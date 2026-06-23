Resumen de la MD12 de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Argentina venció a Austria mientras Messi establece un récord, el doblete de Mbappé impulsa a Francia a superar a Irak

En la jornada 11 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Lionel Messi y Kylian Mbappé volvieron a dominar los titulares cuando los finalistas del año pasado, Argentina y Francia, ganaron sus respectivos partidos. Aquí contamos lo que sucedió en los cuatro partidos, el último primero:

Jordania 1 – 2 Argelia

(Al Rashdan 36′; Benbouali 69′, Gouiri 82′)

Una remontada tardía de Argelia mantuvo vivas sus esperanzas en el Grupo J, ya que se unió a Austria con tres puntos y al mismo tiempo eliminó a Jordania.

Nizar Al Rashdan abrió el marcador para un Jordan en contraataque cuando aprovechó un disparo terriblemente fallido de Mousa Tamari y lo estrelló en las manos de Luca Zidane en la portería argelina.

Sin embargo, los norteafricanos siguieron atacando en la segunda mitad y finalmente la presión hizo efecto. Nadir Benbouali, suplente en la segunda mitad, se levantó magníficamente para lograr el empate en el minuto 69, antes de que el delantero Amine Gouiri se abalanzara sobre un segundo balón en el área chica para convertir con dificultad desde corta distancia.

Este resultado ahora significa que Argentina ha asegurado el primer puesto del Grupo J con un partido de sobra.

Noruega 3 – 2 Senegal

Ángela WEISS/AFP vía Getty Images

(Pedersen 43′, Haaland 48′ 58′ – Sarr 53′ 90+3′)

Noruega se unió a Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo con una impresionante victoria por 3-2 sobre Senegal, con los gigantes africanos mirando a una eliminación de la Copa del Mundo.

Marcus Pedersen, suplente en la primera parte, abrió el marcador para Noruega justo antes del descanso, aprovechando un mal toque de Kalidou Koulibaly antes de batir a Mendy con un disparo que se fue al techo de la red.

Luego, Erling Haaland duplicó la ventaja de Noruega a los tres minutos del segundo tiempo tras un pase de Martin Odegaard. Senegal se impuso en el partido apenas cinco minutos después, cuando Ismaila Saar superó a Orjan Nyland tras un pase de Sadio Mane.

Luego, Haaland restauró la ventaja de Noruega en el minuto 58, con una potente volea desde el punto de penalti tras un buen trabajo de Patrick Berg para presionar alto y ganar el balón. Noruega parecía encaminarse hacia la victoria, pero Sarr puso el gato entre las palomas con un gol en el minuto 93, girando desde corta distancia después de una asistencia de Nicolas Jackson.

Noruega tuvo que aguantar otros seis minutos y, tras sobrevivir a algunos sustos, selló su victoria.

Francia 3 – 0 Irak

(Mbappé 14′, 54′, Dembélé 66′ )

Francia selló su lugar en los octavos de final del Mundial con una cómoda victoria por 3-0 sobre Irak.

Francia abrió el marcador ya en el minuto 14, cuando Kylian Mbappé recibió el balón de Michael Olise en el borde del área antes de meter uno en la red desde lejos. La lluvia sobre el cielo en Filadelfia cayó a cántaros cuando la mitad llegó a su fin y la segunda mitad se retrasó debido a un rayo.

(Foto de ANP vía Getty Images)

El juego se reanudó tras un retraso de dos horas y quince minutos, pero Mbappé no perdió tiempo y duplicó su cuenta. Un mal toque del portero iraquí Ahmed Basil permitió a Ousmane Dembélé saltar y cuadró para que Mbappé aprovechara el arco vacío. Luego, Olise envió a Dembélé hacia el lado derecho del área, y éste lanzó un potente disparo raso hacia la esquina inferior para poner el 3-0 en el minuto 66.

Francia dominó el resto de la mitad, pero no pudo sumar más goles cuando el partido llegó a su fin.

Argentina 2 – 0 Austria

(Messi 38′, 90+5′)

Lionel Messi falló un penalti, una oportunidad de oro, anotó dos veces y rompió el récord de goleadores de todos los tiempos de la Copa Mundial de la FIFA (tanto de Marta como de Miroslav Klose) cuando los campeones defensores Argentina reservaron su lugar en los dieciseisavos de final con una victoria por 2-0 sobre Austria.

Argentina dominó el juego desde el principio y Lautaro Martínez fue derribado temprano en el área de Austria. Después de una larga revisión del VAR, Messi se adelantó para ejecutar su penalti en el minuto nueve, pero el balón salió desviado del poste. Momentos después, Messi tuvo otra oportunidad de abrir el marcador, pero después de sentar al portero y al defensor, David Alaba, que lo perseguía, metió un pie para desviarlo justo cuando Messi buscaba anotarlo.

Sin embargo, no hubo nada que lo detuviera en el minuto 38, cuando trotó tras un corte de Facundo Medina (mateado hábilmente por Thiago Almada frente a él) y barrió al arco desde dentro del área penal: un gol que ha marcado tantas veces en su ilustre carrera. Eso le llevó a superar a Miroslav Klose en la tabla de goleadores de la Copa Mundial masculina y tuvo que esperar casi el último tiro del partido antes de poder superar a Marta en el récord general de todos los tiempos.

Messi inició la jugada con un pase a Julián Álvarez, que se desató mano a mano con el portero. Álvarez se entretuvo inusualmente antes de que el balón fuera recogido por un Messi que lo seguía furiosamente, quien vio un disparo bloqueado antes de clavar el segundo en la portería, superando a tres defensores en la línea.