Elizabeth Warren dice que la frenesí de fusiones bajo Trump podría ser revertida.

La senadora demócrata Elizabeth Warren ha advertido que las fusiones corporativas aprobadas por la administración Trump, incluido un acuerdo pendiente que pondría bajo el control de una familia simpática al presidente a dos de los mayores medios de comunicación de Estados Unidos, podrían ser deshechas por una futura administración.

“Después de 2028, tendremos nuevos actores en Washington, y todos los que participan en esta frenesí de fusiones ahora son conscientes de eso”, dijo Warren en una entrevista. “Los acuerdos que se están cerrando hoy ocurren a la sombra de un próximo tsunami político de enojo contra estas gigantescas corporaciones que creen que pueden arrasar con una industria tras otra, subir los precios, extraer ganancias y nunca ser responsabilizadas”.

“Para 2028”, el año de las próximas elecciones presidenciales, “pueden descubrir que han calculado mal”, dijo Warren.

Los comentarios de la senadora de Massachusetts llegan después de que el departamento de justicia aprobara a principios de este mes la fusión de 111 mil millones de dólares entre Warner Bros Discovery, la empresa matriz de CNN y HBO, y Paramount Skydance, que incluye CBS News y está controlada por la familia Ellison.

El acuerdo ha generado preocupaciones de que Larry Ellison, un asociado de toda la vida de Donald Trump, y su hijo, David, podrían orientar la cobertura de CNN para que sea favorable al presidente. Tras tomar el control de CBS News en la fusión del año pasado que creó Paramount Skydance, David Ellison designó como editora en jefe a Bari Weiss, una comentarista conservadora sin experiencia en televisión.

Desde entonces, la cadena de noticias ha sido acosada por acusaciones de sesgo político, incluso en 60 Minutes, el programa más visto en las noticias televisivas. En CNN, la posibilidad inminente de que los Ellison tomen el control de esa red y potencialmente instalen a Weiss en un cargo de liderazgo ha generado preocupaciones dentro de la red.

Warren advirtió que si las redes están efectivamente combinadas bajo los Ellison, significaría que “hay un único tomador de decisiones que decide qué es importante y qué no lo es” en dos de los mayores medios de comunicación del país.

“Un problema aún mayor es que Ellison mismo quiere inyectar un sesgo en las noticias, y eso significa que, donde los estadounidenses buscan noticias, pueden depender cada vez menos de escuchar informes independientes y sin sesgos, y cada vez más escuchar una versión pre-digerida del mundo que sea cómoda para la nueva gerencia de estos medios de comunicación”, dijo.

Se reporta que fiscales generales de estado han planeado una demanda por el acuerdo, pero aún no lo han anunciado. Warren dijo que no “sacaría muchas inferencias” por la demora, porque presentar tal caso requiere recursos significativos y coordinación entre los estados mientras deciden “cómo van a unir sus esfuerzos para enfrentarse a un gigante como Ellison”.

Más allá de los medios de comunicación, la administración Trump también ha aprobado la adquisición de 14.9 mil millones de dólares de US Steel por parte de Nippon Steel; la adquisición de 13.5 mil millones de dólares de Interpublic por Omnicom para crear la agencia publicitaria más grande del mundo; y un acuerdo de 35 mil millones de dólares entre Capital One y Discover Financial.

En un discurso al Instituto de Mercados Abiertos en Washington, la senadora acusó a la administración Trump de hacer la vista gorda a los efectos dañinos de la ola de fusiones en los consumidores a cambio de donaciones políticas.

“Tan pronto como Trump asumió el cargo, las corporaciones vinieron tocando a la puerta de la Casa Blanca para que se aprobaran sus acuerdos promonopolio”, dijo Warren. “¿Se han preguntado por qué las empresas siguen donando millones de dólares a la sala de baile engalanada de oro de Trump, a su arco o a su biblioteca? Se parece mucho a un esquema de pago por jugar”.

Warren no está sola entre los demócratas del Senado en amenazar con deshacer las fusiones aprobadas bajo la administración republicana. En febrero, el senador Chris Murphy advirtió en una publicación en redes sociales que Paramount, que entonces se convirtió en el principal postor de Warner Bros Discovery después de que Netflix se retirara, “debería disfrutar de su creciente monopolio de noticias mientras lo tengan, porque cuando los demócratas recuperen el poder vamos a desmantelar estos conglomerados de información antidemocráticos. Todos ellos”.

En noviembre, los votantes emitirán sus votos en las elecciones de mitad de período que podrían devolver a los demócratas el control del Senado y la Cámara de Representantes. Warren, quien representa a Massachusetts y es actualmente la principal demócrata en el comité bancario del Senado, dijo que regresar a la mayoría podría ofrecer a su partido cierta oportunidad limitada para contraatacar la política de fusiones de la administración Trump.

“Lo que podremos cambiar en la ley será difícil, con Donald Trump aún sentado en la Casa Blanca y capaz de vetar cualquier cosa que no le guste”, dijo Warren. Sin embargo, señaló que la ley antimonopolio permite deshacer retroactivamente fusiones “si más adelante se determina que violan esas leyes”.