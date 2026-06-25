¿15 carreras impulsadas en una serie? El dominio de Dansby marca la historia de la franquicia

NUEVA YORK – Cuando se trata de la doble cartelera del miércoles entre los Cachorros y los Mets, llámelo “El Show de Dansby Swanson”.
Su bate habló mucho en esos dos juegos en Citi Field. En el segundo juego, que ganó Chicago, 10-5, Swanson impulsó cuatro carreras. En el primer juego, el campocorto de los Cachorros anotó siete carreras en la victoria por 10-6. Durante los primeros tres juegos de esta serie, Swanson tiene 15 carreras impulsadas, la mayor cantidad de cualquier jugador en un set contra los Mets.
El manager de los Cachorros, Craig Counsell, ha estado en el béisbol profesional desde 1992 y no recuerda haber visto una serie como la que tuvo Swanson contra Nueva York.
“La conducción en las carreras, no estoy seguro de haberlo hecho”. [seen it before]”, dijo el capitán.
Swanson también es el primer jugador de MLB en alcanzar 15 carreras impulsadas en una serie desde 2016, cuando Danny Espinosa de los Nacionales anotó la misma cantidad contra los Rojos del 30 de junio al 3 de julio. Además de eso, es el primer Cachorro en sumar al menos cuatro carreras impulsadas en tres juegos consecutivos, lo que empata la racha más larga desde que la estadística se hizo oficial en 1920.
“No ejecutamos contra [Swanson]”, dijo el manager de los Mets, Carlos Mendoza. â€œEn los Ãºltimos dÃas, muchos lanzamientos por el medio, y ya conoces a los bateadores de Grandes Ligas. Sabes que te van a hacer pagar por ello. Situaciones grandes y simplemente no las ejecutamos”.
Por el sonido de su voz, se podía decir que Swanson estaba viviendo el sueño. De hecho, tuvo el honor de que su nombre figurara en el libro de récords de los Cachorros. Sus 11 carreras impulsadas el miércoles fueron la mayor cantidad de un Cachorro en una sola doble cartelera, superando el máximo anterior de 10 establecido por Ron Santo el 6 de julio de 1970, contra los Expos.
“Sólo escuchar algunos de los nombres que te ponen al lado es bastante especial”, dijo Swanson. “Cada vez que te mencionan con tipos como Ernie Banks y Ron Santo, es casi como un sueño hecho realidad. Tener tu nombre al lado de esos chicos es increíble y especial. Estoy muy agradecido”.
Swanson no recordaba haber tenido un día como el que tuvo contra los Mets, aunque sí se burló de Counsell más temprano ese día por tener un juego de siete carreras impulsadas contra los Cerveceros el 31 de julio de 2021. Counsell era el capitán de Milwaukee ese día, mientras que Swanson era miembro de los Bravos.
“Es algo con lo que sueñas”, dijo Swanson. “Si tienes una doble cartelera en The Show, dices: ‘Hombre, esto es lo más cerca que puedes estar’. Estoy muy agradecido”.
Fue Swanson quien jugó un papel muy importante para que los Cachorros tomaran la delantera en la parte alta de la sexta entrada. El juego estaba empatado a 4 con el zurdo de los Mets, Brooks Raley, en el montículo. Después de que Pedro Ramírez abrió con un doble, Swanson triplicó sobre la cabeza del jardinero derecho Brett Baty para llevar a Ramírez a casa desde la primera base y darle a los Cachorros una ventaja de una carrera. Swanson luego anotó con un roletazo de Matt Shaw para aumentar la ventaja a 6-4.
Los Mets lograrían un juego de una carrera en la parte baja de la entrada cuando Bo Bichette conectó un jonrón solitario ante el derecho Gavin Hollowell. Pero Swanson no había terminado esa noche. Después de que los Cachorros aumentaron su ventaja gracias a la ayuda de múltiples errores de los Mets, Swanson coronó su día dominante con un sencillo de dos carreras en la novena que eliminó cualquier dramatismo de la competencia, justo antes de robarse la segunda por si acaso.
Swanson no estaba alardeando; le dio crédito a toda la alineación. El último del orden, que lo incluye a él mismo, Ramírez, Nico Hoerner y Carson Kelly, logró un combinado de 10 de 20 con siete carreras impulsadas y anotó las 10 carreras.
“Sólo en los últimos días, Nico está dando algunos cambios fuertes y agresivos”, dijo Swanson. â€œEs un jugador especial. Simplemente verlo seguir trabajando y luchando por las cosas correctas es muy divertido de ver. Es uno de mis jugadores favoritos.
â€œSimplemente buenos turnos al bate arriba y abajo. Es una persecución incesante por parte de nuestros muchachos del uno al nueve hoy. ellos estan haciendo [the Mets] pagar por algunos de los errores defensivos”.