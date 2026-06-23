Por qué es probable que los éxitos de taquilla de 2026 lideren la carrera de los Oscar de 2027

Por qué es probable que los éxitos de taquilla de 2026 lideren...

En Nueva York, Nueva York, el 8 de junio: Steven Spielberg habla en el escenario durante la premiere estadounidense de DISCLOSURE DAY presentada por Universal Pictures y Amblin Entertainment el 8 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Mike Coppola/Getty Images para Universal Pictures y Amblin Entertainment)

Entre “Project Hail Mary”, “Disclosure Day”, “The Odyssey” y “Dune: Part Three”, cuatro de los mayores blockbusters del año ya están preparando campañas para el Premio a la Mejor Película de los Oscar 2027, cuestionando si la Academia tiene espacio para reconocerlos a todos.

A lo largo de los años, los Oscar han obtenido una reputación por desestimar a las películas de estudio en las categorías principales. En 2018, la Academia propuso añadir una categoría para “Logro Sobresaliente en Películas Populares”, pero rápidamente dio marcha atrás tras las críticas.

Después de años de luchar por llenar las salas de cine tras la pandemia y la fuerte competencia de los servicios de streaming, la primera mitad de 2026 marcó un logro importante al llevar a salas como AMC su mes de mayo con mayor asistencia desde 2019. “Toy Story 5” también llevó la taquilla de verano a $1.85 mil millones, la cifra más alta desde 2019.

No solo son los blockbusters y las sagas las que han contribuido a esta victoria para los cines, incluso películas independientes de terror como “Obsesión” y “Backrooms” han superado sus expectativas en taquilla.

En la década de 2020, un promedio de una o dos películas de gran presupuesto ha recibido una nominación a Mejor Película cada año, incluyendo “F1”, “Wicked”, “Barbie”, “Top Gun: Maverick” y “Avatar: El Camino del Agua”, sugiriendo que la Academia podría estar acercándose a las películas populares.

Pero mientras los Oscar siguen luchando con la audiencia, sería beneficioso tanto para el espectáculo como para la taquilla si la Academia reconociera este año récord abrazando por completo estas películas que de otra manera podrían ser desestimadas. Entre nuevas categorías como Mejor Casting en 2025 y Mejor Diseño de Acrobacias en 2027, la Academia debería considerar seguir el ejemplo de los Globos de Oro y crear un premio que reconozca Logros Cinematográficos Destacados.

Contexto: El artículo debate si la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas debería incluir más películas populares y de grandes presupuestos en sus premios Oscar.

Hechos: Se mencionan varios blockbusters que podrían ser candidatos a Mejor Película en los premios Oscar del 2027, incluyendo “Project Hail Mary”, “Disclosure Day”, “The Odyssey” y “Dune: Part Three”, debido a su éxito de crítica y taquilla.