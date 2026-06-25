Home Noticias México llega para enfrentar su última prueba y ratificar su liderato ante...

México llega para enfrentar su última prueba y ratificar su liderato ante Chequia

By
Gabriel Sánchez
-
15
0

IE 11 no es compatible. Para una experiencia Ã³ptima, visite nuestro sitio en otro navegador.

México llega para enfrentar su última prueba y ratificar su liderato ante Chequia

  • SIGUIENTE

    Israel Reyes exige mÃ¡xima entrega ante el cierre de fase de grupos: “No hay que dar nada por hechoâ€

    02:05

  • Aguirre explica los cambios que hizo en la alineaciÃ³n de MÃ©xico para enfrentar a Chequia

    01:48

  • Yassine marca su primer gol y sentencia el triunfo marroquÃ­

    04:08

  • Rahimi controla con clase y pone arriba a Marruecos frente HaitÃ­

    02:39

  • Gol de Matheus Cunha pone el tercero de Brasil ante Escocia y sentencia en Miami

    02:26

  • Â¡Doblete de VinÃ­cius! Firma el segundo de Brasil con un letal cabezazo ante Escocia en Miami

    02:27

  • Saibari aparece al cierre del primer tiempo y empata para Marruecos

    01:35

  • Â¡Bombazo al Ã¡ngulo! Wilson Isidor vuelve a adelantar a HaitÃ­

    01:43

  • Hakimi aprovecha un rebote y empata para Marruecos frente a HaitÃ­

    01:52

  • Banquillo de Brasil reclama con furia gol anulado a Vinicius Jr. antes de calmar la tensiÃ³n

    01:34

  • Gol anulado a Brasil: el VAR le quita el segundo a VinÃ­cius tras otro regalo de Escocia

    03:00

  • Guardado: â€œMÃ©xico puede pasar a la historiaâ€ | PasiÃ³n Mundial

    02:30

  • Â¡Regalito para Vini! Gol de VinÃ­cius tras tremendo error de Escocia y adelanta a Brasil en Miami

    02:46

  • Suiza vence a CanadÃ¡ y conquista el Grupo B de la Copa del Mundo 2026

    09:33

  • Lenny Joseph define de taquito y adelanta a HaitÃ­

    02:17

  • Bosnia responde con autoridad y derrota 3-1 a Qatar en un partido decisivo.

    10:01

  • Jesse Marsch: “SÃ© que tenemos corazÃ³n y estamos donde queremos estar”

    02:43

  • Neymar vuelve a las canchas con Brasil y calienta para el partido definitivo contra Escocia

    02:13

  • Dunga exige mayor agresividad por parte de Brasil | PasiÃ³n Mundial

    02:23

La selecciÃ³n mexicana se encuentra lista para cerrar su camino en la fase de grupos con su encuentro ante Chequia, juego en el que Javier Aguirre presenta modificaciones frente a los juegos previos, pensando en las fortalezas del rival.25 de junio de 2026

  • SIGUIENTE

    Israel Reyes exige mÃ¡xima entrega ante el cierre de fase de grupos: “No hay que dar nada por hechoâ€

    02:05

  • Aguirre explica los cambios que hizo en la alineaciÃ³n de MÃ©xico para enfrentar a Chequia

    01:48

  • Yassine marca su primer gol y sentencia el triunfo marroquÃ­

    04:08

  • Rahimi controla con clase y pone arriba a Marruecos frente HaitÃ­

    02:39

  • Gol de Matheus Cunha pone el tercero de Brasil ante Escocia y sentencia en Miami

    02:26

  • Â¡Doblete de VinÃ­cius! Firma el segundo de Brasil con un letal cabezazo ante Escocia en Miami

    02:27

  • Saibari aparece al cierre del primer tiempo y empata para Marruecos

    01:35

  • Â¡Bombazo al Ã¡ngulo! Wilson Isidor vuelve a adelantar a HaitÃ­

    01:43

  • Hakimi aprovecha un rebote y empata para Marruecos frente a HaitÃ­

    01:52

  • Banquillo de Brasil reclama con furia gol anulado a Vinicius Jr. antes de calmar la tensiÃ³n

    01:34

  • Gol anulado a Brasil: el VAR le quita el segundo a VinÃ­cius tras otro regalo de Escocia

    03:00

  • Guardado: â€œMÃ©xico puede pasar a la historiaâ€ | PasiÃ³n Mundial

    02:30

  • Â¡Regalito para Vini! Gol de VinÃ­cius tras tremendo error de Escocia y adelanta a Brasil en Miami

    02:46

  • Suiza vence a CanadÃ¡ y conquista el Grupo B de la Copa del Mundo 2026

    09:33

  • Lenny Joseph define de taquito y adelanta a HaitÃ­

    02:17

  • Bosnia responde con autoridad y derrota 3-1 a Qatar en un partido decisivo.

    10:01

  • Jesse Marsch: “SÃ© que tenemos corazÃ³n y estamos donde queremos estar”

    02:43

  • Neymar vuelve a las canchas con Brasil y calienta para el partido definitivo contra Escocia

    02:13

  • Dunga exige mayor agresividad por parte de Brasil | PasiÃ³n Mundial

    02:23

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR