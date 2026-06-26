Cómo ver el Mundial hoy: programación, horarios, TV, streaming para Francia, Noruega, más

The final day of group stage play for Groups G, H and I arrives Friday at the 2026 FIFA World Cup, with six matches on tap across three concurrent kickoff slots. The marquee matchup is Norway vs. France at 3 p.m. ET on FOX, a collision between two unbeaten group leaders featuring the tournament’s top scorers, Erling Haaland (four goals for Norway) and Kylian Mbappe (four goals for France). Later, Spain and Uruguay meet at 8 p.m. ET in a Group H finale in Guadalajara, while Belgium and New Zealand square off at 11 p.m. ET as Group G completes its final matchday in Vancouver. All six matches air on FOX or FS1 and stream live and on demand on FOX One.

El Grupo I se decidirá el viernes por la tarde en el Boston Stadium cuando Noruega se enfrente a Francia. Es un partido muy esperado entre dos equipos, cada uno con seis puntos perfectos en dos partidos, y contará con dos de los mayores goleadores de este deporte, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Ambos equipos ya han conseguido sus respectivos billetes para los dieciseisavos de final, pero este partido decidirá el ganador del grupo. Debido a una diferencia de goles superior, Francia ganará el grupo incluso si el partido termina en empate.

Tanto Senegal como Irak llegan a este partido del Grupo I en el Estadio de Toronto con cero puntos después de perder partidos ante las potencias Noruega y Francia. Este juego tampoco es completamente inútil. Si bien un empate eliminaría a ambos equipos, un ganador todavía tiene una pequeña posibilidad de avanzar como uno de los ocho mejores equipos en tercer lugar. Queda por ver si tres puntos serán suficientes, dependiendo de las tablas finales y la diferencia de goles en otros grupos.

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Time: 8 p.m. ET

TV: FOX

Stream:Â Watch 3 days free on FOX One

Venue: Guadalajara Stadium, Guadalajara, Mexico

Será un enfrentamiento entre ex campeones de la Copa del Mundo el viernes cuando España y Uruguay se enfrenten en el Estadio Guadalajara en México para concluir la acción del Grupo H. España actualmente se encuentra en la cima del grupo con cuatro puntos, mientras que Uruguay tiene solo dos puntos.

Dirigido por Marcelo Bielsa, considerado uno de los entrenadores más influyentes de su generación, Uruguay ha decepcionado en esta Copa del Mundo después de empatar contra Arabia Saudita y Cabo Verde. Eso ha dejado al equipo en una situación difícil, en la que probablemente necesite derrotar a España para avanzar.

En este punto, eso parece poco probable, ya que Uruguay no ha ganado ninguno de sus últimos seis juegos, y España es posiblemente el mejor equipo del mundo, con su racha invicta en partidos competitivos ahora de 33 juegos (24 victorias y nueve empates) que se remonta al 28 de marzo de 2023.

Cabo Verde contra Arabia Saudita

Time: 8 p.m. ET

TV: FS1

Stream: Â Watch 3 days free on FOX One

Venue: Houston Stadium, Houston, TX

Todo estará en juego el viernes en Houston cuando Cabo Verde se enfrente a Arabia Saudita en Houston, y el ganador probablemente avance del Grupo H a los dieciseisavos de final. Cabo Verde ingresa al juego con dos puntos (a la par de Uruguay, pero solo por detrás por uno en el desempate de goles marcados) de dos empates, mientras que Arabia Saudita tiene un punto.

Cabo Verde se ha convertido en el favorito de la Cenicienta del torneo después de jugar contra España y empatar 0-0, seguido de un empate 2-2 con Uruguay. La nación del archipiélago frente a la costa de África continental tiene una población de solo 525.000 habitantes, pero obtuvo resultados contra dos naciones que ganaron el torneo. Una victoria enviaría a Cabo Verde a los octavos de final, pero un empate para terminar con tres puntos podría ser suficiente si otros resultados se abren camino.

Nueva Zelanda contra Bélgica

Time: 11 p.m. ET

TV: FOX

Stream: Â Watch 3 days free on FOX One

Venue: BC Place Vancouver, Vancouver, British Columbia

Tanto para Nueva Zelanda como para Bélgica, avanzar del Grupo G a los dieciseisavos de final probablemente dependa de ganar este partido en el Estadio de Vancouver el viernes por la noche.

Bélgica llega a este partido en el tercer lugar del grupo con dos puntos en dos partidos. El equipo de Rudi García ha sido decepcionante durante dos partidos, ya que los Diablos Rojos llegaron como uno de los 10 mejores equipos en la Clasificación Mundial de la FIFA con la esperanza de llegar lejos en las eliminatorias.

Dos puntos no es el fin del mundo, pero la gran preocupación del equipo ha sido su falta de producción ofensiva. El único gol que marcó fue en propia meta en el empate 1-1 con Egipto. Afortunadamente, hay mucho tiempo para cambiar las cosas, ya que Bélgica es la favorita en este partido y una victoria elevaría a los Diablos Rojos a cinco puntos.

Egipto contra Irán

Time: 11 p.m. ET

TV: FS1

Stream: Â Watch 3 days free on FOX One

Venue: Seattle Stadium, Seattle, WA

Este año, Irán hará su séptima aparición en la Copa del Mundo, mientras que Egipto hará su cuarta aparición en el torneo. A pesar de esto, ninguno de los dos países ha superado nunca la fase de grupos. Eso cambiará en esta Copa del Mundo cuando Irán y Egipto se enfrenten en el estadio de Seattle el viernes por la noche.

Al menos uno de estos equipos avanzará, aunque ambos equipos tienen trabajo que hacer para asegurarse.

Egipto encabeza el Grupo G con cuatro puntos después de su empate 2-2 con Nueva Zelanda seguido de su victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda. Es probable que cuatro puntos sean suficientes para asegurar un lugar en los octavos de final, pero un empate lo aseguraría. El equipo está dirigido por el delantero del Liverpool Mohamed Salah, que es uno de los mejores delanteros de su generación. Salah, de 34 años, suma 68 goles en 118 partidos con Egipto y marcó la diferencia en la victoria sobre Nueva Zelanda.

Irán será el perdedor en Seattle y llega al partido con dos puntos del empate con Bélgica y Nueva Zelanda. En el reciente empate 0-0 contra Bélgica, Irán se mantuvo firme y aseguró el punto gracias a una sólida defensa y un poco de suerte. Contra Egipto, Irán probablemente jugará con un enfoque similar, pero en algún momento podría tener que volverse más agresivo con su ataque, ya que avanzar probablemente sólo se obtendrá con una victoria.

¿Quién juega hoy en el Mundial?

Norway

France

Senegal

Iraq

Uruguay

Spain

Cape Verde

Saudi Arabia

New Zealand

Belgium

Egypt

Iran

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