El gesto de sus compañeros argentinos que emocionó a Lionel Messi en su cumpleaños

Lionel Messi esta celebrando su 39 cumpleaños este miércoles 24 de junio, mientras la selección argentina está en campo de entrenamiento en Kansas Cityâ€”un escenario que se ha repetido en varias ocasiones a lo largo de sus 20 aÃ±os de carrera representando a su paÃs.

El capitán argentino compartió un foto en sus redes sociales de la celebración con varios de sus compañeros y agradeció a todos sus buenos deseos. pero uno detalle se robó el espectáculo.

El gesto de Argentina que emocionó a Messi en su cumpleaños

A los 39, Messi Celebra un cumpleaños más en pleno Mundial, manteniéndose como figura destacada de la selección argentina y reafirmando, una vez más, su lugar en la elite del fútbol internacional tras marcar cinco goles en dos partidos, que lo convirtieron en el máximo goleador del torneo.

Messi bromea diciendo que tal vez nunca abandone la zona mixta después del partido con Austria

Para conmemorar su cumpleaños, Leo compartió un foto en sus Historias de Instagram junto a sus compañeros, celebrando un año más de vida:

â€œAnoche empezamos con una agradable sorpresa.”, escribió Leo con un emoji sonriente, y agregó: “¡¡GRACIAS!!â€

En la foto se ve a Messi rodeado de sus compañeros. Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Nahuel Molina y Nicolás Otamendiasí como el legendario administrador de equipos. Mario De StÃ©fanoo “Marito”, como suelen llamarlo. Todos posaron detrás de un pastel de cumpleaños azul cielo y blanco con velas encendidas formando el número “39”.

Sin embargo, el detalle que no pasó desapercibido fue el Gesto hecho por todos sus compañeros.: cada uno de ellos llevaba un camiseta personalizada con una foto de Leoen homenaje a una experiencia compartida con el #10.

Además, Historia de Instagram de Julián Álvarez presentaba un cartel con un mensaje para Messi: â€œA ti, que cambiaste nuestras vidas, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles… Lo mejor no fue sólo verlo, ¡sino vivirlo contigo! Feliz cumpleaños capitán, te amamos. ¡Que seas inmensamente feliz!â€

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Mientras tanto, los deseos de cumpleaños para el capitán argentino no tardaron en llegar. Su esposa, Antonela RoccuzzoÉl fue uno de los que se robó los reflectores al dedicarle un sentido mensaje en las redes sociales, acompañado de fotografías nunca antes vistas de los momentos especiales de la pareja.

Sus clubes, incluidos Inter Miami, Barcelona, ​​PSG y Newell’sâ€”también se unieron a los homenajes en las redes sociales, al igual que el Asociación de Fútbol Argentino (AFA), que destacó la trascendencia de su carrera y su impacto en la historia del fútbol.

Sin embargo, lejos de tomarse un descanso para celebrar, Messi también demostró su compromiso con el torneo y el equipo al publicar un vídeo suyo. entrenando en el gimnasio una hora antes de su cumpleaños.A

Con Argentina clasificada a octavos de final y soñando con defender el título conquistado en Qatar 2022, Leo parece decidido a seguir escribiendo su nombre en los libros de historia de este deporte.

Ahora, Argentina se prepara para cerrar la fase de grupos ante Jordania este sábado 27 a las 22:00 horas ETuna vez más en el Dallas Stadium.