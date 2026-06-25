Meta planea lanzar una aplicación de mercado de predicción impulsada por IA, según muestran documentos

alternar título Kelly Sullivan/Getty Images Norteamérica

Meta planea lanzar su propia aplicación de predicción de mercado para competir con empresas como Kalshi y Polymarket en un sector en auge que algunos analistas proyectan que podría convertirse en una industria de 1 billón de dólares en los próximos años.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha ordenado a un equipo que comience a crear una aplicación independiente llamada Arena donde la gente pueda adivinar el resultado de eventos del mundo real, según dos empleados que no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el proyecto.

Los planes de Meta para crear una aplicación de mercado de predicción fueron informados por primera vez por Los New York Times.

NPR obtuvo metadocumentos internos sobre el esfuerzo que no habían sido reportados previamente.

Los documentos describen cómo en lugar de apostar dinero real, los usuarios de la nueva aplicación recibirán “una asignación virtual diaria” de “dinero ficticio” que se puede utilizar para apostar sobre “el resultado de eventos futuros”.

En las aplicaciones de mercado de predicción más populares, Kalshi y Polymarket, los comerciantes apuestan miles de millones de dólares a la semana en todo, desde la puntuación de Rotten Tomatoes que recibirá una próxima película hasta cuándo Israel lanzará bombas sobre Irán.

Si bien no está claro qué variedad de temas espera cubrir Meta con su mercado de predicción, la compañía planea utilizar inteligencia artificial para impulsar el servicio, según los documentos internos.

La nueva aplicación, cuyo nombre en código es “Antwerp” y “FBForecast”, utilizará Llama, el gran modelo de lenguaje de la compañía, para generar automáticamente preguntas sobre temas de actualidad. La IA de Meta también hará “recomendaciones de mercado personalizadas” a los usuarios que descarguen la aplicación, según los documentos.

Esa misma inteligencia artificial resolverá los mercados, según los documentos. En otras palabras, la IA tendrá la última palabra sobre si algo sucedió o no. Al igual que en Kalshi y Polymarket, las apuestas se realizan en torno a preguntas de “sí” o “no”. Este proceso de resolución impulsado por IA se producirá “casi en tiempo real”, según los documentos.

En 2020, Meta lanzó una aplicación llamada Forecast, una aplicación de mercado de predicción de colaboración colectiva donde las personas podían adivinar lo que podría suceder en el mundo, incluidas predicciones sobre el curso de la pandemia. La aplicación se cerró dos años después. Los documentos internos que NPR revisó citaron “el costo operativo de la selección manual de preguntas” como la razón por la que Meta cerró ese esfuerzo. Los documentos dicen que la nueva aplicación que ahora se está desarrollando es una “reconstrucción” de esa aplicación.

Cuando se termine un prototipo de aplicación, los empleados de Meta lo probarán antes de su lanzamiento público completo tanto para iPhone como para dispositivos Android, según los documentos. No se especificó una fecha de lanzamiento exacta.

Meta se negó a hacer comentarios.

Desarrollar un mercado de predicción sin apuestas monetarias reales puede parecer contradictorio, ya que la esperanza de obtener una buena ganancia ha atraído a millones de usuarios a Kalshi y Polymarket.

Pero el abogado de juegos Daniel Wallach, que observa de cerca la industria del mercado de predicción, dijo que lanzar la aplicación sin la capacidad de apostar dinero podría darle a Meta más tiempo para solicitar una licencia para operar a los reguladores federales y brindar un respiro para que el panorama legal en disputa se vuelva más asentado.

“Estamos claramente en un limbo legal”, dijo Wallach, señalando las más de 30 demandas pendientes sobre la legalidad de los mercados de predicción. “Y es posible que no tengamos una respuesta clara hasta dentro de uno o dos años”.

El avance de Meta con su propio servicio de predicción de mercado lo convierte en el actor más grande de Silicon Valley en entrar en la pelea, incluso cuando las preguntas sobre la manipulación del mercado, el uso de información privilegiada y cómo los mercados pueden remodelar la realidad o crear incentivos perversos continúan plagando al sector.

No obstante, la industria cuenta con el respaldo de la administración Trump, y los funcionarios comenzaron el proceso de reescribir las reglas federales que supervisan los mercados de predicción, que fueron rechazadas durante décadas por los reguladores.

“Los mercados de predicción de hoy son una creación novedosa que sólo llegó en los albores de la segunda administración Trump”, dijo Wallach. “Y ha lanzado todas estas peleas legales sobre si el Congreso alguna vez tuvo la intención de que este tipo de actividad fuera regulada por la CFTC”, dijo, refiriéndose a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, la agencia que supervisa los sitios de mercados de predicción.

Meta es sólo la última empresa que espera aprovechar la creciente popularidad de los mercados de predicción.

Los sitios tradicionales de apuestas deportivas, como DraftKings y FanDuel, han lanzado sus propios servicios de mercado de predicciones. TruthSocial del presidente Trump ha anunciado planes de mercado de predicción. Y más de 70 empresas más han lanzado proyectos o servicios de mercado de predicción, según Event Horizon, un boletín que rastrea la industria del mercado de predicción.

Más de 3 mil millones de personas utilizan al menos una metaaplicación cada día, incluidas Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads. Pero la compañía ha tenido dificultades para hacer despegar nuevas aplicaciones independientes.