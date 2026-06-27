El 1893 Exposición Mundial de la Columbiana fue alojada por Chicago solo un par de décadas después de que toda la ciudad se incendiara y la puso de nuevo en el mapa mundial. La Feria Mundial, como también se la conoce, presentó a millones de personas inventos, arquitectura e ideas que todavía influyen en nuestras vidas hoy en día. [Contexto: El evento se celebró poco después de que la ciudad se recuperara de un incendio devastador]. Se celebró solo 22 años después de que el Gran Incendio de Chicago devastara la ciudad, pero Chicago estaba decidida a dominar el escenario mundial. Con ese objetivo, y con mucha influencia política y recaudación de fondos por parte de hombres de negocios de Chicago, la ciudad ganó la votación para albergar la Exposición Mundial de la Columbina en 1893, que honró el 400 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a las Américas. [Verificación de los hechos: Chicago ganó la votación para organizar el evento y recibió a más de 27 millones de visitantes].

“Había 14 estructuras individuales, majestuosos edificios que se conocieron como la Corte de Honor o la “Ciudad Blanca”. Uno de ellos puede ser reconocible para ti hoy en día. [Hecho: Uno de los edificios, el Museo de Ciencia e Industria, sigue en pie]. “Casi todos eran lo que llamamos neoclásicos en su diseño; eso significa que evocaban la antigua Grecia y Roma”. [Verificación de los hechos: La mayoría de los edificios tenían un diseño neoclásico]. Había electricidad, por lo que fue el primer evento cívico grande en estar completamente electrificado. “Es una de las primeras veces en las que se ven todos estos productos diferentes disponibles”. [Contexto: La feria presentó numerosos productos e innovaciones a los visitantes].

Entre esos productos estaban el chicle Juicy Fruit, las salchichas Vienna beef y la cerveza Pabst Blue Ribbon. Los terrenos de la feria iban desde Jackson Park hasta Midway Plaisance, donde la respuesta de Chicago a la Torre Eiffel tomaba el escenario central: la rueda de Chicago. [Hecho: La original Rueda Ferris era más alta que la Rueda Centennial del Navy Pier de hoy en día]. “Les estaba dando vistas que, básicamente, nunca habían existido antes,” dijo Durica. La Feria Mundial nunca pretendió ser un evento permanente. Sería desmantelada, y hasta la asombrosa rueda de Chicago tuvo un final inusual. [Hecho: Algunas partes de la rueda fueron salvadas].

“Las conferencias de la feria se celebraron en el Instituto de Arte, y en el lugar actual del Hospital La Rabida había una recreación del convento La Rabida en España, donde Colón tramó sus viajes.” [Hecho: La feria dejó varios rastros históricos en la ciudad]. Jackson Park todavía tiene una estatua que es una réplica de una de las más grandes que se exhibieron en la feria. [Contexto: La ciudad conserva algunas herencias visibles de la exposición]. El evento que moldeó el mundo dejó mucho más que un juego de mesa y una maravilla de la ingeniería. “El legado duradero de la feria es que se puede dar forma a un buen futuro a través del diseño, la innovación tecnológica y el diálogo con una amplia gama de comunidades globales”, dijo él. [Verificación de los hechos: La Exposición Mundial de Chicago es recordada como un capítulo importante en la historia de la ciudad]. Más de un siglo después, la Exposición Mundial de Chicago sigue siendo uno de los capítulos más notables en la historia de esta ciudad y un poderoso recordatorio de lo que puede suceder cuando una ciudad se atreve a soñar en grande. [Hecho: La feria ha dejado una huella duradera en la historia de Chicago].