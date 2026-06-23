Messi demuestra por qué es la CABRA con goles récord

DALLAS — Cada vez que tocaba el balón, se podía sentir el estadio preparándose para su momento histórico. Los aficionados dentro del estadio de Dallas se pusieron de pie tan pronto como Lionel Messi tomó posesión dentro del campo de Austria en el minuto 38. Luego, en cuestión de segundos, su zurdazo superó al portero Alexander Schlager y convirtió un estadio silencioso en un caldero de cánticos y vítores.

Los fanáticos cantaron “Messi, Messi” mientras se inclinaban al unísono para celebrar que el Albiceleste El capitán hizo historia con ese gol, rompiendo un empate con la leyenda alemana Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en la historia de la Copa Mundial masculina. Incluso sus compañeros de equipo argentino no podían creer la situación, mirándose unos a otros con total asombro mientras abrazaban a Messi en celebración de su gol número 17 en la Copa Mundial, y llegó en una fecha singularmente ligada a la rica historia del fútbol del país.

Messi rompió el récord casi 20 años después del día en que marcó su primer gol en un Mundial, allá por 2006 contra Serbia y Montenegro; Lo más sorprendente es que se cumplieron exactamente 40 años desde el infame gol “Mano de Dios” de Diego Maradona camino a que Argentina ganara la edición de 1986. Messi aún no había terminado, anotó el segundo gol de Argentina en el tiempo de descuento para superar a otra leyenda del fútbol, ​​la brasileña Marta, y convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en la historia de torneos masculinos y femeninos.

Cuando se trata del debate sobre la CABRA, Messi respondió enfáticamente esa pregunta en Dallas cuando Argentina reservó su lugar en los dieciseisavos de final. Ha marcado los cinco goles de Argentina hasta ahora en esta Copa Mundial; increíble ni siquiera comienza a describirlo.

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Argentina también lo necesitaba, ya que lucharon por romper la línea defensiva de Austria, aunque Messi tuvo la oportunidad de romper el récord en los primeros 10 minutos. Lautaro Martínez entró en la portería con un inteligente pase a los pies, pero Stefan Posch y Xaver Schlager chocaron con el delantero del Inter y lo derribaron. Un largo control del VAR finalmente otorgó a Argentina el penalti, brindándole a Messi la oportunidad perfecta para anotar su gol número 17, récord y comenzar la fiesta.

Los fanáticos se pusieron de pie con sus teléfonos apuntando al capitán argentino mientras éste colocaba el balón en el lugar. El estadio quedó en silencio: el récord seguramente era un hecho consumado. Luego, el disparo de Messi se fue desviado y los débiles vítores austriacos dominaron el otrora entusiasta lugar. Messi se cubrió la cara con las manos, mientras los fanáticos argentinos permanecían congelados de incredulidad.

A los periodistas dentro del palco de prensa les tomó un momento procesar lo que había sucedido antes de escribir furiosamente: Messi falla el penalti, no puede convertir para hacer historia. No estuvo del todo fuera de lugar (el capitán de Argentina falló tres de siete penales de la Copa Mundial, sin incluir los penales), pero la alegría inicial fue reemplazada por un silencio atónito cuando la atmósfera instantáneamente se volvió tensa y el juego se reanudó con un saque de meta de Austria.

Después del impacto de fallar un penal temprano, Lionel Messi consiguió su gol récord y agregó otro para tomar la delantera de todos los tiempos en hombres y mujeres, una estadística notable en una carrera llena de goles. Tullio Puglia – FIFA/FIFA vía Getty Images

Los aficionados argentinos intentaron aligerar la situación gritando “por que de la mano de Leo Messi la vuelta vamos a dar” (“porque a través de Messi, cambiaremos esto”), pero Messi luchó por recuperar la compostura en los minutos siguientes, falló tiros y perdió extrañamente la posesión en el medio campo. Su penal fallido pareció impactar las emociones de sus compañeros de equipo, quienes parecían conmocionados; Austria rápidamente aprovechó la vibra para disfrutar de su único período real de dominio.

Austria aprovechó ese impulso para avanzar hacia el área penal de Argentina y poner a prueba al portero Emiliano Martínez, pero no logró desconcertarlo. Históricamente, para vencer a Argentina los equipos no pueden desperdiciar esas oportunidades, y Messi y compañía se recuperaron del golpe inicial del intento de penalti fallado. Poco después de la pausa para hidratarse en la primera mitad, los actuales campeones de la Copa del Mundo volvieron a estar en la cima.

“Cuando [Messi] se entusiasma, todos se entusiasman”, dijo el entrenador argentino Lionel Scaloni después del partido. “Incluso cuando el equipo estaba pasando apuros, [Messi] Robó balones, estaba comprometido. Estar comprometido es por una razón, y eso es lo que aporta. Ya no sé ni qué más decir, nada es suficiente”.

“Disfruto jugando y pasándolo bien en el campo”, dijo Messi después del partido. “Hoy hubo un momento en el que me enojé mucho por el penalti porque lo fallé, lo pateé muy mal y bueno, por suerte pudimos darle la vuelta a esa situación, pudimos tomar ventaja y sacar los tres puntos, que es lo importante”.

jugar 0:28 Messi “muy feliz” tras batir el récord de goles en el Mundial al ganar 2-0

Realmente ha sido un esfuerzo profesional por parte de Messi, desde su primer gol en la Copa Mundial en 2006 en su primer torneo hasta su gol número 17 en 2026, un récord en su sexta Copa Mundial. El Dallas Stadium hizo un montaje de los 16 goles anteriores de Messi y lo mostró en las pantallas gigantes antes del inicio del partido, un preámbulo apropiado para la tarde ahora histórica.

Y así, Argentina tiene dos victorias en dos partidos y, por segunda vez consecutiva, los goles de Messi llevaron a los campeones defensores a la victoria.

“Impresionante. Es impresionante”, dijo Lisandro Martínez en la zona mixta. “Se lo merece por lo que hace y por lo que demuestra partido a partido. Nos tiene acostumbrados”.

La victoria del lunes aseguró el lugar de Argentina en los dieciseisavos de final, y los fanáticos podrían comenzar a soñar con una segunda victoria consecutiva en la Copa del Mundo considerando que Messi solo está mejorando con la edad y con cada Copa del Mundo. Doce de los 18 goles de Messi se produjeron después de cumplir 35 años, y ahora, a pocos días de su cumpleaños (cumple 39 años el miércoles), lidera la clasificación de la Bota de Oro 2026 y ha tomado el control de la marca de todos los tiempos.

“No deja de sorprendernos”, dijo Leandro Paredes en la zona mixta.

Al final del partido, los 70.000 espectadores dieron la bienvenida a la vuelta de celebración de Messi con sus compañeros de equipo en “Jerry World”, el estadio cuyo apodo es un homenaje al propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones. Sin embargo, después de la actuación histórica de hoy, es posible que queramos cambiarle el nombre a él y al deporte a “Mundo Messi”.