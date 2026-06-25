Bitcoin está teniendo un año difícil. Los comerciantes están apostando a que empeorará.

LAS VEGAS, NV – 27 DE ABRIL: Michael Saylor habla en la Conferencia de Bitcoin 2026, un evento importante para entusiastas de las criptomonedas y blockchain, celebrado en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos el 27 de abril de 2026. La Conferencia de Bitcoin es una plataforma para expertos, inversionistas e innovadores para compartir conocimientos, mostrar proyectos y establecer redes con personas afines. (Foto de Tayfun Coskun/Anadolu a través de Getty Images) Anadolu | Anadolu | Getty Images

Los futuros de Bitcoin cayeron el jueves a tan solo $58,995, el precio más bajo desde octubre de 2024, lo que lleva su descenso desde el máximo del año pasado a alrededor del 52 por ciento. La mayor criptomoneda ha estado luchando con el nivel de $60,000 todo el año, primero en febrero, donde encontró apoyo, luego nuevamente en las primeras dos semanas de junio, antes de subir a más de $67,000. Los traders de opciones están tratando esta ruptura como si fuera la punta de un iceberg. El iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) negoció casi 1.1 millones de opciones el jueves, casi el doble del promedio de los últimos treinta días, según datos de Cboe LiveVol. El volumen de opciones de venta más que duplicó las llamadas. Los traders compraron 275,000 opciones de venta, en comparación con poco menos de 129,000 llamadas, según datos de ThinkOrSwim. De los $187 millones de prima negociada en IBIT, $144 millones estaban en opciones de venta, según SpotGamma. De los 20 contratos más negociados por volumen, 19 eran opciones de venta. El contrato más popular fue la opción de venta de strike 32.5 que vence el viernes, y que necesita otro deslizamiento del 4.5% en bitcoin para pagar. La volatilidad implícita en IBIT es de solo 53, lo que significa que los creadores de mercado de opciones esperan un movimiento de poco más del 3% por día.

De acuerdo con los precios de opciones en la expiración del 31 de julio, hay alrededor de un 48% de probabilidad de que IBIT caiga por debajo de $30.5, o caiga otro 10%, entre ahora y el final del próximo mes. Las probabilidades de un repunte del 10% para ese momento son un poco más altas, alrededor del 55%. Los flujos tampoco fueron muy positivos en la Estrategia de Michael Saylor, donde se negociaron 505,000 opciones de venta y 403,000 de compra. Los traders compraron 83,000 opciones de venta y vendieron 72,000 de compra, mientras que compraron poco menos de 58,000 opciones de compra.