Errores que cometí al visitar Argentina por primera vez con mi familia

A lo largo de los años, he pasado mucho tiempo en Sudamérica. Sin embargo, hasta hace poco nunca había llegado tan al sur como Argentina.

En diciembre, mi esposo y tres de nuestros hijos pasaron seis días en Buenos Aires, la capital de Argentina, y sus alrededores, mientras se dirigían a la Antártida.

Nos encantó explorar Buenos Aires, apodada “París del Sur” debido a la arquitectura clásica de inspiración francesa que se encuentra en las amplias calles adoquinadas y arboladas de la ciudad, y a una cultura de cafés que rivaliza con la de París.

Me encantó especialmente deleitarme con la rica cocina local, explorar su sólida cultura futbolística, dirigirme al campo a las afueras de los límites de la ciudad para convertirme en gaucho (vaquero) por un día en una granja tradicional argentina y explorar canales cercanos que recuerdan a Venecia.

Sin embargo, el viaje de seis días de mi familia podría haber sido mejor si hubiéramos evitado algunos errores.

Aprovechar el transporte público antes hubiera sido útil.

Usar el transporte público nos permitió recorrer la ciudad más rápido. Jamie Davis Smith





Antes de mi viaje, un amigo que nació y creció en Buenos Aires me advirtió que no tomara el metro allí.

Dijo que en el Metro de Buenos Aires, o Subte, haría demasiado calor para ser tolerable durante mi visita de verano porque las estaciones y varios vagones del tren no tienen aire acondicionado. También advirtió que existía un alto riesgo de sufrir robos en las estaciones más concurridas.

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Al principio, seguí su consejo y confié en Uber para desplazarme por la ciudad. Sin embargo, viajar en viajes compartidos a todas partes rápidamente se volvió costoso y, a menudo, teníamos que esperar un tiempo para que los autos nos recogieran.

Aproximadamente a mitad del viaje. Decidí probar el Subte con la esperanza de que nos llevara por la ciudad más rápido.

Las estaciones y muchos vagones de tren estaban cálidos, pero no tan sofocantes como nos temíamos. También usé la misma astucia callejera en el Subte que uso en el metro de mi casa en Washington, DC, como mantener mi bolso frente a mí en todo momento, y nunca me sentí inseguro.

Al final, encontré que el sistema de metro de Buenos Aires, el más antiguo de Sudamérica, es económico, sorprendentemente moderno y fácil de usar.

Nos habríamos ahorrado mucho tiempo, dinero y molestias si hubiéramos tenido la oportunidad de viajar en el Subte desde el primer día de nuestro viaje.

Llegar con dinero en efectivo nos habría ahorrado algunos dolores de cabeza.

Ojalá hubiera tenido pesos argentinos a la mano durante todo mi viaje. Jamie Davis Smith





Antes de viajar al extranjero, siempre compruebo si las tarjetas de crédito son aceptadas en el lugar al que voy. En muchos países, nunca necesito dinero en efectivo.

Basándome en una búsqueda rápida en línea, no anticipé ningún problema al usar mis tarjetas de crédito en nuestro viaje a Buenos Aires.

Sin embargo, en la primera cena de mi familia en Buenos Aires (una deliciosa pizzería al estilo argentino) me di cuenta de que estaba equivocado.

Cuando llegó la factura, descubrí por las malas que muchos restaurantes aquí no aceptan tarjetas de crédito. Necesitaba desesperadamente pesos argentinos y tuve que dejar a mi marido y a mis hijos en nuestra mesa y salir en busca de un cajero automático.

Además, me costó mucho conseguir Uber hasta que un local me dijo que la mayoría de los conductores prefieren que les paguen en efectivo. Para aumentar mis posibilidades de que me recogieran, elegí la opción de pagar en efectivo en la aplicación (una opción que no recuerdo haber visto en ningún otro lugar al que haya viajado). Pareció ayudar, pero significaba que necesitaba aún más pesos argentinos.

Para colmo de males, los cajeros automáticos que encontré cobraban tarifas elevadas y limitaban la cantidad de efectivo que podía retirar cada día.

Llegar con la cartera llena de pesos argentinos me habría ahorrado tiempo, molestias y dinero.

Ojalá hubiera planeado mejor experimentar la cultura nocturna local.

En Argentina es común cenar tarde. Jamie Davis Smith





Según la sabiduría tradicional de los viajeros, casi siempre es una buena idea levantarse y salir temprano para combatir el calor y visitar atracciones populares antes de que aumenten las multitudes.

Aunque yo no siempre sigo ese consejo, en general he descubierto que es válido en muchos lugares que he visitado. Resulta que en Buenos Aires levantarse temprano no siempre fue la mejor decisión.

Cuando salíamos a comer a las 8 de la noche, las calles de algunos barrios se sentían muertas. En aquella época los restaurantes solían estar vacíos, incluso entre semana.

Algunas partes de la ciudad parecían tranquilas durante el día y más animadas durante la noche. Jamie Davis Smith





Antes de llegar, sabía que a los lugareños les gusta cenar más tarde y quedarse despiertos hasta tarde. Sin embargo, no me di cuenta del todo de lo tarde que era. Descubrí que no es raro que la gente en Buenos Aires espere hasta las 10 de la noche o más tarde para cenar.

Ojalá hubiera dormido uno o dos días para tener la energía para quedarme fuera hasta más tarde y experimentar plenamente la cultura y la vida nocturna de Buenos Aires.

Planificar más actividades en el interior nos habría ayudado a combatir el calor

Nos encantaba pasar tiempo al aire libre en Buenos Aires, pero algunos días hacía mucho calor. Jamie Davis Smith





A mi familia le gusta estar al aire libre y Buenos Aires tiene muchos parques y barrios coloridos para explorar. Sin embargo, durante nuestra visita de verano, varios días fueron muy calurosos, alcanzando más de 90 grados Fahrenheit.

Ojalá hubiera planeado algunas actividades en el interior como plan de respaldo para los días más calurosos. Por ejemplo, mi familia podría haber explorado el Museo Evita, el Museo Nacional de Bellas Artes o el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

También podríamos haber reservado experiencias culturales, como espectáculos de tango, que nos hubieran permitido refrescarnos en el interior durante unas horas y ver un lado diferente de la cultura argentina.