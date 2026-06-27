El equipo de voleibol masculino es campeón estatal de la División 2 – Waylandpost

Era lógico que el primer campeonato estatal para el equipo de voleibol masculino de Wayland High School estuviera en manos de uno de los mejores jugadores que el estado haya visto.

Jugando contra Westfield, el equipo al que se han enfrentado los últimos dos años en el torneo y uno de los dos únicos equipos que los vencieron esta temporada, los Warriors prepararon el balón para que Finn Bell finalmente se llevara a casa el trofeo.

A pesar de que Bell jugaba en la última fila, el líder de todos los tiempos de Massachusetts en remates tomó un set de Zachary O’Donnell y disparó un cohete típico para su remate número 1,485 que salió de un bloqueador de Westfield y navegó detrás del banco de los oponentes para enviar al equipo y a sus muchos fanáticos a un frenesí.

“Estaba muy agradecido de que Zach pudiera llevarme el balón allí”, dijo Bell. â€œTuve que correr detrÃ¡s de Ã©l para llegar a la pelota. A Zach no le gusta colocar el balón detrás de su cabeza (no es su forma de jugar), pero pudo hacerlo.

Fue un momento increíble para celebrar. Estoy muy feliz de terminar mi carrera así; fue algo apropiado”.

También fue apropiado que Bell, quien continuará su juego en la Universidad D’Youville en Buffalo, Nueva York, el próximo año, anotara el punto ganador. En el set final, después de ir perdiendo 8-7, él personalmente anotó 13 de los últimos 14 puntos de Wayland con seis remates, cinco puntos de servicio y dos bloqueos.

“En cada momento importante que lo hemos necesitado, Finn está ahí para ayudarnos”, dijo el entrenador Phil George. â€œLo que notÃ que fue diferente este aÃ±o respecto a los anteriores es su tranquila confianza en sÃ mismo. Siempre ha sido un jugador sobresaliente, pero su confianza en sí mismo se ha asentado en lo más profundo… La forma en la que restó importancia a los errores [this season] no fue una coincidencia. Esa confianza se demostró y dijo: ‘Oye, tengo que ganar un título estatal para nosotros’”. Y eso fue lo que su equipo le pidió en el set final de la victoria 25-15, 25-21, 12-25, 25-13.

Con una ventaja de 5-1 en el cuarto set, Alex Pearlman cayó por una lesión. Los Bombers anotaron siete de los siguientes nueve puntos para tomar una ventaja de 8-7. George decidió cambiar su plan de juego ya que Pearlman, a quien llamó su segundo mejor jugador ofensivo, estaba en la banca.

“Pedí un tiempo muerto y hablé con Zach O’Donnell y le dije que modificara el plan de juego sin Alex allí”, explicó.