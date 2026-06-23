Corporaciones chinas ahora controlan el 63,1% de la flota calamarera de Argentina, según revela un informe – Noticias y estadísticas – IndexBox

23 de junio de 2026
Las empresas chinas ahora tienen una participación del 63,1% en la flota pesquera de calamar de Argentina, mientras que el capital argentino representa sólo el 17,9% de la propiedad, según Milko Schvartzman, quien coordina la política oceánica en la organización ambiental argentina Círculo de Políticas Ambientales. El estudio publicado recientemente por Schvartzman, titulado “China y el control de la pesca dentro de la ZEE de Argentina”, explora el cambio de control dentro de la pesquería de calamar de Argentina.
El estudio examina los 84 buques que poseen permisos de cefalópodos en la zona económica exclusiva (ZEE) de Argentina, identificando sus estructuras de propiedad. Al revisar los permisos de pesca, los registros de propiedad corporativa, los datos aduaneros y el seguimiento satelital de los buques, el informe determinó que el capital chino –incluidos los fondos vinculados a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)– ha ingresado constantemente al sector durante las últimas dos décadas a través de adquisiciones, subsidiarias locales y cambio de pabellón de los buques. El informe sostiene que las autoridades pesqueras de Argentina facilitaron esta tendencia al facilitar la supervisión regulatoria.
Como ejemplo clave, el informe cita a la Corporación Nacional de Pesca de China (CNFC) y al Shanghai Fishery Group (SFG) para mostrar cómo las empresas vinculadas a la pesca ilícita obtuvieron posteriormente acceso legal al sistema argentino. En el caso de CNFC, Argentina inicialmente rechazó solicitudes de permisos de empresas vinculadas a CNFC en 2006 debido a sus vínculos con embarcaciones previamente capturadas pescando ilegalmente dentro de la ZEE de Argentina. Sin embargo, luego de ajustes regulatorios en 2013 que eliminaron reglas de divulgación más estrictas sobre las estructuras de propiedad, esas mismas redes corporativas obtuvieron con éxito permisos argentinos para operar legalmente, afirma el informe. La situación del Shanghai Fishery Group sigue una trayectoria comparable.
Las imágenes satelitales del informe muestran tres embarcaciones que realizaron incursiones simultáneas en aguas argentinas en 2016 en circunstancias indicativas de pesca ilegal de calamar. Sin embargo, para 2024, esos buques idénticos se habían integrado formalmente a la flota nacional de Argentina a través de una subsidiaria local.
El informe sostiene que el dominio chino no es casual sino sistémico. Un gráfico mapea las actividades de Zhejiang Ocean Family, ilustrando cómo las empresas utilizan tanto embarcaciones con licencia argentina dentro de la ZEE como flotas de aguas distantes fuera de ella para capturar las mismas poblaciones de calamar.
Más adelante en la cadena de suministro, el estudio de Schvartzman destaca un acuerdo deliberado en el que la ley china clasifica las capturas de aguas extranjeras como “productos nacionales”. Según las regulaciones chinas a las que se hace referencia en el informe, los productos del mar capturados por empresas chinas en el extranjero pueden volver a ingresar a China sin derechos de importación ni IVA. Este tratamiento fiscal crea un desequilibrio competitivo significativo, sostiene el informe, porque mientras las empresas argentinas que exportan a China enfrentan aranceles del 12% y un IVA del 9%, las empresas controladas por China que operan desde Argentina evitan estos costos por completo. Esto le da a la flota china una ventaja de precio del 21%.
Este superávit financiero permite a las empresas chinas cubrir los altos gastos operativos de Argentina, superar a los operadores locales independientes y seguir adquiriendo buques y negocios. Utilizando los precios promedio del mercado de buques, el análisis estima que esta ventaja anual equivale a la compra de aproximadamente 10 buques calamareros industriales al año. A este ritmo, el resto de la flota argentina podría comprarse por completo en unos pocos años, advierte el informe.
En otra parte del estudio, Schvartzman plantea otra cuestión importante: el “biolavado”, o la mezcla de calamares capturados legalmente en la ZEE de Argentina con calamares obtenidos mediante pesca no regulada fuera de la ZEE. Los gráficos que muestran las cadenas de procesamiento y el etiquetado de los productos en el informe ilustran cómo se combinan los calamares de diversos orígenes en las plantas de procesamiento chinas. Por ejemplo, el informe muestra un producto de calamar con etiqueta china que enumera una temporada de captura de octubre a mayo, muy superior a la temporada regulada de Argentina, lo que indica una combinación de oferta regulada y no regulada. El informe sostiene que esto socava la trazabilidad porque una vez que el calamar se procesa en China, los compradores en Europa, Estados Unidos o en otros lugares no pueden determinar qué porción fue capturada legalmente según las reglas argentinas.
Las cuestiones de derechos humanos son otro foco de este informe y de otros, incluidos los abusos y las muertes documentados en barcos pesqueros chinos, lo que llevó a Schvartzman a comenzar a examinar la flota pesquera de aguas distantes de China. Uno de esos incidentes ocurrió en 2021, cuando el único tripulante de la flota pesquera argentina que murió a causa del Covid-19 fue Manuel Quiquinte, de 68 años, quien había emprendido su último viaje para ahorrar dinero y terminar de construir su casa antes de jubilarse. El informe señala que la compañía pesquera china se negó a llevarlo a puerto y que sufrió durante cinco días en su camarote en un barco a sólo 10 horas de la costa. Algunos tripulantes grabaron conversaciones con los comandantes de la embarcación, que eran tripulantes chinos que no hablaban español.
Este caso reveló que algunos buques de bandera argentina tenían capitanes y oficiales navales chinos, lo que viola la ley argentina. El informe explica que después de que estos barcos zarparan del puerto, los capitanes y oficiales argentinos a bordo se retiraban a sus camarotes y pasaban todo el despliegue viendo películas mientras el barco permanecía bajo control chino. Los capitanes y oficiales chinos operan los buques y figuran como pasajeros. Schvartzman obtuvo listas de tripulantes para una docena de barcos de una empresa cuyo beneficiario final es chino: empresas con sede en Argentina con barcos con bandera argentina y licencias de pesca argentinas.
Para comenzar a abordar los problemas dentro de la pesquería, el informe recomienda eliminar las asimetrías competitivas, fortalecer los requisitos de divulgación para los permisos de pesca, reforzar la investigación de antecedentes de los solicitantes, exigir observadores a bordo, implementar certificados de captura digitales, garantizar el acceso público a los registros de flotas y establecer mecanismos de gobernanza regional para aguas internacionales. Sin estas medidas, la pesquería de calamar de Argentina podría pasar a estar totalmente controlada por capital chino dentro de una década, advierte el informe.
Este informe proporciona una visión integral de la industria del atún listado congelado, fresco o refrigerado en Argentina, rastreando la demanda, la oferta y los flujos comerciales a lo largo de la cadena de valor nacional. Explica cómo la demanda en canales clave y segmentos de uso final da forma a los patrones de consumo, al mismo tiempo que mapea el papel de la disponibilidad de insumos, la eficiencia de la producción y los estándares regulatorios en el suministro.
Más allá de las métricas principales, el estudio compara precios, márgenes y rutas comerciales para que pueda ver dónde se crea el valor y cómo se mueve entre los proveedores nacionales y los socios internacionales. El análisis está diseñado para respaldar la planificación estratégica, el ingreso al mercado, la priorización de carteras y la gestión de riesgos en el panorama del atún listado congelado, fresco o refrigerado en Argentina.
Navegación rápida
Hallazgos clave
- La demanda interna está determinada tanto por el uso doméstico como por el uso industrial, y los flujos comerciales vinculan la oferta local con las importaciones y exportaciones.
- La dinámica de precios refleja valores unitarios, costos de flete, tipos de cambio y cambios regulatorios que afectan las decisiones de abastecimiento.
- La oferta depende de la disponibilidad de insumos y la eficiencia de la producción, lo que crea una curva de costos nacional distinta.
- La concentración del mercado varía según el segmento, lo que crea diferentes panoramas competitivos y barreras de entrada.
- Las perspectivas para 2035 destacan dónde la inversión en capacidad y el crecimiento de la demanda están más alineados dentro del país.
Alcance del informe
El informe combina el dimensionamiento del mercado con inteligencia comercial y análisis de precios para Argentina. Cubre tanto el desempeño histórico como las perspectivas futuras hasta 2035, lo que le permite comparar ciclos, cambios estructurales e impactos de políticas.
- Tamaño del mercado y crecimiento en términos de valor y volumen.
- Estructura de consumo por segmentos de uso final
- Capacidad de producción, producción y dinámica de costos.
- Flujos comerciales, exportadores, importadores y balanzas
- Puntos de referencia de precios, valores unitarios y señales de margen
- Contexto competitivo y condiciones de entrada al mercado.
Cobertura de productos
- Atún listado congelado y fresco o refrigerado
Cobertura de países
Perfil del país y puntos de referencia
Este informe proporciona una visión consistente del tamaño del mercado, la balanza comercial, los precios y los indicadores per cápita de Argentina. El perfil destaca la estructura de la demanda y la posición comercial, lo que permite realizar evaluaciones comparativas con pares regionales y globales.
Metodología
El análisis se basa en un marco de múltiples fuentes que combina estadísticas oficiales, registros comerciales, divulgaciones de empresas y validación de expertos. Los datos se estandarizan, concilian y verifican para garantizar la coherencia entre las series temporales.
- Datos de comercio internacional (exportaciones, importaciones y estadísticas espejo)
- Estadísticas nacionales de producción y consumo.
- Información a nivel de empresa procedente de presentaciones financieras y comunicados públicos.
- Series de precios y puntos de referencia de valor unitario
- Revisión de analistas, comprobaciones de valores atípicos y validación de series temporales
Todos los datos se normalizan según una definición de producto común y se asignan a un conjunto coherente de códigos. Esto garantiza que las comparaciones a lo largo del tiempo estén alineadas y sean viables.
Previsiones hasta 2035
El horizonte de pronóstico se extiende hasta 2035 y se basa en un modelo estructurado que vincula la demanda y la oferta de atún listado congelado, fresco o refrigerado con indicadores macroeconómicos, patrones comerciales y factores sectoriales específicos. El modelo captura factores cíclicos y estructurales y refleja cambios políticos y tecnológicos conocidos en Argentina.
- Línea base histórica: 2012-2025
- Horizonte de previsión: 2026-2035
- Sensibilidad basada en escenarios al crecimiento, la sustitución y la regulación del ingreso
- Perspectivas de capacidad e inversión para las principales empresas productoras
Cada proyección se construye a partir de patrones históricos nacionales y del contexto regional más amplio, lo que permite que el informe muestre dónde se concentra el crecimiento y dónde los riesgos son elevados.
Análisis de precios y dinámica comercial.
Los precios se analizan en detalle, incluidos los valores unitarios de exportación e importación, los diferenciales regionales y los cambios en los costos comerciales. El informe destaca cómo la estacionalidad, las tarifas de flete, los tipos de cambio y las interrupciones del suministro influyen en los precios y los márgenes.
- Referencias de precios por país y subregión
- Tendencias del valor unitario de exportaciones e importaciones
- Efectos de estacionalidad y calendario en los flujos comerciales
- Perspectivas de precios hasta 2035 según los supuestos básicos
Perfiles de los participantes del mercado
Se perfilan a los productores, exportadores y distribuidores clave centrándose en su escala operativa, huella geográfica, combinación de productos y posicionamiento en el mercado. Esto ayuda a identificar puntos de presión competitiva, oportunidades de asociación y rutas hacia la diferenciación.
- Enfoque empresarial y capacidades de producción.
- Alcance geográfico y redes de distribución.
- Indicadores de estructura de costos y estrategia de precios.
- Contexto de cumplimiento, certificación y sostenibilidad
Cómo utilizar este informe
- Cuantificar la demanda interna e identificar los segmentos más atractivos
- Evaluar oportunidades de exportación y priorizar destinos objetivo.
- Realice un seguimiento de la dinámica de precios y proteja los márgenes
- Rendimiento de referencia frente a los principales competidores
- Cree pronósticos basados en evidencia para decisiones de inversión
Este informe está diseñado para fabricantes, distribuidores, importadores, mayoristas, inversores y asesores que necesitan una imagen clara y basada en datos de la dinámica del atún listado congelado, fresco o refrigerado en Argentina.
Preguntas frecuentes
¿Qué se incluye en el mercado de atún listado congelado y fresco o refrigerado en Argentina?
El tamaño del mercado agrega datos de consumo y comercio, presentados tanto en términos de valor como de volumen.
¿Cómo se construyen las previsiones hasta 2035?
Las proyecciones combinan tendencias históricas con indicadores macroeconómicos, dinámicas comerciales y factores sectoriales específicos.
¿El informe cubre precios y márgenes?
Sí, incluye valores unitarios de exportación e importación, diferenciales regionales y una perspectiva de precios hasta 2035.
¿Qué puntos de referencia están incluidos?
El informe compara el tamaño del mercado, la balanza comercial, los precios y los indicadores per cápita de Argentina.
¿Puede este informe respaldar las decisiones de entrada al mercado?
Sí, destaca los puntos críticos de demanda, las rutas comerciales, las tendencias de precios y el contexto competitivo.
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1. INTRODUCCIÓN
Alcance del informe y marco analítico
- Descripción del informe
- Metodología de la investigación y marco analítico
- Decisiones basadas en datos para su negocio
- Glosario y términos específicos del producto
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2. RESUMEN EJECUTIVO
Visión concisa de la dirección del mercado
- Hallazgos clave
- Tendencias del mercado
- Implicaciones estratégicas
- Riesgos clave y puntos de vigilancia
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3. TAMAÑO DEL MERCADO INTERNO Y RUTA DE DESARROLLO
Tamaño del mercado, crecimiento y formulación del escenario
- Tamaño del mercado: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Perspectivas de crecimiento y trayectoria de desarrollo del mercado hasta 2035
- Descomposición del impulsor del crecimiento
- Marco de escenarios y sensibilidades
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4. ALCANCE, DEFINICIONES Y LÍMITES DE LA CATEGORÍA
Alcance Comercial y Técnico
- Qué está incluido y cómo se define el mercado
- Criterios de inclusión del mercado
- Definición de producto/categoría
- Exclusiones y límites
- Distinción de productos adyacentes y categorías sustitutas
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5. ESTRUCTURA DE CATEGORÍAS, SEGMENTACIÓN Y MATRIZ DE PRODUCTOS
Cómo se divide el mercado en segmentos relevantes para la toma de decisiones
- Por tipo de producto/configuración
- Por aplicación/uso final
- Por cliente/tipo de comprador
- Por Canal / Modelo de Negocio / Plataforma Tecnológica
- Matriz de atractivo del segmento
- Matriz de productos y lógica de crecimiento de segmentos
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6. DEMANDA INTERNA, ARQUITECTURA DE CLIENTES Y COMPRADORES
De dónde viene la demanda y cómo se comporta
- Consumo/Demanda: Datos Históricos (2012-2025) y Pronóstico (2026-2035)
- Demanda por uso final y grupo de compradores
- Demanda por Cliente/Segmento de Consumidores
- Criterios de compra, lógica de cambio y barreras de adopción
- Reemplazo, reabastecimiento y dinámica de la base instalada
- Perspectivas de la demanda futura
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7. PRODUCCIÓN NACIONAL, SUMINISTRO Y CADENA DE VALOR
Huella de suministro y captura de valor
- Producción en el país
- Huella de fabricación nacional
- Capacidad, cuellos de botella y riesgos de suministro
- Lógica de la cadena de valor y grupos de márgenes
- Estructura de distribución y ruta al mercado
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8. IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y ESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO
Flujos comerciales y dependencia externa
- Exportaciones
- Importaciones
- Balanza Comercial
- Dependencia de las importaciones
- Riesgos de abastecimiento y resiliencia
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9. PRECIO, PROMOCIÓN Y MODELO COMERCIAL
Formación de precios y lógica de ingresos
- Niveles de precios internos y corredores
- Precios por segmento / especificación / canal
- Impulsores de costos y lógica de márgenes
- Patrones de promoción, descuento y adquisiciones
- Calidad de ingresos y palancas comerciales
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10. PANORAMA COMPETITIVO Y PODER DE PORTAFOLIO
¿Quién gana y por qué?
- Estructura y concentración del mercado
- Arquetipos competitivos
- Intensidad competitiva segmento por segmento
- Amplitud de la cartera y posicionamiento del producto
- Matriz de capacidades
- Movimientos estratégicos, asociaciones y señales de expansión
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11. ESTRUCTURA DEL MERCADO INTERNO Y LÓGICA DEL CANAL
Cómo funciona el mercado interno
- Centros de demanda central
- Funciones de producción y distribución local
- Estructura del canal
- Arquitectura de compradores y adquisiciones
- Desequilibrios regionales dentro del país
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12. MANUAL DE CRECIMIENTO Y ENTRADA AL MERCADO
Prioridades de entrada comercial y escalamiento
- Dónde jugar
- Cómo ganar
- Opciones de Distribuidor / Socio / Entrada Directa
- Umbrales de capacidad
- Riesgos de entrada y mitigación
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13. DÓNDE JUGAR A CONTINUACIÓN: LAS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO MÁS ATRACTIVAS
Dónde se encuentra la mejor lógica de expansión
- Nichos de productos más atractivos
- Segmentos de clientes más atractivos
- Espacios en blanco y oportunidades no saturadas
- Bolsillos de alto margen y poco penetrados
- Adyacencias de productos más prometedoras
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14. PERFILES DE GRANDES EMPRESAS
Actores destacados y arquetipos estratégicos
- Fabricantes y proveedores líderes
- Huella de producción y capacidades
- Portafolio de productos y enfoque en segmentos
- Posicionamiento de precios y lógica de precios indicativos
- Fuerza del canal/distribución
- Arquetipos estratégicos
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15. METODOLOGÍA, FUENTES Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Cómo se construyó el informe
- Lógica de modelado
- Registro de origen
- Publicaciones, referencias regulatorias y de la industria
- Notas analíticas
- Descargo de responsabilidad
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