El regreso del loro multicolor perdido de Argentina

El primer paso para devolver una guacamaya de alas azules (Primolius maracaná) a la selva de Misiones en Argentina tiene lugar en la oficina de Dante Di Nucci. Allí, el veterinario del Refugio de Vida Silvestre Güira Oga examina cada pluma del ave, toma radiografías, realiza análisis de sangre y trata las heridas existentes.

El centro de refugio de animales se encuentra en Puerto Iguazú, en el extremo noreste de Argentina. Hace décadas, la guacamaya de alas azules, un pequeño loro con plumaje verde brillante, alas azules y una distintiva mancha roja en la frente, la espalda y el vientre, volaba en bandadas ruidosas sobre la selva tropical.

Pero en cada control sanitario, Di Nucci tiene en sus manos una especie que ya no vuela libremente en Argentina. La caza, el comercio de mascotas, la persecución como plaga agrícola y la pérdida de grandes árboles donde anidaban llevaron al guacamayo de alas azules a la extinción local en la naturaleza, aunque algunas aves todavía sobreviven en cautiverio.

Hoy, un programa de conservación coordinado por Aves Argentinas (con docenas de instituciones asociadas en toda Argentina y Brasil) está tratando de traer de regreso al país a la guacamaya de alas azules. El plan combina el rescate de aves traficadas, la cría en cautiverio y el entrenamiento para su eventual liberación en la selva tropical. El objetivo es ambicioso: devolver una especie ausente durante décadas a la selva de Misiones.

(¿Podrán estos loros fornidos que viven en el suelo sobrevivir por sí solos?)

Curarse… y encontrar pareja

A mediados de marzo, Di Nucci mantuvo en cuarentena a cuatro aves, todas ellas rescatadas del cautiverio después de haberlas tenido como mascotas o alojadas en zoológicos que luego cerraron. Luego de completar un período de observación y una serie de evaluaciones de salud, se consideró que las aves estaban lo suficientemente sanas como para ser trasladadas al centro de entrenamiento en la Reserva Natural El Puente Verde, en lo profundo de la selva de Misiones. Allí, se unieron a la creciente población de guacamayos de alas azules que se preparaban para su liberación.

Muchas de estas aves han pasado años (a veces décadas) en pequeñas jaulas. Algunos llegan con sobrepeso debido a dietas basadas casi exclusivamente en semillas de girasol grasas; otros apenas pueden volar. En comparación con las aves silvestres, la diferencia es obvia: músculos débiles, plumas dañadas y una condición física que imposibilitaría vuelos largos en el bosque.

Pero el desafío no es sólo físico.

Los guacamayos que han sido domesticados durante años a menudo pierden algo esencial para sobrevivir en la naturaleza: el miedo. Parte del trabajo que comienza en Güira Oga y continúa en Puente Verde es ayudarlos a recuperar comportamientos naturales, incluido el reconocimiento de los humanos como una amenaza potencial.

“Aprender a valerse por sí mismos después de la liberación es lo que aumentará sus posibilidades de supervivencia”, dice Di Nucci. “Y eso significa reconocernos como un depredador”.

(Este método poco ortodoxo está salvando a las crías de loros de la extinción.)

No todas las aves llegan tan lejos. Algunos no recuperan las habilidades necesarias para la liberación debido a la edad, la condición física o el tiempo que pasan en cautiverio, lo que puede dificultarles la recuperación total de las conductas de vuelo y supervivencia. En cambio, pasan a formar parte del programa de reproducción, formando parejas que pueden criar polluelos con un contacto humano mínimo.

Varias aves ya se han apareado en Güira Oga y el equipo ahora espera buenas noticias durante el próximo verano austral, cuando comience la temporada de reproducción de la especie.

Una de esas aves es Tormenta, una guacamaya cautiva que llegó débil e incapaz de volar después de que una poderosa tormenta azotó Misiones en 2025. Desde entonces, se recuperó físicamente y formó pareja con otra guacamaya. “Nos da la esperanza de que algún día pueda engendrar polluelos que regresen a la naturaleza”, dice Di Nucci.

La familia en el nido

Las generaciones futuras de guacamayos de alas azules que regresan a Argentina no sólo dependen de las parejas que ahora se forman y aparean en Misiones, sino también al otro lado de la frontera, en Brasil.

En el Parque das Aves, en Foz do Iguaçu, nacieron 14 polluelos durante la última temporada reproductiva; Se espera que diez de ellos se sumen al programa argentino en los próximos meses.

“Siempre que es posible, dejamos que los padres hagan todo el trabajo”, dice Bianca Fernandes, quien supervisa el programa de reproducción en Brasil. â€”Ellos incuban los huevos y alimentan a los polluelos. Nuestro papel es simplemente monitorear”.

Las cámaras instaladas dentro de los nidos permiten al equipo observar a los polluelos de forma remota, mientras el personal los controla dos veces por semana. Si un pollito parece enfermo o desnutrido, se lo retira para recibir atención especializada.

Cuando todo va bien, la escena es tranquilamente íntima: una familia entera (tres o cuatro polluelos por nidada) reunida dentro del nido. Ver a los padres alimentar a sus hijos y a sus hermanos interactuar, dice Fernandes, es una de las partes más gratificantes del proceso.

Esos primeros días son también los más frágiles. “Seguimos muy de cerca los primeros cinco a siete días”, explica. “Si un polluelo sobrevive a esa fase crítica, sus posibilidades de desarrollo saludable aumentan dramáticamente”.

En diciembre de 2025, finalmente sucedió algo que el equipo en Argentina había estado esperando durante años: el primer polluelo de guacamayo de alas azules registrado en Misiones en décadas nació en El Puente Verde. Le pusieron por nombre Julián.

El momento fue celebrado como un hito para una especie que alguna vez fue común en la región pero que ahora está prácticamente extinta en toda Argentina. Pero Julián sobrevivió sólo un mes.

Para los conservacionistas, sin embargo, el evento sigue siendo importante. “Los loros aprenden a ser padres a través de la experiencia”, dice Sofía Zalazar de Aves Argentinas. “A veces hay pérdidas. Si intervenimos demasiado, los adultos nunca desarrollarán esos comportamientos por sí mismos”.

Aprendiendo a ser salvaje otra vez

Antes de que las guacamayas puedan regresar a la selva, deben aprender una última lección: cómo volar.

En El Puente Verde, un gran aviario forestal funciona como una especie de escuela de vida silvestre donde las aves reconstruyen las habilidades básicas que necesitarán para sobrevivir. El entrenamiento comienza con movimientos simples; algunas aves al principio sólo dan saltos cortos.

(Una cacatúa inteligente adquirió una habilidad humana y luego se extendió.)

“Puede parecer obvio”, dice Zalazar, “pero no todas las aves con alas realmente vuelan”. Es como un niño aprendiendo a caminar”.

Gradualmente, se anima a las aves a cruzar el aviario de 82 pies, primero saltando entre ramas y eventualmente volando distancias más largas.

La personalidad también influye. Los loros, dice Zalazar, son similares a cómo se ven a los monos en la categoría de mamíferos: animales muy inteligentes con dinámicas sociales complejas. Las jerarquías se forman rápidamente, con aves dominantes emergiendo sobre las más tímidas, e incluso intimidación ocasional que puede afectar la confianza.

Al mismo tiempo, las aves deben aprender a reconocer los alimentos del bosque. Cada día, los cuidadores colocan flores, capullos y frutos de la selva tropical dentro del recinto para que las guacamayas puedan comenzar a identificar su dieta natural.

A medida que avanza el entrenamiento, las puertas del aviario se abren a las estaciones de alimentación instaladas en lo alto de los árboles cercanos. Allí, las aves encuentran comida familiar mientras exploran el bosque circundante y gradualmente aprenden a buscar comida por sí mismas.

Aprender a comer resulta más fácil que aprender a volar. Los 11 guacamayos que se entrenan actualmente en el aviario avanzan a diferentes velocidades. Algunas aves se adaptan rápidamente, mientras que otras requieren meses de práctica antes de poder volar con confianza.

Aun así, el equipo es optimista. A partir de junio de 2026, se espera que se liberen ocho aves, y la primera liberación del proyecto está programada para el 20 de septiembre. Cada una llevará un pequeño transmisor y se le permitirá regresar al recinto para descansar durante las primeras noches después de la liberación, si es necesario.

Si todo sale según lo previsto, podrían convertirse en las primeras guacamayas de alas azules en volar libremente en Argentina en décadas. Y si todo el esfuerzo tiene éxito, futuras bandadas podrían reconectar poblaciones en Paraguay, Brasil y Argentina, permitiendo a la guacamaya de alas azules cruzar una vez más los cielos forestales sin fronteras.