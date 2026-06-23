Corporaciones chinas ahora controlan el 63,1% de la flota calamarera de Argentina, según revela un informe – Noticias y estadísticas – IndexBox

23 de junio de 2026

Las empresas chinas ahora tienen una participación del 63,1% en la flota pesquera de calamar de Argentina, mientras que el capital argentino representa sólo el 17,9% de la propiedad, según Milko Schvartzman, quien coordina la política oceánica en la organización ambiental argentina Círculo de Políticas Ambientales. El estudio publicado recientemente por Schvartzman, titulado “China y el control de la pesca dentro de la ZEE de Argentina”, explora el cambio de control dentro de la pesquería de calamar de Argentina.

El estudio examina los 84 buques que poseen permisos de cefalópodos en la zona económica exclusiva (ZEE) de Argentina, identificando sus estructuras de propiedad. Al revisar los permisos de pesca, los registros de propiedad corporativa, los datos aduaneros y el seguimiento satelital de los buques, el informe determinó que el capital chino –incluidos los fondos vinculados a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)– ha ingresado constantemente al sector durante las últimas dos décadas a través de adquisiciones, subsidiarias locales y cambio de pabellón de los buques. El informe sostiene que las autoridades pesqueras de Argentina facilitaron esta tendencia al facilitar la supervisión regulatoria.

Como ejemplo clave, el informe cita a la Corporación Nacional de Pesca de China (CNFC) y al Shanghai Fishery Group (SFG) para mostrar cómo las empresas vinculadas a la pesca ilícita obtuvieron posteriormente acceso legal al sistema argentino. En el caso de CNFC, Argentina inicialmente rechazó solicitudes de permisos de empresas vinculadas a CNFC en 2006 debido a sus vínculos con embarcaciones previamente capturadas pescando ilegalmente dentro de la ZEE de Argentina. Sin embargo, luego de ajustes regulatorios en 2013 que eliminaron reglas de divulgación más estrictas sobre las estructuras de propiedad, esas mismas redes corporativas obtuvieron con éxito permisos argentinos para operar legalmente, afirma el informe. La situación del Shanghai Fishery Group sigue una trayectoria comparable.

Las imágenes satelitales del informe muestran tres embarcaciones que realizaron incursiones simultáneas en aguas argentinas en 2016 en circunstancias indicativas de pesca ilegal de calamar. Sin embargo, para 2024, esos buques idénticos se habían integrado formalmente a la flota nacional de Argentina a través de una subsidiaria local.

El informe sostiene que el dominio chino no es casual sino sistémico. Un gráfico mapea las actividades de Zhejiang Ocean Family, ilustrando cómo las empresas utilizan tanto embarcaciones con licencia argentina dentro de la ZEE como flotas de aguas distantes fuera de ella para capturar las mismas poblaciones de calamar.

Más adelante en la cadena de suministro, el estudio de Schvartzman destaca un acuerdo deliberado en el que la ley china clasifica las capturas de aguas extranjeras como “productos nacionales”. Según las regulaciones chinas a las que se hace referencia en el informe, los productos del mar capturados por empresas chinas en el extranjero pueden volver a ingresar a China sin derechos de importación ni IVA. Este tratamiento fiscal crea un desequilibrio competitivo significativo, sostiene el informe, porque mientras las empresas argentinas que exportan a China enfrentan aranceles del 12% y un IVA del 9%, las empresas controladas por China que operan desde Argentina evitan estos costos por completo. Esto le da a la flota china una ventaja de precio del 21%.

Este superávit financiero permite a las empresas chinas cubrir los altos gastos operativos de Argentina, superar a los operadores locales independientes y seguir adquiriendo buques y negocios. Utilizando los precios promedio del mercado de buques, el análisis estima que esta ventaja anual equivale a la compra de aproximadamente 10 buques calamareros industriales al año. A este ritmo, el resto de la flota argentina podría comprarse por completo en unos pocos años, advierte el informe.

En otra parte del estudio, Schvartzman plantea otra cuestión importante: el “biolavado”, o la mezcla de calamares capturados legalmente en la ZEE de Argentina con calamares obtenidos mediante pesca no regulada fuera de la ZEE. Los gráficos que muestran las cadenas de procesamiento y el etiquetado de los productos en el informe ilustran cómo se combinan los calamares de diversos orígenes en las plantas de procesamiento chinas. Por ejemplo, el informe muestra un producto de calamar con etiqueta china que enumera una temporada de captura de octubre a mayo, muy superior a la temporada regulada de Argentina, lo que indica una combinación de oferta regulada y no regulada. El informe sostiene que esto socava la trazabilidad porque una vez que el calamar se procesa en China, los compradores en Europa, Estados Unidos o en otros lugares no pueden determinar qué porción fue capturada legalmente según las reglas argentinas.

Las cuestiones de derechos humanos son otro foco de este informe y de otros, incluidos los abusos y las muertes documentados en barcos pesqueros chinos, lo que llevó a Schvartzman a comenzar a examinar la flota pesquera de aguas distantes de China. Uno de esos incidentes ocurrió en 2021, cuando el único tripulante de la flota pesquera argentina que murió a causa del Covid-19 fue Manuel Quiquinte, de 68 años, quien había emprendido su último viaje para ahorrar dinero y terminar de construir su casa antes de jubilarse. El informe señala que la compañía pesquera china se negó a llevarlo a puerto y que sufrió durante cinco días en su camarote en un barco a sólo 10 horas de la costa. Algunos tripulantes grabaron conversaciones con los comandantes de la embarcación, que eran tripulantes chinos que no hablaban español.

Este caso reveló que algunos buques de bandera argentina tenían capitanes y oficiales navales chinos, lo que viola la ley argentina. El informe explica que después de que estos barcos zarparan del puerto, los capitanes y oficiales argentinos a bordo se retiraban a sus camarotes y pasaban todo el despliegue viendo películas mientras el barco permanecía bajo control chino. Los capitanes y oficiales chinos operan los buques y figuran como pasajeros. Schvartzman obtuvo listas de tripulantes para una docena de barcos de una empresa cuyo beneficiario final es chino: empresas con sede en Argentina con barcos con bandera argentina y licencias de pesca argentinas.

Para comenzar a abordar los problemas dentro de la pesquería, el informe recomienda eliminar las asimetrías competitivas, fortalecer los requisitos de divulgación para los permisos de pesca, reforzar la investigación de antecedentes de los solicitantes, exigir observadores a bordo, implementar certificados de captura digitales, garantizar el acceso público a los registros de flotas y establecer mecanismos de gobernanza regional para aguas internacionales. Sin estas medidas, la pesquería de calamar de Argentina podría pasar a estar totalmente controlada por capital chino dentro de una década, advierte el informe.