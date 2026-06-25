Una brújula moral: Slavenka Drakulić (1949

La integridad de Slavenka Drakulić era inquebrantable. Cuando describía un conflicto, una sociedad o un dilema humano, no era simplemente una observadora autoritaria, sino un compás moral. La influencia de la escritora croata en generaciones de lectores, escritores, periodistas, feministas, mujeres y hombres en todo el mundo, es difícil de sobrestimar. El comunismo y el postcomunismo, la guerra y el posguerra, el crimen y la justicia, la bondad altruista y el mal banal, el feminismo y la reacción, el amor y la violencia sexual, la salud y la enfermedad: nos ayudó a entender todo esto. No a través de una gran narrativa o un análisis totalmente abarcador, sino a través de un enfoque meticuloso y empático en los detalles: en tampones o papel higiénico, una pulsera de diseñador o el suelo frío al lado de una cama en la sala de Covid. Y en las personas.

En Kiev en 2014, justo después de que Euromaidan obligara al pro-ruso Viktor Yanukovych a huir a Moscú, pero antes de que se eligiera un nuevo presidente, Slavenka Drakulić estaba allí para participar en una reunión entre destacados intelectuales internacionales y ucranianos. En una de las universidades de la ciudad, habló sobre el puente en Mostar, sobre Srebrenica y sobre las víctimas del nacionalismo en su antigua Yugoslavia, donde una guerra europea había estallado no hace mucho. La sala estaba repleta de jóvenes ucranianos, principalmente mujeres. Estaban pendientes de cada palabra suya. “Cuando ya no puedes recordar los nombres de los muertos”, dijo, “eso es cuando sabes que la guerra ha comenzado”. Y parecía que todos los que estábamos allí en ese preciso momento entendíamos eso exactamente. Que la guerra había comenzado. Los nombres de quienes habían muerto en las calles alrededor de Maidan, los “Cien del Cielo”, aún estaban en boca de todos. Pero los “hombres verdes pequeños” ya estaban en Crimea, y en Donbás la gente moría, personas cuyos nombres casi nadie conocía.

Para Slavenka, sin embargo, la situación en Ucrania resultó ser una prueba difícil. Su solidaridad con las víctimas de la guerra de agresión de Rusia era fuerte e inquebrantable. Hizo hincapié en la necesidad de documentar los crímenes de guerra rusos y señaló cómo el tribunal internacional en La Haya no solo contribuyó a establecer la justicia sino también la verdad sobre los crímenes cometidos en las tierras de la antigua Yugoslavia. Sin embargo, también luchó por comprender completamente una situación en la que la línea entre el nacionalismo grosero y la construcción de nación no siempre estaba clara. Para ella, el nacionalismo era el mayor enemigo; fue esto, junto con el patriarcado, contra lo que había luchado toda su vida como escritora.

Ella misma se convirtió en uno de los principales objetivos del chovinismo. En 1992, hacia el final de la parte más feroz de la guerra en Croacia, ella y otros cuatro escritores y periodistas fueron etiquetados como enemigos del estado y literalmente denunciados como “brujas”. Como resultado de este ataque, Slavenka Drakulić ya no pudo vivir ni trabajar en su tierra natal y buscó refugio en Suecia. Allí, bajo la dirección editorial de Arne Ruth, se convirtió en una de las escritoras más importantes de Dagens Nyheter. Varios de sus artículos sobre las guerras en los Balcanes y la desintegración de Yugoslavia se publicaron por primera vez en DN.

Durante esos años, también escribió los libros que establecieron su reputación internacional: “Cómo sobrevivimos al comunismo y ni siquiera reímos”, “Café Europa” y “Balkan Express”. Esto fue seguido más tarde por el revelador y valiente “Ellos nunca lastimarían a una mosca”, sobre criminales de guerra en juicio en La Haya. En 2005, ese libro le valió uno de los premios literarios más prestigiosos del continente, el Premio del Libro de Leipzig para la Comprensión Europea.

El destinatario en 2026 del mismo premio, el autor bosnio-croata Miljenko Jergović, una vez comparó el intento de Slavenka Drakulić en su obra de explicar su región natal a occidentales desinteresados, con traducir los clásicos del idealismo alemán al lenguaje de un campesino croata, pero en sentido contrario. En otras palabras, algo efectivamente imposible. Sin embargo, Slavenka Drakulić tuvo éxito en su tarea, porque escribió sin amargura, sentimentalismo o estereotipos.

Su libro final, sin embargo, no fue un trabajo de no ficción, sino uno más de su larga lista de novelas y colecciones de cuentos (de los cuales los dos sobre Frida Kahlo y Mileva Einstein son de los más leídos). Se titula “Por qué nunca aprendí a cocinar” y fue publicado en Croacia hace unas semanas. Es una colección trágico-cómica de historias, todas inspiradas en los bordados tradicionales colgados en las cocinas balcánicas, que, por ejemplo, instan a las amas de casa croatas a ser ahorrativas y a permanecer cerca de la cocina, para que incluso puedan ser premiadas con un viaje ocasional al cine. Clásica Slavenka Drakulić: feminismo contundente, con un ojo agudo para los detalles de la vida cotidiana. (Y como todos los que tuvieron el privilegio de sentarse en la cocina de Slavenka saben: era una cocinera bendecida por Dios).

A pesar de dos trasplantes de riñón, sobre los cuales escribió dos libros, y varias décadas con cortisona e inmunosupresores, la noticia del fallecimiento de Slavenka Drakulić fue una sorpresa. Falleció el sábado en su hogar en Sovinjak, Croacia. Tenía 76 años y le sobreviven su esposo, el autor y periodista sueco Richard Swartz, y su hija, la escritora Rujana Jeger. (Se publicó una versión abreviada de este texto en sueco en Expressen el 24 de junio de 2026).