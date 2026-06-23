Houston tiembla: CR7 anota y el sueño de la afición portuguesa revive

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Gol agÃ³nico de Amine Gouiri le da la vuelta al marcador y desata la locura en Argelia ante Jordania
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Por fin anotÃ³ Argelia: gol de Nadhir Benbouali rescata el empate ante Jordania
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Gol de Nizar Al-Rashdan sorprende a Argelia y abre el marcador a favor de Jordania en San Francisco
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Dos dobletes en el dÃa: Argentina arrasa contra Austria y Francia pasa sobre Iraq
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