México llega para enfrentar su última prueba y ratificar su liderato ante Chequia

-
-
SIGUIENTE
Israel Reyes exige mÃ¡xima entrega ante el cierre de fase de grupos: “No hay que dar nada por hechoâ€
02:05
-
Aguirre explica los cambios que hizo en la alineaciÃ³n de MÃ©xico para enfrentar a Chequia
01:48
-
Yassine marca su primer gol y sentencia el triunfo marroquÃ
04:08
-
Rahimi controla con clase y pone arriba a Marruecos frente HaitÃ
02:39
-
Gol de Matheus Cunha pone el tercero de Brasil ante Escocia y sentencia en Miami
02:26
-
Â¡Doblete de VinÃcius! Firma el segundo de Brasil con un letal cabezazo ante Escocia en Miami
02:27
-
Saibari aparece al cierre del primer tiempo y empata para Marruecos
01:35
-
Â¡Bombazo al Ã¡ngulo! Wilson Isidor vuelve a adelantar a HaitÃ
01:43
-
Hakimi aprovecha un rebote y empata para Marruecos frente a HaitÃ
01:52
-
Banquillo de Brasil reclama con furia gol anulado a Vinicius Jr. antes de calmar la tensiÃ³n
01:34
-
Gol anulado a Brasil: el VAR le quita el segundo a VinÃcius tras otro regalo de Escocia
03:00
-
Guardado: â€œMÃ©xico puede pasar a la historiaâ€ | PasiÃ³n Mundial
02:30
-
Â¡Regalito para Vini! Gol de VinÃcius tras tremendo error de Escocia y adelanta a Brasil en Miami
02:46
-
Suiza vence a CanadÃ¡ y conquista el Grupo B de la Copa del Mundo 2026
09:33
-
Lenny Joseph define de taquito y adelanta a HaitÃ
02:17
-
Bosnia responde con autoridad y derrota 3-1 a Qatar en un partido decisivo.
10:01
-
Jesse Marsch: “SÃ© que tenemos corazÃ³n y estamos donde queremos estar”
02:43
-
Neymar vuelve a las canchas con Brasil y calienta para el partido definitivo contra Escocia
02:13
-
Dunga exige mayor agresividad por parte de Brasil | PasiÃ³n Mundial
02:23
-
-
SIGUIENTE
Israel Reyes exige mÃ¡xima entrega ante el cierre de fase de grupos: “No hay que dar nada por hechoâ€
02:05
-
Aguirre explica los cambios que hizo en la alineaciÃ³n de MÃ©xico para enfrentar a Chequia
01:48
-
Yassine marca su primer gol y sentencia el triunfo marroquÃ
04:08
-
Rahimi controla con clase y pone arriba a Marruecos frente HaitÃ
02:39
-
Gol de Matheus Cunha pone el tercero de Brasil ante Escocia y sentencia en Miami
02:26
-
Â¡Doblete de VinÃcius! Firma el segundo de Brasil con un letal cabezazo ante Escocia en Miami
02:27
-
Saibari aparece al cierre del primer tiempo y empata para Marruecos
01:35
-
Â¡Bombazo al Ã¡ngulo! Wilson Isidor vuelve a adelantar a HaitÃ
01:43
-
Hakimi aprovecha un rebote y empata para Marruecos frente a HaitÃ
01:52
-
Banquillo de Brasil reclama con furia gol anulado a Vinicius Jr. antes de calmar la tensiÃ³n
01:34
-
Gol anulado a Brasil: el VAR le quita el segundo a VinÃcius tras otro regalo de Escocia
03:00
-
Guardado: â€œMÃ©xico puede pasar a la historiaâ€ | PasiÃ³n Mundial
02:30
-
Â¡Regalito para Vini! Gol de VinÃcius tras tremendo error de Escocia y adelanta a Brasil en Miami
02:46
-
Suiza vence a CanadÃ¡ y conquista el Grupo B de la Copa del Mundo 2026
09:33
-
Lenny Joseph define de taquito y adelanta a HaitÃ
02:17
-
Bosnia responde con autoridad y derrota 3-1 a Qatar en un partido decisivo.
10:01
-
Jesse Marsch: “SÃ© que tenemos corazÃ³n y estamos donde queremos estar”
02:43
-
Neymar vuelve a las canchas con Brasil y calienta para el partido definitivo contra Escocia
02:13
-
Dunga exige mayor agresividad por parte de Brasil | PasiÃ³n Mundial
02:23