EN LA PLAYA | Daniel Emslie escapa del desastre y luego logra la victoria en un icónico concurso de surf

Daniel Emslie no se borra con frecuencia. Su tasa de creación es muy alta. Él es así de bueno.

El local del este de Londres comenzó su dura semifinal en el reciente concurso de surf Vic Bay Quad en Victoria Bay, cerca de George, con un recorrido de 9,33 contra el mejor surfista Max Elkington y el ganador del año pasado, Logan Tilsley.

Este cuadrangular es uno de los eventos de surf más emblemáticos y de mayor duración de Sudáfrica y se celebra cada año en memoria de la respetada leyenda del surf John Pfaff.

Daniel Emslie celebra su triunfo en el Cuadrangular de Victoria Bay. Imagen SUMINISTRADA (suministrado)

Victoria Bay se puso de pie sobre sus patas traseras y bramó. El oleaje era enorme, como suele ser el caso en la rompiente.

Se pospusieron las divisiones de damas y se envió a las abiertas de hombres.

Daniel despegó en su segunda ola, una espuma de ocho a 10 pies, falló en el despegue y cayó como una tonelada de ladrillos para un recorrido submarino por las regiones de los cangrejos.

Cuando subió, ya había cruzado la bahía y se dirigía hacia los acantilados del otro lado.

Una ola aún más grande estaba detrás de la ola en la que Daniel desapareció, y la golpeó en la cabeza.

La ola lo golpeó con tanta fuerza que lo arrojó contra la arena del fondo en aguas profundas y su correa se rompió.

Llegó sin tabla y ahora estaba nadando a través de un conjunto de 10 olas, dirigiéndose a los acantilados en el lado este de la Bahía Victoria y siendo arrastrado hacia el mar por la corriente cruzada saliente.

Sin moto acuática, no hay seguridad; Daniel sabía que estaba solo.

Respira, sumérgete bajo la siguiente ola, déjate golpear, sube, repite.

Los duros y expertos surfistas locales Sean Holmes y Shaun Joubert estaban observando cómo se desarrollaba la escena y pensaban en los grandes problemas que se estaban desarrollando, flotando sobre sus teléfonos y a punto de marcar el NSRI.

“Esto fue lo más cerca que he estado de morir en mi vida”, me dijo Daniel.

Daniel Emslie gana el Cuadrangular de la Bahía Victoria. Imagen: SUMINISTRADO (suministrado)

â€œEntreno mucho. Estoy en forma y fue increíblemente aterrador”.

Honestamente, estaba nadando para salvar su vida y arrojándole el fregadero de la cocina.

Finalmente, los sets retrocedieron y apenas pudo llegar a la última línea de la playa donde nadó hacia Ceara Knight de Western Province.

Estaba practicando surf libre en la playa.

Daniel conocía a Ceará de una gira de campeonatos mundiales de la ISA hace unos años cuando estaban en el mismo equipo.

Echándole un vistazo a él y a su situación, la joven preguntó: “¿Necesitas mi tabla?”

“Sí, por favor”, fue su respuesta desesperada.

Ella tranquilamente se quitó la correa, le dio la tabla y nadó hasta casa en un clásico cuento de hadas de niñas, niños rescatados.

Daniel se dio la vuelta y remó de regreso mar adentro con la aleta gemela de 5’5”, que flotaba muy poco.

Sólo necesitó un miserable paseo de un punto para avanzar a la final con una tabla muy equivocada para el tipo de condiciones de surf.

Una pequeña aleta gemela no está diseñada para un point break gigante, grueso y salvaje.

Con momentos restantes en el calor, Daniel encontró una pequeña ola en medio del caos e hizo el mejor recorrido de dos puntos de su vida para avanzar a la final del día siguiente.

Al salir del agua después de la semifinal, Daniel tuvo un caso grave de temblores.

“Siento un nuevo respeto por Victoria Bay”, dijo.

Daniel estaba profundamente agradecido el día de la final al ver que el oleaje había disminuido a un tamaño mucho más manejable.

Todavía estaba tratando de procesar su experiencia cercana a la muerte cuando logró un surf sólido para ganar la final de la división abierta.

Además, este escritor debe hablar de su amigo Peter Haaroff, quien sufrió el mismo destino que Daniel en Victoria Bay.

Pete fue arrojado por los acantilados del lado este de la bahía y se aferró a las rocas en la cima de la oleada como un cangrejo de barranco.

Cuando el agua retrocedió, trepó corriendo por el acantilado como una araña y caminó a casa por la vía del tren.

¡Dos veces!

Sus amigos le rogaron que dejara de surfear en la gran Bahía Victoria.

Este domingo, Daniel parte hacia KwaZulu-Natal para surfear el primer evento de la Serie Challenger de la Liga Mundial de Surf: el Ballito Pro, que se llevará a cabo del 12 al 18 de julio.

Inmediatamente después vuela al segundo evento de la serie, el US Open de Surfing en Huntingdon.

A partir de ahí, regresamos a Ciudad del Cabo para el Campeonato Abierto de Surf de Sudáfrica (tal vez le deba a Ceara una gran taza de café y un gran voto de agradecimiento cuando llegue allí).

Desde Ciudad del Cabo, se dirige al tercer evento Challenger Series de la World Surf League en Brasil y de allí al evento de Portugal.

Durante todo esto, también está ocupado con sus estudios universitarios de cuarto año para completar su título en Planificación Financiera BCom. Regresará a casa en noviembre.

Hace apenas 15 meses, Daniel se destruyó el hombro en una caída mientras practicaba surf y el cirujano le dijo que probablemente era el final de su carrera.

“Preferiría estar demasiado ocupado que no tener nada que hacer”, dice riendo.

Saludo a la ciencia médica moderna y a Ceará Caballero.

Has salvado a nuestro campeón.

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