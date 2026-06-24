4 Estrategias de Viaje que Utilizan los Multimillonarios para Viajar a Nivel Mundial

Un Falcon 7X de Dassault se prepara para despegar en la pista del aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid, España. David Alwadish, el Fundador y CEO de ItsEasy.com Passport & Visa Services, conoce cómo los multimillonarios se mueven por el mundo con eficiencia despiadada. Utilizar jets privados es solo una de las habilidades secretas de los ultra ricos.

Ser un experto en servicios de renovación de pasaportes es menos aburrido de lo que suena. David Alwadish, el Fundador y CEO de ItsEasy.com Passport & Visa Services, ciertamente conoce su camino con un DS-82 y DS-11. Más tentador para la imaginación pública, él sabe cómo los multimillonarios se mueven por el mundo con eficiencia despiadada.

Históricamente, las corporaciones gestionaban visas y cumplimiento de viajes para ejecutivos. Hoy en día, las familias multimillonarias manejan cada vez más pasaportes, visas, derechos de residencia, ciudadanías, evaluaciones de seguridad, riesgos geopolíticos, logística de aviación privada y planes de contingencia de la misma manera que las corporaciones manejan empleados multinacionales.

“Los multimillonarios, incluso los multimillonarios y millonarios, suelen tener asistentes,” dijo Alwadish. “Los asistentes se aseguran de que utilicen empresas como la nuestra para gestionar la logística de viaje. No importa lo que paguen siempre y cuando todo salga bien. Sabemos cuándo nuestros clientes son VIP de alto nivel por la dinámica de sus asistentes. Sus equipos están un poco más nerviosos, a veces parecen más dedicados a sus empleadores que a su familia. Llaman con urgencia y emoción.

“No son secretarias nuevas o asistentes personales. Estos son agentes comprometidos y entienden exactamente lo que tiene que suceder y que el fracaso no es una opción. Eso se percibe de inmediato.”

Entonces, ¿cuáles son los trucos que utilizan los ultra ricos y sus asistentes para viajar por el mundo en un abrir y cerrar de ojos? Alwadish detalló algunos.

Están dispuestos a pagar más por mayor certeza Esta es la idea detrás de “el fracaso no es una opción.” Cuando aquellos que pueden permitirse comprar servicios de conserjería de pasaportes lo hacen para organizar viajes para toda su familia, están comprando certeza más que velocidad. La velocidad importa, pero los clientes adinerados principalmente quieren confianza de que el pasaporte, la visa, las reglas de entrada y el tiempo son correctos. Un documento retrasado puede interrumpir un trato comercial, una boda, el alquiler de un yate, un viaje médico o un evento internacional.

“Tuve una señora que vino a nuestra oficina; su marido era el presidente de un importante empresa de cuidado de la piel,” dijo. “Ella solicitó nuestro servicio de pasaporte del mismo día, y no le importaba cuánto costara. Pagó más de $900. Solo tenía un espacio al día para un pasaporte de urgencia, y ella lo consiguió.”

El conserje de pasaportes, en ese caso, esencialmente ofrece una póliza de seguro de viaje.

Tienen ciudadanía en varios países Entre las familias ultra ricas, mantener la ciudadanía en varios países es cada vez más común. Muchos mantienen múltiples ciudadanías, residencias u opciones de movilidad de Plan B por flexibilidad, planificación fiscal, seguridad, educación y acceso más fácil a más destinos. Esta es otra póliza de seguro de viaje de cierta manera.

Cuando las personas fabulosamente adineradas perciben agitación política o social en EE. UU. o en el extranjero, realmente compran ciudadanía de otro país. Si los ricos quieren mirar fuera de EE. UU. por completo, ciertos gobiernos extranjeros están felices de otorgar la ciudadanía a cambio de inversión o efectivo, por ejemplo, en el Caribe o la UE.

“Conozco a un emprendedor exitoso que pasa exactamente seis meses y un día en su finca en Dorado, Puerto Rico, antes de regresar a Connecticut,” dijo Alwadish. “Al establecer residencia allí, reduce legalmente su tasa impositiva a solo un 3%. Debido a que Puerto Rico es un territorio de EE. UU., los residentes no votan en las elecciones presidenciales, pero para los adinerados, los enormes recortes fiscales lo hacen valer la pena. Este resquicio de la isla es solo una estrategia.”

Aviación privada sobre líneas de aduanas tradicionales En última instancia, muchos entre los ultra ricos prefieren evitar completamente la experiencia de viaje comercial estándar. Siempre que sea posible, evitan las colas de aduanas tradicionales y los controles de seguridad al utilizar la aviación privada y jets corporativos. Se puede ver ocasionalmente a un multimillonario en primera clase comercial, pero los viajes privados se han convertido en el estándar para este segmento demográfico.

Alwadish dio el ejemplo del aeropuerto de Teterboro, un aeropuerto regional más pequeño en Nueva Jersey, donde cada instalación de aviación general (Atlantic Aviation, Signature Aviation, Jet Aviation, etc.) tiene su propia instalación de entrada de aduanas.

“Las aeronaves privadas que vuelan a ese aeropuerto tienen el lujo de que su avión se dirija a la instalación privada de aduanas,” dijo. “Un oficial de aduanas gubernamental se acerca al avión para saludar al pasajero(s) e inspeccionar el avión si es necesario. La puerta de la aeronave no puede abrirse hasta que llegue un oficial de aduanas. Una vez registrado, los pasajeros son llevados a una corta distancia a la instalación terminal donde les espera su limusina y conductor.

“Viajar internacionalmente en aeronaves privadas es el verdadero lujo de los ricos y famosos.”

Conocen las reglas pequeñas Viajar al extranjero con suficiente frecuencia, y aprenderás qué países requieren que los pasaportes tengan una validez de 3 a 6 meses más allá de la fecha de regreso del viaje. Los pasajeros internacionales por primera vez deben investigar el requisito de validez del pasaporte del país al que viajará; este requisito asegura que los visitantes tengan un pasaporte válido durante la duración de su estadía prevista, así como un período de amortiguación en caso de retrasos inesperados o extensiones debido a emergencias u otras razones.

En cuanto a las pequeñas reglas, esta es una común, pero hay más.

“Si tu pasaporte tiene páginas rasgadas, daños por agua, mordeduras de perro o incluso falta de portada, puede considerarse inválido,” dijo Alwadish. “Es importante inspeccionar un pasaporte en busca de cualquier signo de desgaste y renovarlo si es necesario, para evitar problemas posteriores.”