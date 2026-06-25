Pasajeros contienen a piloto durante aparente emergencia médica en vuelo aterrador

Los pasajeros a bordo de un vuelo de Air Canada ayudaron a contener a un piloto que experimentó una emergencia médica que parecía ser una convulsión durante unos 40 minutos después de que la aeronave girara bruscamente en pleno vuelo, según un pasajero que habló exclusivamente con ABC News.

Air Canada declaró que el Vuelo AC7664, operado por el socio regional PAL Airlines, se dirigía de Newark, Nueva Jersey, a Halifax, Nueva Escocia, el miércoles cuando el capitán experimentó la emergencia médica.

El primer oficial tomó el control de la aeronave y desvió el vuelo a Boston, donde aterrizó de forma segura. El capitán fue llevado a un hospital para recibir tratamiento médico, según la aerolínea.

El De Havilland Q400 llevaba 61 pasajeros. Air Canada dijo que está trabajando para organizar un viaje alternativo para los pasajeros a bordo.

Rodney McDonald, quien viajaba con su esposa y sus dos hijos, dijo a ABC News que la pesadilla comenzó cuando la aeronave dio un giro inesperado.

“En cuanto el avión dio el bandazo, supe que algo no iba bien porque no era turbulencia”, dijo. “Realmente parecía que alguien sacudía los controles y luego sucedió una y otra vez. Y, ya sabes, cada pensamiento pasa por tu mente, comienzas a rezar. Mis hijos comenzaron a rezar instantáneamente”.

McDonald dijo que un asistente de vuelo corrió hacia la cabina antes de sacar a uno de los pilotos al pasillo.

“Uno de los asistentes de vuelo entró frenéticamente en la cabina y unos momentos después, estaba arrastrando a uno de los pilotos fuera de la cabina hacia el pasillo del avión”, explicó.

McDonald dijo que el piloto parecía estar sufriendo una convulsión y él y otros aproximadamente cuatro pasajeros ayudaron a contenerlo mientras el copiloto volaba la aeronave hacia Boston.

Las personas que potencialmente experimentan una convulsión nunca deben ser sujetadas debido al riesgo de lesiones adicionales, señala el CDC. En cambio, el área debe estar despejada de objetos afilados o peligrosos; deben ser colocados suavemente de lado y su vía aérea debe mantenerse despejada.

“Sí, fue realmente aterrador. Estaba sentado en la primera fila, mi familia estaba al fondo, justo por la disposición de los asientos”, explicó. “Y fui a sentarme con ellos y luego me di cuenta de que el piloto estaba fuera de control físicamente, no violentamente, como estaba claro que no estaba en control de sus facultades y necesitaba ser contenido”.

Continuó: “[Trabajamos] para controlarlo, fue un período bastante extenuante de 40 minutos manteniéndolo abajo y usando tantos cinturones de seguridad como pudimos para contener sus piernas, brazos y pecho”.

McDonald dijo que una enfermera registrada a bordo ayudó a dirigir a los pasajeros y asistir al piloto durante la emergencia médica, mientras elogió a los asistentes de vuelo por mantener la calma durante la pesadilla.

“Los asistentes de vuelo fueron estupendos. Se mantuvieron tranquilos”, dijo.

Los equipos de emergencia se encontraron con la aeronave después de aterrizar en Boston. McDonald dijo que estaba agradecido de que todos salieran a salvo.

“Estamos simplemente agradecidos, agradecidos por cómo terminó todo”, agregó.