El defensor australiano Jason Geria insiste en que los Socceroos irán por la victoria contra Paraguay a pesar de saber que un empate los clasificaría automáticamente para la fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

Ambos equipos tienen tres puntos en sus dos primeros partidos, pero la diferencia de goles superior de Australia significa que actualmente se encuentran en segundo lugar en el Grupo D.

Geria está decidido a que Australia no tiene la intención de retroceder, incluso si el juego está apretado en los momentos finales.

“Creo que estás engañando un poco al juego si intentas simplemente pactar un empate faltando 10 minutos,” dijo. “Eso no parece correcto en mi opinión.”

“Sí, podríamos pasar ambos con un punto, eso es evidente, pero no creo que esté en nosotros simplemente ceder o levantar el pie del acelerador.”

“Queremos ganar cada partido, independientemente de quién sea el oponente o cuál sea la situación.”

“Así que no creo que si está uno a uno o cero a cero faltando cinco minutos o 50 segundos, vamos a ser nosotros los que levantemos el pie del acelerador. Creo que queremos ganar este juego. Así es como lo encaramos.”

Paraguay se recuperó de su derrota ante Estados Unidos con una valiente victoria por 1-0 sobre Turquía la última vez, jugando con 10 hombres durante toda la segunda mitad después de la expulsión de Miguel Almirón, y el entrenador Gustavo Alfaro está decidido a dar a los aficionados del país algo de qué alegrarse.

“Ser menos para nosotros significa ser más. Podemos ser eventualmente menos que todos los equipos que juegan aquí en la Copa del Mundo, pero no nos sentimos menos, sentimos que si estamos todos juntos, de alguna manera podemos ser más,” dijo.

— Contexto: – Australia y Paraguay se enfrentarán en un partido crucial para clasificar a la siguiente etapa de la Copa del Mundo.

— Fact-check: – Australia ocupa el segundo lugar en el Grupo D, mientras que Paraguay busca dar una sorpresa en el campeonato.