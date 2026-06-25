Musulmanes chiitas marcan el día sagrado de Ashura después de meses de guerra en Irán y Líbano

BEIRUT — Los musulmanes chiítas de todo el mundo marcaron el jueves Ashura, un día sagrado que simboliza sacrificio y martirio y que tiene una especial importancia para muchos este año después de meses de guerra en Irán y Líbano. Ashura conmemora el martirio del Imam Hussein, nieto del Profeta Muhammad, en la Batalla de Karbala en el año 680 d.C. Hussein fue asesinado con su familia y acompañantes después de negarse a jurar lealtad al califato omeya. El evento cimentó la división entre el islam suní y chiíta y sigue siendo un poderoso símbolo de resistencia contra la opresión y la injusticia. Este año, Ashura llega después de meses de guerra en Irán y Líbano, hogar de dos de las mayores poblaciones chiítas del mundo. Irán y Estados Unidos lanzaron esta semana conversaciones con el objetivo de finalizar un frágil acuerdo de alto el fuego. En el primer día de la guerra, el 28 de febrero, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, fue asesinado en un ataque aéreo israelí. El anciano de 86 años Khamenei no solo era el principal líder político de Irán. También tenía la última palabra en todos los asuntos religiosos y era venerado por millones de chiítas en todo el mundo. Ashura llega solo unos días antes de su procesión fúnebre. La guerra también se extendió a Líbano, donde el principal aliado de Irán, el grupo militante Hezbollah, ha estado luchando contra las tropas israelíes durante meses. Hezbollah se unió a la lucha días después de que comenzara la guerra disparando cohetes hacia el norte de Israel en solidaridad con Teherán. Eso provocó una extensa campaña de bombardeos aéreos israelíes y una invasión terrestre que diezmó grandes partes de áreas predominantemente chiítas en el sur de Líbano y los suburbios del sur de Beirut. Ashura llega en un momento en que muchas de las más de un millón de personas desplazadas en Líbano intentan regresar a sus pueblos en el sur del país. Ciudades y pueblos celebraron sermones y eventos en la antesala del día sagrado rodeados de edificios reducidos a escombros y ruinas. Ashura es el día más sagrado en el calendario chiíta, marcado por rituales de duelo tradicionales que incluyen golpearse el pecho, elegías y lamentaciones. Se celebra el décimo día del mes de Muharram.

(Traducción realizada con la tecnología de inteligencia artificial. Se recomienda verificar y corregir los detalles específicos según sea necesario).