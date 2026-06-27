El equipo de voleibol masculino es campeón estatal de la División 2 – Waylandpost

Era lógico que el primer campeonato estatal para el equipo de voleibol masculino de Wayland High School estuviera en manos de uno de los mejores jugadores que el estado haya visto.
Jugando contra Westfield, el equipo al que se han enfrentado los últimos dos años en el torneo y uno de los dos únicos equipos que los vencieron esta temporada, los Warriors prepararon el balón para que Finn Bell finalmente se llevara a casa el trofeo.
A pesar de que Bell jugaba en la última fila, el líder de todos los tiempos de Massachusetts en remates tomó un set de Zachary O’Donnell y disparó un cohete típico para su remate número 1,485 que salió de un bloqueador de Westfield y navegó detrás del banco de los oponentes para enviar al equipo y a sus muchos fanáticos a un frenesí.
“Estaba muy agradecido de que Zach pudiera llevarme el balón allí”, dijo Bell. â€œTuve que correr detrÃ¡s de Ã©l para llegar a la pelota. A Zach no le gusta colocar el balón detrás de su cabeza (no es su forma de jugar), pero pudo hacerlo.
Fue un momento increíble para celebrar. Estoy muy feliz de terminar mi carrera así; fue algo apropiado”.
También fue apropiado que Bell, quien continuará su juego en la Universidad D’Youville en Buffalo, Nueva York, el próximo año, anotara el punto ganador. En el set final, después de ir perdiendo 8-7, él personalmente anotó 13 de los últimos 14 puntos de Wayland con seis remates, cinco puntos de servicio y dos bloqueos.
“En cada momento importante que lo hemos necesitado, Finn está ahí para ayudarnos”, dijo el entrenador Phil George. â€œLo que notÃ que fue diferente este aÃ±o respecto a los anteriores es su tranquila confianza en sÃ mismo. Siempre ha sido un jugador sobresaliente, pero su confianza en sí mismo se ha asentado en lo más profundo… La forma en la que restó importancia a los errores [this season] no fue una coincidencia. Esa confianza se demostró y dijo: ‘Oye, tengo que ganar un título estatal para nosotros’”. Y eso fue lo que su equipo le pidió en el set final de la victoria 25-15, 25-21, 12-25, 25-13.
Con una ventaja de 5-1 en el cuarto set, Alex Pearlman cayó por una lesión. Los Bombers anotaron siete de los siguientes nueve puntos para tomar una ventaja de 8-7. George decidió cambiar su plan de juego ya que Pearlman, a quien llamó su segundo mejor jugador ofensivo, estaba en la banca.
“Pedí un tiempo muerto y hablé con Zach O’Donnell y le dije que modificara el plan de juego sin Alex allí”, explicó.
â€œEra el momento de adoptar el enfoque de ‘colocarle la pelota a Finn’. No olvidemos que tenemos al mejor jugador del estado. Dale la pelota y déjalo cocinar”.
La impresionante línea de estadísticas del cuarto set mostró que la decisión del entrenador de elegir al Jugador de Voleibol del Año de Massachusetts 2026 y al Jugador Más Valioso de la Liga Dual County fue la decisión correcta.
“Después de que Alex cayera y el plan de juego ahora era darle [me] “El balón fue un momento difícil para mí”, dijo Bell. “Acabo de salir [the third set] donde tuve como cinco errores de acierto. No estaba en la corriente. Pero dejé de lado cualquier pensamiento negativo y tuve que esforzarme para ganar el set”.
Wayland había perdido las dos últimas finales estatales (3-2 ante Westfield en 2024 y 3-1 ante Agawam el año pasado). Los Warriors en realidad tenían una ventaja de 2-0 contra Westfield antes de sufrir una “barrida inversa” al perder los últimos tres sets. Así que regresar de la pausa posterior a la lesión fue muy importante para evitar dudas y posibles déjà vu en la mente de los jugadores.
“Habiendo fracasado en los últimos dos años, esta fue una buena manera de salir adelante por algo que hemos estado persiguiendo”, dijo Bell. “Nuestro objetivo durante los últimos cuatro años ha sido colgar un [championship] bandera. Y hacerlo siendo un senior es muy surrealista”.
Los Warriors (23-2) perderán a Bell, Engelhardt y Max Walsh hasta la graduación, pero George espera que el título no sea algo definitivo. “Tenemos un grupo muy talentoso el año que viene, así que esperamos estar en un lugar similar”, dijo. “Bromeamos en el autobús de regreso a casa: ‘A la misma hora, en el mismo lugar el año que viene’”.