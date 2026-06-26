Alineación prevista de Argentina vs. Jordania: Grupo J del Mundial

Lionel Messi continues to do Lionel Messi things, and as long as Lionel Messi continues to do Lionel Messi things, Argentina has as good a chance as any to win the World Cup.
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Lionel Messi sigue haciendo cosas de Lionel Messi, y mientras Lionel Messi siga haciendo cosas de Lionel Messi, Argentina tiene tantas posibilidades como cualquier otro de ganar la Copa del Mundo.
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The holders are out to make history in North America, with no nation since Brazil in 1962 retaining the trophy. Few backed Lionel Scaloni’s side pre-tournament, but Messi’s magic has converted plenty of doubters.
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Los campeones quieren hacer historia en Norteamérica, y ningún país desde Brasil en 1962 ha retenido el trofeo. Pocos respaldaron al equipo de Lionel Scaloni antes del torneo, pero la magia de Messi ha convertido a muchos escépticos.
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Five goals from the magic man and two victories mean Argentina is safely through to the round of 32 as Group J winners with a game to spare. That should allow Scaloni to rest and rotate on Matchday 3 against Jordan, with Argentina surely having enough to prevail against the debutants in the absence of a few figureheads.
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Cinco goles del hombre mágico y dos victorias significan que Argentina está segura a los dieciseisavos de final como ganador del Grupo J con un partido de sobra. Eso debería permitir a Scaloni descansar y rotar en la tercera jornada contra Jordania, y Argentina seguramente tendrá suficiente para imponerse a los debutantes en ausencia de algunas figuras destacadas.
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Here’s how the holders could line up against the eliminated Jordanians on Saturday evening.
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Así es como el vigente campeón podría enfrentarse a los jordanos eliminados el sábado por la noche.
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Argentina Predicted XI vs. Jordan
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XI previsto de Argentina vs. Jordania
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Pick Your Argentina XI!
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¡Elige tu once argentino!
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GK: Emiliano Martínez—While this is an opportunity for the manager to offer minutes to fringe roster members, Scaloni could retain his No. 1 goalkeeper.
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GK: Emiliano Martínez—Si bien esta es una oportunidad para que el técnico ofrezca minutos a miembros marginales de la plantilla, Scaloni podría retener a su portero número uno.
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RB: Gonzalo Montiel—The man who produced the winning moment in Qatar, Montiel has since embarked on a fairly muted club career. Still, he made Scaloni’s 26, and the steady rightback could replace Nahuel Molina.
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RB: Gonzalo Montiel—Montiel, el hombre que produjo el momento ganador en Qatar, se ha embarcado desde entonces en una carrera de club bastante tranquila. Aún así, cumplió con los 26 de Scaloni, y el estable lateral derecho podría reemplazar a Nahuel Molina.
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CB: Nicolás Otamendi—Cristian Romero insisted that all is well after picking up a knock in the 2–0 win over Austria. Still, no chances will be taken ahead of the knockouts, with veteran Otamendi earning his first start of this summer‘s tournament.
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CB: Nicolás Otamendi—Cristian Romero insistió en que todo está bien después de recibir un golpe en la victoria por 2-0 sobre Austria, pero no se correrán riesgos antes de los nocauts, ya que el veterano Otamendi obtuvo su primera apertura en el torneo de este verano.
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CB: Lisandro Martínez—Martínez‘s left-footedness and excellent passing ability has improved Argentina’s build-up play from Qatar. The Manchester United man has a great rapport with Romero and will be imperative as the tournament progresses. He could play an hour on Saturday.
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CB: Lisandro Martínez…La zurda de Martínez y su excelente capacidad de pase han mejorado el juego de preparación de Argentina desde Qatar. El hombre del Manchester United tiene una gran relación con Romero y será imprescindible a medida que avance el torneo. Podría jugar una hora el sábado.
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LB: Nicolás Tagliafico—Firmly second choice as a result of Facundo Medina’s impressive start to the tournament, this will likely be Tagliafico’s only start of the World Cup.
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LB: Nicolás Tagliafico—Firmemente segunda opción como resultado del impresionante comienzo de torneo de Facundo Medina, este será probablemente el único comienzo de Tagliafico en la Copa del Mundo.
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RM: Rodrigo De Paul—De Paul hasn’t skipped a beat despite escaping the competitiveness of Europe’s top-five leagues. He’s one of many in Scaloni’s roster who raise their game once the national team calls.
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RM: Rodrigo De Paul—De Paul no ha perdido el ritmo a pesar de escapar de la competitividad de las cinco principales ligas de Europa. Es uno de los muchos en la plantilla de Scaloni que mejoran su juego una vez que llama la selección nacional.
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CM: Leandro Paredes—A sublime passer and an excellent fit for what Argentina want to achieve in possession, Paredes is poised to offer Alexis Mac Allister respite.
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CM: Leandro Paredes—Un pasador sublime y una excelente opción para lo que Argentina quiere lograr en posesión, Paredes está preparado para ofrecerle un respiro a Alexis Mac Allister.
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CM: Enzo Fernández—Fernández was a burgeoning talent in Qatar. Now, he‘s the finished product and a key leader.
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CM: Enzo Fernández—Fernández era un talento floreciente en Qatar. Ahora es el producto terminado y un líder clave.
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LM: Thiago Almada—Almada’s clever dummy allowed Messi to score a record-breaking 17th World Cup goal in the first half against Austria. He’s a canny operator who primarily operates inside and contributes to Argentina’s short central combinations.
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LM: Thiago Almada—El inteligente muñeco de Almada permitió a Messi marcar un récord de gol número 17 en la Copa del Mundo en la primera mitad contra Austria. Es un operador astuto que opera principalmente por dentro y contribuye a las combinaciones centrales cortas de Argentina.
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ST: Nico González—A useful outlet in the air, González offers an alternative threat in attack. After appearing off the bench last time out, Scaloni could turn to the athletic 28-year-old against Jordan.
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ST: Nico González—González, una salida útil en el aire, ofrece una amenaza alternativa en ataque. Después de aparecer desde el banquillo la última vez, Scaloni podría recurrir al atlético jugador de 28 años contra Jordan.
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ST: Julián Álvarez—After dropping a huge transfer bomb following Argentina‘s Matchday 2 win, Álvarez, who’s building up his fitness after recovering from an ankle injury, seems ready for his first start. His increased influence should reduce La Albiceleste’s reliance on Messi.
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ST: Julián Ã lvarez—Después de lanzar una gran bomba en transferencias tras la victoria de Argentina en la segunda jornada, Álvarez, que está mejorando su estado físico tras recuperarse de una lesión en el tobillo, parece listo para su primera titularidad. Su creciente influencia debería reducir la dependencia de La Albiceleste de Messi.
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