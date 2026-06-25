Estatua gigante de 26 metros de Lionel Messi erigida en Argentina

El capitán de la selección argentina y leyenda del fútbol mundial, Lionel Messi, recibió otro gran homenaje en su tierra natal. En la ciudad de Cutral-Có, Patagonia, se erigió una imponente estatua del futbolista de 26 metros (85 pies). Este monumento confirma no sólo los logros del deportista sino también que se ha convertido en un símbolo para todo el país. Así lo informa Goal.com informes .

La estructura, que consta de 70 toneladas de acero, fue elaborada meticulosamente durante 18 meses por el escultor local Aldo Beroisa. La estatua representa un momento simbólico en el que Lionel Messi se arrodilla en el estadio de Lusail tras la victoria en la final del Mundial de Qatar 2022. Además, se le representa en su tradicional celebración del gol: apuntando al cielo en honor a su difunta abuela.

Un monumento récord mundial

En entrevista con The Associated Press, el escultor Aldo Beroisa afirmó: “Él es el embajador natural de Argentina. Esta obra fue muy importante para mí no sólo como artista sino como argentino”. Con sus dimensiones, esta estatua se ha convertido en el monumento más grande jamás erigido en honor a Lionel Messi en todo el mundo.

Vale la pena señalar que anteriormente se erigió una estatua de 21 metros en honor al futbolista en Calcuta, India. Sin embargo, los funcionarios de Bengala Occidental ordenaron su desmantelamiento por razones de seguridad. Según el legislador local Sharadwat Mukherjee, la estatua en la India se volvió inestable y se balanceó debido a los fuertes vientos. El nuevo monumento en la Patagonia está libre de tales riesgos gracias a su robusta construcción de acero.

Logros históricos y nuevos récords

La ceremonia de inauguración de la estatua coincidió con otros hitos históricos en la carrera de Lionel Messi. El delantero de 38 años anotó recientemente un doblete en un partido contra Austria, elevando a 18 su total de goles en la Copa Mundial. Al hacerlo, rompió el récord establecido por mucho tiempo por el alemán Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en la historia del torneo.

Actualmente jugando para el Inter Miami en Estados Unidos, el ocho veces ganador del Balón de Oro continúa demostrando un alto nivel de juego a pesar de acercarse a los 39 años. Aunque Cutral-Co es tradicionalmente un centro industrial, ha habido un fuerte aumento en el flujo turístico a la región desde la instalación de esta monumental estatua. Esto demuestra que la ola de “Messimania” sigue siendo fuerte incluso en las regiones más remotas de Argentina.