos hablando.”

Rolapp promete llevar el PGA Tour a nuevos lugares en los Estados Unidos y dijo que se han identificado 10 de los 15 campos necesarios para la Serie de Campeonatos de 2028, que todos tendrán cortes a mitad de camino.

Utilizando un sistema de puntos uniforme, la serie coronará a un campeón individual antes del habitual Tour Championship de final de temporada.

Ese torneo se convertirá en matchplay y se trasladará a diferentes lugares en lugar de permanecer en su hogar tradicional en East Lake en Atlanta.

Aunque aún no se han establecido detalles exactos, 20 golfistas en la Serie Challenger inferior ganarán ascenso al nivel superior al final de una temporada.

También habrá de cuatro a seis competencias de “última oportunidad” en otoño para los que enfrenten el descenso para conservar el estatus de Campeonato.

Y a los jugadores del Campeonato no se les permitirá competir en eventos de Challenger en la misma temporada.

“Pensamos que para la integridad de lo que ofrecemos a nuestros socios de torneos era importante hacerlo,” dijo Rolapp.

Esto significa que esos eventos más bajos podrían carecer de nombres estelares y, en el Abierto de los Estados Unidos de la semana pasada, Rory McIlroy expresó su preocupación de que esta pista sería “un Tour Korn Ferry glorificado” que es actualmente un circuito de alimentación de bajo perfil para el PGA Tour.

Pero el campeón del Masters dio la bienvenida al anuncio del martes, diciendo en un comunicado que es “un paso positivo para el golf profesional.”

Añadió: “A medida que surjan más detalles, es alentador ver al PGA Tour reafirmar la importancia de la meritocracia y crear una estructura que servirá tanto a los jugadores como a los fanáticos.”

McIlroy también dio la bienvenida a la adición de eventos internacionales después de que haya concluido la temporada principal, en colaboración con el DP World Tour.

“El compromiso de elevar ciertos torneos internacionales históricos y abiertos nacionales es increíblemente importante para el juego,” dijo el norirlandés.

La semana pasada, McIlroy había dicho que la forma en que estaba el PGA Tour antes de la llegada en 2022 del tour independiente LIV “en realidad era bastante buena.”

Pero Rolapp dice que los cambios de 2028 son vitales para el futuro del tour.

“Si estás compitiendo por dólares de los medios, que son el sustento económico de cada deporte en este país, necesitas estar constantemente mejorando el producto,” dijo.

“Creo que miramos a nuestro alrededor y vimos lo que necesitábamos hacer para aumentar la atención de los fanáticos y crear más valor para nuestros socios y sentimos que esto era necesario.”