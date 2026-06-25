Protesta del 25 de junio en Kenia: la policía bloquea carreteras clave en Nairobi antes del aniversario de las manifestaciones de la Generación Z

El presidente William Ruto dijo el viernes que la gente tenía derecho a protestar, pero advirtió que no se toleraría a nadie “movilizado para destruir propiedades o causar caos”.

Varios líderes políticos, grupos de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos han expresado su apoyo a las manifestaciones pacíficas, describiéndolas como parte del derecho a la expresión democrática protegido por la constitución del país.

El ex diputado de Ruto, Rigathi Gachagua, ahora un acérrimo rival, ha instado a los activistas de la Generación Z a mantenerse alejados de las calles, citando la preocupación de que las protestas puedan volverse violentas. En cambio, ha llamado a los kenianos a permanecer en casa en una muestra simbólica de disidencia.

La semana pasada, el presidente Ruto anunció un fondo de casi 15 millones de dólares (11 millones de libras esterlinas) para compensar a casi 2.000 víctimas de abusos de derechos humanos relacionados con protestas entre 2017 y 2025 identificados por grupos de derechos humanos.

Ruto dijo que la compensación no era un “precio por la vida, el dolor o la pérdida” y no debería verse como una recompensa por la violencia o la criminalidad.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos rechazaron el plan de compensación, citando la exclusión de algunas víctimas, pagos inadecuados y falta de transparencia.

El presidente Ruto se enfrenta a un creciente descontento público antes de las elecciones de 2027, y los críticos acusan a su gobierno de no cumplir promesas clave de campaña.

Rechaza esas afirmaciones, insiste en que su administración ha cumplido la mayoría de sus promesas y dice que está dispuesto a defender su historial mientras busca la reelección.

En junio de 2024, miles de kenianos protestaron contra los aumentos de impuestos propuestos, lo que culminó con el asalto al parlamento y el eventual retiro del controvertido proyecto de ley de finanzas.