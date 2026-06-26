Argentina y Estados Unidos se preparan para la batalla en el Campeonato Mundial Junior

Argentina y Estados Unidos están listos para la batalla en el Campeonato Mundial Juvenil de 2026. Los equipos se enfrentarán en la primera ronda del torneo World Rugby en Georgia. El partido, que se llevará a cabo en el estadio Avchala de Tbilisi, será un partido del Grupo C.

El partido es nuevo ya que aunque el de Argentina Los Pumitas son competidores perennes de primer nivel, el equipo masculino U20 de EE. UU. históricamente ha pasado la mayor parte de su tiempo luchando por la clasificación en el Trofeo World Rugby U20 de nivel inferior.

El partido Argentina vs Estados Unidos se produce después de que World Rugby ampliara el Campeonato Mundial Juvenil para la edición de 2026. La competencia organizada en Georgia presenta un formato ampliado de 12 a 16 equipos, lo que abre la puerta para que el recién ascendido equipo de EE. UU. se una al Grupo C junto con Argentina, Inglaterra e Irlanda.

El partido comienza el sábado 27 de junio de 2026 a las 13:00 hora local en Tbilisi, que son las 6:00 a.m. en Argentina y las 5:00 a.m. en Nueva York.

ALINEACIONES



ARGENTINA

1 Fabrizio Cebron, 2 Manuel Cuneo Camargo, 3 Bautista Salinas Mallea, 4 Joaquín Pascual Viale, 5 Bautista Benavides, 6 Tomás Dande (capitán), 7 Jerónimo Sorondo, 8 Basilio Caóas, 9 Valentino Reggiardo, 10 Federico Serpa Laporte, 11 Benjamón Ledesma Arocena, 12 Pedro Coll, 13 Ramón Fernández Miranda, 14 Bautista Lescano, 15 Simon Pfister

Reemplazos: 16 Nicolás Cambiasso, 17 Benjamín Farías Cerioni, 18 Federico Narvaez, 19 Jeremy Annand, 20 Franco Marizza Mizawak, 21 Juan Preumayr, 22 Manuel Giannantonio, 23 Benjamín Ordiz Yujnovsky



EE.UU

1 Oliver Kirk, 2 Sawyer Troupe, 3 Tyler Trower, 4 Pierce Kelly, 5 Lyndon Bailey, 6 Jayden Williams, 7 Yiannis Efthymiopoulos, 8 Papaseea Matelau, 9 Spencer Huntley (capitán), 10 Declan Cadden, 11 Sialeafuhia Ofa, 12 Leo Keesler-Venables, 13 Dane Mitchell, 14 Marco Lapierre, 15 Gavin Titular

Reemplazos: 16 Aidan Stewart, 17 Colin Donnelly, 18 Alfie Booth, 19 Tanielu Talaepa, 20 Frank Finicle, 21 Liam Hill, 22 Joseph Sarkees, 23 William Darbishire