Global 195: ICJP pide a las autoridades griegas investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados israelíes en Gaza

El Centro Internacional de Justicia para Palestinos (ICJP) ha presentado una solicitud urgente a la Oficina del Fiscal General pidiendo la investigación y, cuando se cumpla el umbral legal, la detención de un individuo que se cree que se encuentra actualmente en Grecia. El individuo, sospechoso de estar involucrado en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, se cree que es miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

La solicitud se basa en información que indica que el individuo puede haber participado en conductas que equivalen a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante el genocidio de Israel en Gaza. El ICJP ha pedido a las autoridades griegas pertinentes que investiguen las acusaciones de acuerdo con la ley griega y las obligaciones internacionales de Grecia en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).

La presentación señala las órdenes de arresto emitidas por la CPI en noviembre de 2024 relacionadas con presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por altos funcionarios israelíes.

La solicitud insta a las autoridades griegas a examinar la conducta presunta del individuo en el contexto de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y, según corresponda, a iniciar una investigación penal formal. El ICJP ha indicado además su disposición a proporcionar a las autoridades pertinentes acceso a pruebas para ayudar en cualquier investigación o proceso legal posterior.

NOTAS PARA LOS EDITORES:

1. El Centro Internacional de Justicia para Palestinos es una organización independiente de abogados, políticos y académicos que apoyan los derechos de los palestinos y tienen como objetivo proteger sus derechos a través de la ley. 2. Para obtener más información, concertar una entrevista con un portavoz o ver una copia completa de la carta, comuníquese con el servicio de noticias de ICJP en prensa@icjpalestine.com.