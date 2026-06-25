BNamericas – Con permisos en mano, AbraSilver se prepara para…

La empresa canadiense AbraSilver Resource recibió luz verde de las autoridades de la provincia de Catamarca en Argentina para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de su proyecto de plata y oro Diablillos.

Con este anuncio, la empresa completa todas las aprobaciones ambientales necesarias para avanzar hacia una decisión de construcción y centrarse en su estrategia de financiación.

A fines de abril de 2026, la empresa con sede en Toronto ya había recibido la aprobación DIA del gobierno de la provincia de Salta, por lo que ahora puede avanzar con el desarrollo de Diablillos, que involucra áreas en ambas regiones argentinas.

Diablillos también ya recibió aprobación para adherirse al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones de RIGI, lo que brinda mayor seguridad jurídica al proyecto, que apunta a iniciar operaciones en 2029, alcanzando una producción anual promedio de 13,4 millones de onzas (Moz) de plata, compuestas por 7,6Moz de plata y 72.000oz de oro, durante una vida útil de 14 años.

“Con las aprobaciones ambientales obtenidas en Salta y Catamarca, y nuestro estudio de factibilidad final completado, Diablillos ahora se destaca como el mayor proyecto de plata y oro listo para construcción y con el más alto nivel de permisos a nivel mundial”, dijo John Miniotis, presidente de la compañía, en un comunicado.

AbraSilver ahora se centrará en identificar opciones de financiamiento, iniciar actividades de ingeniería detallada y negociar con empresas clave para establecer contratos de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción (contratos EPCM).

Otro aspecto relevante será alcanzar acuerdos de desarrollo de equipamiento para la ejecución del proyecto, con foco en iniciar las primeras obras y actividades de preparación del sitio durante el tercer trimestre de 2026.

Al mismo tiempo, evaluará oportunidades para desarrollar una expansión a través de una Fase 2, que incluirá ampliaciones en las áreas de lixiviación.

Salta-Catamarca Agreement

Las legislaturas de Salta y Catamarca tienen en marcha un acuerdo de cooperación interprovincial para el desarrollo de Diablillos, que establece un marco formal para avanzar coordinadamente en materia administrativa, regalía y tributaria, entre otros aspectos.

Este compromiso representa un hito en la historia de Diablillos, ya que en el pasado la ubicación del proyecto minero en el límite entre ambas provincias había generado disputas por límites superpuestos.

El acuerdo permitirá coordinar políticas públicas, realizar supervisión conjunta y promover el desarrollo de infraestructura en zonas conjuntas de la región Puna.

Potencial

AbraSilver adquirió la propiedad Diablillos en 2016, que comprende 15 concesiones minerales contiguas. La exploración hasta la fecha ha identificado recursos totales de 248Moz de plata y 2,5Moz de oro (454 Moz AgEq) y ha identificado múltiples yacimientos prometedores de mineralización de óxidos de plata y oro.

Ya se han perforado más de 170.000 m en la propiedad y todavía hay potencial de crecimiento de recursos. AbraSilver compara a Diablillos con yacimientos como la Coipa (Chile); Yanacocha (Perú); Veladero (Argentina); y Filo del Sol (Argentina).