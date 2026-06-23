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Houston tiembla: CR7 anota y el sueño de la afición portuguesa revive

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Gabriel Sánchez
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Houston tiembla: CR7 anota y el sueño de la afición portuguesa revive

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    Nuno Mendes sorprende en el tiro libre y amplÃ­a la ventaja de Portugal

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  • Cristiano Ronaldo aparece y marca su gol 144 con Portugal ante UzbekistÃ¡n!

    02:31

  • Â¡IncreÃ­ble! Todo el estadio corea el â€œSIUUUUâ€ junto a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

    02:25

  • A Cristiano Ronaldo no dejan de gritarle que lo aman… y Ã©l solo sonrÃ­e

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  • La frase de James RodrÃ­guez que anticipÃ³ el gol de Campaz | Vive el Mundial

    02:30

  • Latidos a mil: Portugal se prepara para el partido que puede cambiar todo el panorama del Grupo K

    03:40

  • El exclusivo accesorio de Cristiano Ronaldo que cuesta mÃ¡s de 2,000 dÃ³lares

    01:42

  • Â¿Aura? Cristiano Ronaldo llega listo para la batalla con un tremendo look

    03:33

  • Roberto MartÃ­nez justifica la inclusiÃ³n de JoÃ£o FÃ©lix en el once de Portugal: “lo necesitamos”

    03:15

  • Portugal y Cristiano Ronaldo llegan a Houston con sed de victoria

    06:40

  • JosÃ© SÃ¡: “En partidos como este ante UzbekistÃ¡n debemos estar todavÃ­a mÃ¡s concentrados”

    01:43

  • El AnÃ¡lisis Experto es para la sublime actuaciÃ³n de Lionel Messi

    08:02

  • Heroico: Argelia remonta ante Jordania y enciende el sueÃ±o por avanzar a los 16avos del Mundial 2026

    09:50

  • Gol agÃ³nico de Amine Gouiri le da la vuelta al marcador y desata la locura en Argelia ante Jordania

    03:03

  • Por fin anotÃ³ Argelia: gol de Nadhir Benbouali rescata el empate ante Jordania

    01:54

  • Gol de Nizar Al-Rashdan sorprende a Argelia y abre el marcador a favor de Jordania en San Francisco

    02:29

  • Messi hace historia, MbappÃ© acecha y Haaland no perdona

    03:14

  • Dos dobletes en el dÃ­a: Argentina arrasa contra Austria y Francia pasa sobre Iraq

    06:33

  • Francia apunta alto y MbappÃ© mantiene el enfoque tras la goleada

    06:50

En la banda, el DT no lo puede contener. PuÃ±o al aire, grito ahogado, y luego una mezcla de alivio y furia contenida que se le escapa en una sonrisa. Los fans sienten que su Ã­dolo les devolviÃ³ la esperanza.23 de junio de 2026

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