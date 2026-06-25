¿Desorden monumental? La estatua de 85 pies de Lionel Messi en Argentina divide a los fanáticos

Mientras Lionel Messi continúa incendiando la Copa Mundial de la FIFA en los Estados Unidos, en Argentina, un nuevo e imponente tributo al maestro está provocando un tipo de tormenta completamente diferente en las redes sociales.

Una monstruosa figura del capitán argentino de 85 pies de altura se cierne ahora sobre las afueras de Cutral Co, una remota ciudad productora de petróleo en las ventosas llanuras del sur de la Patagonia. Esculpido en 70 toneladas de acero y hierro, el monumento representa al legendario delantero de rodillas, saludando a los camiones de larga distancia y a los automovilistas que viajan por la Ruta 22, una carretera solitaria y árida que se parece mucho a un tramo desolado de las carreteras nacionales que atraviesan el desierto de Rajasthan.

El momento de su inauguración, el 16 de junio, fue poético, coincidiendo con la actual campaña de la Copa Mundial de Argentina, donde un Messi, de 39 años, recientemente hizo retroceder los años con un deslumbrante hat-trick contra Argelia, seguido de un doblete contra Austria para convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos del torneo con 18 goles.

Sin embargo, aunque las autoridades locales se jactan de que eclipsa holgadamente la estatua de 70 pies ahora desmantelada Revelado durante la icónica ‘Gira GOAT’ de Messi en Calcuta, los puristas del fútbol en X no han quedado impresionados por la escala y la anatomía del coloso patagónico.

Mientras, según se informa, los turistas acuden en masa a la remota ciudad para echar un vistazo, los comentaristas digitales han pasado la semana analizando la clara falta de delicadeza estética de la estatua. La principal de las quejas es la mitad inferior extrañamente suave, que según los críticos carece por completo de los detalles anatómicos que se encuentran en la parte superior del torso y la cara.

‘¿BURLARSE DE ÉL CON ESA ESTATUA?’

Sin embargo, la verdadera tormenta se centra en la posición del trofeo dorado de la Copa del Mundo. El escultor optó por colocar los icónicos cubiertos directamente entre los muslos de Messi mientras está arrodillado sobre el césped metálico.

Las imágenes resultantes han desencadenado una ola de reacciones divertidas en línea, y los fanáticos señalaron que la ubicación se parece menos a un triunfo deportivo histórico y más a una incómoda comedia de errores.

“¿De verdad están tratando de burlarse de él al hacer esta estatua, o qué? ¿Especialmente desde este ángulo?” una publicación viral en X, mientras que otras sugirieron que la mitad inferior de la estatua parecía más un monolito abstracto gigante que el mejor futbolista del mundo.

Captura de pantalla de X

Captura de pantalla de X

A pesar de la burla digital, la comunidad local sigue tremendamente orgullosa. Para Cutral Co, una ciudad anteriormente famosa sólo por las réplicas de dinosaurios gigantes y los monumentos a la independencia, la estatua finalmente los ha colocado en el mapa turístico.

“Él es el embajador natural de Argentina. Para mí fue muy importante, no sólo como artista sino como argentino”, dijo a The Associated Press el escultor Beroisa, de 61 años, sin preocuparse por las críticas anatómicas de Internet.

Mientras los fanáticos debaten sobre su imagen metálica en la Patagonia, el Messi de la vida real está brindando una clase magistral en las canchas de América del Norte, asegurando que su último torneo global sea un espectáculo sin precedentes. El maestro de 38 años ha estado en plena forma, encabezando la suave progresión de Argentina hacia las rondas eliminatorias con cinco goles, líder del torneo, en sólo dos partidos de la fase de grupos.

Tras abrir su campaña con un deslumbrante hat-trick contra ArgeliaMessi hizo historia en el fútbol en Dallas contra Austria. A pesar de fallar un penalti temprano, se recuperó con un doblete sublime para sellar una victoria por 2-0, superando al alemán Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en la historia de la Copa Mundial de la FIFA masculina con 18 goles.

Al anotar en su sexto partido consecutivo en la Copa del Mundo, el El capitán argentino juega con la urgencia de un hombre al que la edad no le molesta en absolutodejando a las defensas internacionales hechas jirones y demostrando que ninguna estatua, por gigante o anatómicamente incómoda que sea, puede capturar plenamente su genio en el campo.

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