¿15 carreras impulsadas en una serie? El dominio de Dansby marca la historia de la franquicia

Fue Swanson quien jugó un papel muy importante para que los Cachorros tomaran la delantera en la parte alta de la sexta entrada. El juego estaba empatado a 4 con el zurdo de los Mets, Brooks Raley, en el montículo. Después de que Pedro Ramírez abrió con un doble, Swanson triplicó sobre la cabeza del jardinero derecho Brett Baty para llevar a Ramírez a casa desde la primera base y darle a los Cachorros una ventaja de una carrera. Swanson luego anotó con un roletazo de Matt Shaw para aumentar la ventaja a 6-4.