Más de 300 drones han sido decomisados desde el inicio de la Copa del Mundo, dicen las autoridades

Más de 300 drones han sido decomisados desde el inicio de la...

Los Angeles (KABC) – Las autoridades federales han confiscado más de 300 drones que volaban cerca de los estadios de la Copa del Mundo en todo Estados Unidos desde que comenzó el torneo el 11 de junio, destacando las crecientes preocupaciones de seguridad sobre aeronaves no autorizadas en el espacio aéreo restringido.

El FBI y la Administración de Seguridad del Transporte dicen que los drones fueron interceptados tanto en el aire como en manos de los operadores cerca de los lugares que albergan los partidos, incluido uno recientemente confiscado en Atlanta.

No está claro cuántos drones han sido confiscados en el área de Los Ángeles.

Los expertos advierten que incluso los drones pequeños pueden representar un riesgo significativo al volar sobre multitudes reunidas para el evento futbolístico internacional más grande.

“El número es bastante impactante en realidad”, dijo el coronel retirado Bill Edwards, director de operaciones en ENSCO, quien trabaja en seguridad operativa.

Edwards dijo que muchos operadores parecen no ser conscientes de la ley en lugar de actuar con intención maliciosa.

“En este caso, lo que estamos viendo son lo que yo clasificaría como pilotos de drones ‘descuidados e ignorantes’… probablemente no maliciosos, solo personas tratando de obtener imágenes, tratando de obtener videos de sus jugadores y partidos favoritos”, dijo Edwards.

Sin embargo, las autoridades enfatizan que volar drones sobre áreas restringidas como el estadio SoFi o los estadios en Seattle es ilegal y se procesa como un delito penal.

Los funcionarios de seguridad dicen que la amenaza se debe en parte a lo rápido que pueden moverse los drones y al poco tiempo que tienen las autoridades para responder.

“Estas plataformas son pequeñas y vuelan rápido, pero nuestro tiempo para tomar una decisión realmente es de alrededor de 90 segundos”, dijo Edwards.

Las preocupaciones sobre los drones también se han intensificado por incidentes recientes que involucran ataques planeados, como el que apuntaba a los recientes combates de la UFC en la Casa Blanca, utilizando tecnología similar.

“Todo se orquestó alrededor de iniciar específicamente ese ataque con un pequeño dron explosivo, por lo que realmente es un peligro potencial”, dijo Edwards.

Carteles colocados alrededor de los lugares de la Copa del Mundo y las zonas designadas para los fanáticos advierten que el lanzamiento u operación de drones está prohibido. Las agencias federales de aplicación de la ley también están monitoreando el espacio aéreo desde ubicaciones seguras y fuera del sitio para detectar y responder a violaciones.

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