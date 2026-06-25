Escucho que es extremadamente liberal: Trump ofrece sus primeros comentarios sobre Andy Burnham.

Donald Trump ha etiquetado a Andy Burnham como “extremadamente liberal”, en sus primeros comentarios públicos sobre el ex alcalde de Greater Manchester desde que surgió como el principal candidato para reemplazar a Keir Starmer.

El presidente de los Estados Unidos le dijo a los reporteros que Burnham probablemente no abrirá el Mar del Norte para la exploración de petróleo, y que “el Reino Unido se está muriendo”, señalando que el recién elegido diputado laborista podría enfrentar una relación difícil con Trump.

Burnham ha sido crítico con Trump en el pasado, describiendo la política estadounidense como “polarizada” y “venenosa” durante su campaña en Makerfield este mes.

Mientras los alborotadores asaltaban el Capitolio de los Estados Unidos en 2021, Burnham publicó en X: “Cualquier político del Reino Unido que le haya dado tiempo a Trump debería avergonzarse en este momento”.

Preguntado el miércoles sobre lo que sabía de Burnham, Trump dijo: “No sé, creo que veo que era, supongo, el alcalde de una ciudad”.

“Escucho que es extremadamente liberal, extremadamente, lo que significa que probablemente no abrirá el Mar del Norte”.

Desde la victoria electoral de Trump en noviembre de 2024, Starmer ha buscado seguir un enfoque conciliador con él, y inicialmente recibió elogios por su hábil manejo del impredecible presidente, pero su relación se deterioró por el conflicto en Irán.

El camino de Burnham hacia el Número 10 parece estar ampliamente abierto, con pocos otros diputados laboristas siendo mencionados como posibles retadores.

Los comentarios de Trump sobre Burnham se dieron durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Rutte está visitando Washington para tratar de aliviar las tensiones en la alianza por la guerra en Irán y las amenazas de Trump de reducir tropas en Europa, antes de una cumbre crucial de líderes de la OTAN en julio en Ankara.

Trump, crítico de la OTAN desde hace mucho tiempo a quien ha llamado a la alianza “un tigre de papel”, se ha sentido molesto por la negativa de los aliados a apoyar a EE.UU. en el conflicto del Medio Oriente o ayudar a reabrir el estrecho de Hormuz, después de que EE.UU. e Israel lanzaran su guerra contra Irán en febrero.

Trump expresó su particular decepción con el Reino Unido, junto con Italia, Alemania y España.

Durante la reunión, Rutte utilizó gráficos de cartón para mostrar cuánto han aumentado los países de la OTAN su gasto en defensa desde que Trump llegó al cargo en 2017.

También dijo que miles de aviones estadounidenses habían despegado de bases en Europa durante la guerra, señalando esa cooperación como un signo de apoyo de los aliados.

“Sé que ha habido casos aislados sobre los cuales estás realmente decepcionado, pero en general tus aliados europeos han estado ahí”, dijo Rutte.

Trump parecía no estar convencido, interrumpiendo en ocasiones a Rutte para discrepar con él, aunque elogió su liderazgo.

“Realmente has hecho un buen trabajo, y creo que si alguien más estuviera en esa posición, ni siquiera nos estaríamos reuniendo hoy, para ser honesto contigo, porque nos decepcionaron”, dijo Trump.

Con la Press Association y Reuters.