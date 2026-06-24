Ott Tänak en misión para Toyota en el Rally di Roma Capitale

El papel de piloto de desarrollo de Ott Tänak en Toyota se ampliará a la conducción de un Rally2 en la prueba del Rally di Roma Capitale del Campeonato Europeo de Rally de la próxima semana.

El campeón del mundo de 2019 formará equipo con su copiloto de toda la vida, Martin Järveoja, al volante de un Toyota GR Yaris Rally2 que actuará como “coche de apertura” del evento, antes del campo del ERC.

Toyota eligió inscribir a Tänak en este evento para recopilar información sobre este rally de asfalto, que se unirá al WRC el próximo año como prueba italiana, reemplazando al actual Rally de Cerdeña.

“Durante el Rally di Roma Capitale, nuestro Toyota GR Yaris Rally2 de prueba servirá como ‘coche inaugural’ en manos de Ott Tänak y Martin Järveoja”indicó Toyota en sus redes sociales.

“Al recorrer las etapas fuera de competición antes del inicio de la parrilla principal, ayudarán a nuestro equipo a adquirir conocimientos sobre este evento de asfalto, mientras la región se prepara para albergar el WRC en 2027, sujeto a aprobación”.

Tänak no participó este año después de decidir suspender su carrera en el WRC durante esta temporada. Aunque se mantuvo alejado del parque de asistencia, el estonio siguió vinculado al campeonato desempeñando un papel de mentor del actual piloto de Toyota, su íntimo amigo Takamoto Katsuta.

Esta participación constituye una nueva misión de desarrollo para Tänak en Toyota, que le exige realizar importantes trabajos de prueba y desarrollo del nuevo coche diseñado según la futura normativa WRC27.

Tänak ya se ha puesto al volante del futuro Toyota para 2027 durante las pruebas sobre asfalto y tierra, la más reciente tuvo lugar en Grecia.

Su llegada a Toyota como piloto de desarrollo, tras ganar su único título mundial con la marca en 2019, alimentó numerosas especulaciones sobre un posible regreso al WRC el próximo año si quedaba disponible una plaza dentro del equipo. Sin embargo, Toyota ha mantenido hasta ahora que Tänak sólo desempeñaba un papel de desarrollo.

La experiencia del estonio en el desarrollo de coches se considera extremadamente valiosa, especialmente durante un 2026 ajetreado, donde la disponibilidad de los pilotos se ve limitada por el actual calendario del WRC.

“La contribución de Ott como conductor depende en gran medida de la disponibilidad de nuestros conductores”explicó recientemente Tom Fowler, director técnico de Toyota. “La temporada es muy intensa este año con todos los rallyes en los que competimos, y no sólo los rallyes: los intervalos entre cada evento no están distribuidos de manera muy uniforme”.

“Prácticamente hemos competido en un rally cada dos semanas durante las últimas seis semanas y, al mismo tiempo, hemos tenido tres sesiones de prueba con el coche de 2027”.

“Así que nuestros pilotos no pueden hacer todo este trabajo. Y, por supuesto, Ott es un piloto muy experimentado y muy exigente, que sólo quiere los mejores productos posibles. Por lo tanto, obviamente recibimos comentarios muy valiosos de él”.

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– El equipo de Motorsport.com