Plan de evacuación del Estrecho de Hormuz para embarcaciones varadas en el Golfo Pérsico, dice organización marítima.

El Consejo Marítimo Internacional anunció el martes que más de 11,000 marineros atrapados en el Golfo Pérsico comenzarán a salir a través del Estrecho de Ormuz bajo un plan de evacuación a gran escala respaldado por Irán y Estados Unidos.

“Se han asegurado las garantías de seguridad necesarias y se han verificado a fondo las condiciones para una navegación segura para apoyar estas operaciones”, dijo el Secretario General de la IMO, Arsenio Domínguez, en un comunicado.

La operación se llevará a cabo “en estrecha cooperación con Irán, Omán, todos los demás Estados costeros de la región, Estados Unidos y la industria marítima”, según Domínguez.

La Armada de Omán emitió un boletín diciendo que los barcos saldrán de manera gradual a través de dos corredores marítimos temporales para garantizar la seguridad de los marineros.

Los carriles de navegación bajo el Esquema de Separación de Tráfico previo a la guerra, o TSS, no son seguros para su uso en este momento, según el boletín. Irán ha minado grandes segmentos de Ormuz, dijo el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, al Congreso el 2 de junio.

Los buques pueden salir del estrecho a través de una ruta al sur y una ruta al norte del TSS, según el boletín. Se contactará individualmente a los barcos con instrucciones de salida y su día de tránsito, según indicó.

El plan de evacuación surge casi una semana después de que Irán y Estados Unidos firmaran un memorando de entendimiento para reabrir Ormuz. El tráfico de buques ha aumentado desde la firma del MOU, pero sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra.

Los tránsitos se triplicaron a 93 barcos durante el fin de semana del 19 al 21 de junio en comparación con 32 entre el 12 y el 14 de junio, según el servicio de rastreo de buques de Kpler, MarineTraffic. Al menos 39 barcos cruzaron el estrecho el lunes, según datos compartidos por Kpler. Más de 100 transitaban cada día antes de la guerra.

Ormuz es crucial para los mercados energéticos globales, con aproximadamente el 20% de los suministros de petróleo pasando por el estrecho antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero. El tráfico de petroleros colapsó después de que Irán se vengara atacando barcos comerciales, lo que desencadenó la mayor interrupción de suministro de petróleo en la historia.