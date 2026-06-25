Denuncia ética contra Lawson alega conflicto con votos de la carta.

Un grupo educativo de tendencia conservadora presentó una queja ante la Comisión de Ética de Rhode Island en contra de la presidenta del Senado, Valarie Lawson, alegando un conflicto de intereses en sus votos a favor de proyectos respaldados por su empleador, la Asociación Nacional de Educación de Rhode Island.

La queja, presentada por Defending Education, cuestiona los votos de Lawson en relación con la moratoria de tres años sobre nuevas escuelas charter, promulgada la semana pasada, y un proyecto de ley que habría facilitado la sindicalización de escuelas charter pero que fue rechazado en la Cámara.

“El conflicto presentado aquí es tanto estructural como transaccional”, dice la queja de Defending Education. “Como presidenta del Senado, Lawson ejerce una autoridad significativa sobre la agenda legislativa, incluyendo la legislación que regula las relaciones laborales del sector público y el sector de las escuelas públicas charter”.

Emisión de la Comisión de Ética en favor de Lawson previamente

Lawson ha enfrentado y superado acusaciones de conflicto por su doble función como presidenta del Senado y jefa sindical antes. En 2019, la Comisión de Ética desestimó una queja republicana sobre su voto para bloquear los términos de contratos sindicales municipales vencidos. En ese momento, Lawson era vicepresidenta de NEARI y estaba en su primer mandato en el Senado.

Cuando Lawson fue elegida presidenta del Senado el año pasado y ascendió a presidenta del sindicato, solicitó y recibió una opinión consultiva de la Comisión de Ética que la autorizaba a desempeñar ambos roles.

“Como siempre hago, consulté con nuestro equipo legal y revisé estos proyectos antes de determinar que era apropiado votar sobre ellos”, escribió Lawson en una respuesta por correo electrónico a la queja de Defending Education. “Estoy segura de que la Comisión de Ética estará de acuerdo en que actué cumpliendo totalmente con el Código de Ética”.

Base de la queja de Defending Education

Pero Defending Education argumenta que los votos de Lawson esta sesión incumplieron las pautas que la Comisión de Ética estableció en su opinión consultiva de junio de 2025.

Específicamente, la opinión consultiva indicaba que debía abstenerse “de participar en discusiones y votaciones sobre asuntos para los cuales su asociado comercial o empleador aparezca o presente pruebas o argumentos ante la Asamblea General o el Senado”.

La queja afirmaba que el lobista de NEARI, Alex Lucini, testificó a favor de S 2924, que habría permitido a los trabajadores sindicalizarse si la mayoría firma tarjetas, requeriría que la gerencia se mantuviera neutral y proporcionaría una orientación sindical de 30 minutos para nuevos empleados.

Defending Education argumenta que facilitar la organización de profesores podría beneficiar financieramente a NEARI al agregar nuevos miembros que paguen cuotas.

La opinión consultiva del año pasado señaló que Lawson debería abstenerse de votos “probablemente resultar en un beneficio financiero directo” para su empleador.

En cuanto a la moratoria de escuelas charter, Defending Education señala que ha sido una prioridad política principal de NEARI durante años.

Misión de Defending Education

Defending Education, con sede en Arlington, Virginia, describe su misión como “combatir la indoctrinación en las aulas y en los campus”. Sus áreas de enfoque incluyen “Escuelas santuario y resoluciones de fronteras cerradas para el K-12”, políticas de transgénero escolares y contribuciones sindicales a grupos de izquierda.

El director de comunicaciones del grupo es Erika Sanzi, residente de Rhode Island, ex profesora y comentarista veterana sobre temas educativos del estado de Ocean State.

La queja, fechada el lunes 22 de junio, fue informada por primera vez por WPRI-TV.

“A lo largo de mi servicio en el Senado, incluidos los votos sujetos a esta queja, he sido cuidadosa al aplicar los estándares establecidos en nuestro Código de Ética para determinar si debo abstenerme en algún asunto en particular”, escribió Lawson en la respuesta por correo electrónico del miércoles. “En casos donde no hay un conflicto específico que requiera la abstención según el Código de Ética, o cuando la Exención de Clase es claramente aplicable, tengo el deber con la gente del Distrito 14 del Senado de emitir mi voto en su nombre, aunque esto pueda resultar en una queja políticamente motivada”.

Fecha de publicación: 24 de junio de 2026, 20:21 CET (UTC +0000) [Context: La noticia fue publicada el 24 de junio de 2026]