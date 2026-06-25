Francia se convierte en clara favorita para ganar el Mundial, por encima de España, Argentina e Inglaterra

The Athletic tiene cobertura en vivo del Marruecos vs Haití en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Siete equipos ganaron sus dos primeros partidos en el Mundial de 2026 y algunos de ellos ni siquiera eran considerados favoritos antes del torneo. Dos de los coanfitriones, México y Estados Unidos, se encuentran en este grupo, mientras que potencias como España, Portugal, Brasil e Inglaterra han tenido empates que dejaron algo a la imaginación.

Los ocho primeros favoritos al inicio del juego (España, Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil, Argentina, Alemania, Países Bajos) tienen al menos cuatro puntos y tienen muchas posibilidades de avanzar a la fase eliminatoria. Sin embargo, sólo tres de ellos (Francia, Argentina, Alemania) han ganado sus dos partidos hasta el momento y ya se han asegurado un lugar en la siguiente ronda.

Incluso entre esos tres, Alemania no ha obtenido muchos puntos de estilo. Los alemanes tartamudearon contra Curazao en un partido que empató 1-1 en el primer descanso para hidratarse y perdían en el entretiempo contra Costa de Marfil antes de conseguir el gol de la victoria en el minuto 94.

Teniendo esto en cuenta, no sorprende ver a Francia y Argentina subir en las tablas de probabilidades desde el inicio del torneo. Francia es el claro favorito en este momento con cuotas que van desde +350 (7 a 2) a +400 (4 a 1) en las principales casas de apuestas.

Imágenes y sonidos de la primera semana del Mundial

España era la favorita antes del torneo, pero un empate 0-0 contra Cabo Verde generó algunas preocupaciones sobre la capacidad del equipo para convertir toda su posesión en goles. Una victoria por 4-0 contra Arabia Saudita, en la que Lamine Yamal marcó el primer gol en un Mundial, devolvió las cosas a la normalidad. La Roja ocupa el segundo lugar en probabilidades con +500 (5 a 1) en FanDuel y +550 (11 a 2) en DraftKings y BetMGM. Ese es un movimiento de probabilidades sutil en comparación con lo que el equipo llegó al torneo.

Inglaterra y Argentina son los siguientes en el tablero de probabilidades de títulos. Los Tres Leones tuvieron un aburrido empate 0-0 contra Ghana, en el que Inglaterra no logró disparar a puerta hasta casi una hora de partido. Aun así, con cuatro puntos, una impresionante victoria por 4-2 contra Croacia ya registrada y un próximo encuentro con un equipo eliminado de Panamá, Inglaterra está en una fuerte posición para ganar su grupo. Inglaterra está por delante de Argentina en FanDuel (+600 vs. +700), pero los dos están empatados en probabilidades en DraftKings (+650, 13 a 2) y BetMGM (+600, 6 a 1).

A pesar de ser campeones defensores, Argentina ingresó al torneo con +900 (9 a 1), detrás de otros cuatro o cinco equipos, dependiendo de dónde se mirara. Las acciones suben después de ver a Lionel Messi marcar cinco goles en los dos primeros partidos. El aluvión de goles lo sitúa actualmente como el favorito para ganar la Bota de Oro. Si Messi todavía puede jugar a ese nivel, Argentina pertenece al máximo nivel de favoritos.

Portugal fue una selección de moda antes del torneo debido a su increíble mediocampo con Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva y João Neves. Este podría ser el mejor equipo de Portugal de todos los tiempos. Sin embargo, un empate 1-1 contra la República Democrática del Congo en el que Cristiano Ronaldo tuvo problemas generó preocupación. Ronaldo se recuperó con dos goles contra Uzbekistán en la victoria por 5-0. Todo está bien por ahora, pero las acciones de Portugal están un poco bajas en comparación con hace dos semanas.

Las acciones de Brasil también cayeron después de un empate 1-1 con Marruecos en su primer partido. Vinícius Júnior ha marcado en ambos partidos hasta el momento, pero Raphinha sufrió una lesión en el tendón de la corva contra Haití y se espera que se pierda el último partido del grupo contra Escocia. La Seleçao tiene probabilidades que van desde 10 a 1 hasta 15 a 1 y ocupan el octavo lugar en el tablero de DraftKings, por debajo de Alemania y Holanda.

En general, los ocho primeros han estado en su propio nivel desde antes del torneo, y nada ha cambiado en ese frente todavía. Incluso Noruega, que ocupa el noveno lugar en las probabilidades con 28 a 1 en FanDuel y BetMGM y 30 a 1 en DraftKings, no ha ascendido después de ganar sus dos partidos. Los Vikings juegan contra Francia el viernes en un partido que decidirá el ganador del grupo. Si el equipo de Erling Haaland logra lograr esa sorpresa, Noruega podría ascender al estatus de verdadero contendiente.

Por último, pero no menos importante, el mayor impulso y sorpresa del top 10 son los anfitriones estadounidenses. Estados Unidos ganó sus dos partidos por múltiples goles, algo que sólo Francia y Argentina pueden decir. Se siente extraño decir que los estadounidenses están en un grupo exclusivo solo con Francia y Argentina, los dos últimos ganadores de la Copa del Mundo que se enfrentaron en la final de 2022, pero Estados Unidos lució bien.

Para ser claros, los estadounidenses todavía tienen pocas posibilidades de ganar el torneo con 28 a 1 en BetMGM y 33 a 1 en DraftKings y FanDuel, pero es un gran cambio ver al equipo clasificado entre los 10 mejores equipos.