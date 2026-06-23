Publicado 9:07 pm lunes 22 de junio de 2026

ARLINGTON – Hay un nuevo máximo goleador de todos los tiempos en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

Su nombre es Lionel Messi.

Parecía que Messi iba a romper el récord a principios del partido del lunes entre Argentina y Austria, pero fue rechazado en sus primeros intentos.

Sin embargo, en el minuto 38, Messi tomó un pase de su compañero Facundo Medina y lo metió en la red superando al portero austriaco Alexander Schlager en el camino para llevar a Argentina a una victoria por 2-0 dentro del “Estadio de Dallas”, mejor conocido como Estadio AT&T.

Ese fue el gol número 17 de Messi en la Copa Mundial, rompiendo el récord establecido por el alemán Miroslav Klose en 2002-14. Con un triplete en la victoria del 16 de junio sobre Argelia, Messi superó al brasileño Ronald (15), al alemán Gerd Müller (14) y al francés Kylian Mbappé (14), quienes anotaron dos goles ese mismo día.

Messi volvió a marcar en el quinto minuto adicional de la segunda parte para su gol número 18 en la Copa del Mundo. Se la pasó a Julián Álvarez, que disparó un disparo que detuvo el portero. Leandro Paredes recuperó el balón en el rebote y se lo pasó a Messi, se abrió camino hacia la izquierda y soltó un disparo. Fue bloqueado por la defensa. Messi recuperó el balón y volvió a disparar, esta vez encontrando portería en la segunda ocasión.

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Después de que el argentino Lautaro Martínez recibiera una falta en el área al comienzo del partido, Messi recibió un tiro penal en el minuto nueve. Su disparo se fue por la derecha.

En el minuto 19, a Messi le detuvieron un disparo. Otro disparo de Messi fue desviado en el minuto 32.

El lunes asistieron 70,649 personas para presenciar la ocasión histórica, incluido Tony Romo (ex mariscal de campo de los Dallas Cowboys, actual analista deportivo de CBS y visitante anual de Tyler para el Texas State Open), el ex guardia de los San Antonio Spurs, Manu Ginóbili, la superestrella de la música Shakira y el entrenador en jefe de fútbol americano de los Dallas Cowboys, Brian Schottenheimer, quien estuvo recientemente en Tyler para la boda del apoyador de los Dallas Cowboys y ex destacado de Arp High School, DeMarvion Overshown.

Argentina, que ganó su tercer Mundial en 2022, lidera el Grupo J con récord de 2-0 y seis puntos. Austria (1-1) tiene tres puntos. Ambos equipos jugarán el sábado a las 21 horas. Argentina se enfrentará a Jordania en el AT&T Stadium, y Austria se enfrentará a Argelia en el GEHA Field del Arrowhead Stadium de Kansas City.