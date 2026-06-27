Los parches de estrógeno son difíciles de encontrar y es probable que no se resuelva pronto.

Los parches de estrógeno son difíciles de encontrar y es probable que...

Las parches de estrógeno escasean a medida que la demanda de los medicamentos para la menopausia se dispara, y los fabricantes podrían tardar al menos un año en ponerse al día. Las recetas de parches de estrógeno han aumentado un 162% en los últimos dos años, según datos de HealthVerity. La demanda, que ya estaba aumentando, se disparó el otoño pasado cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos eliminó una advertencia de caja negra de más de 20 años que desalentaba a las mujeres de tomar terapia de reemplazo hormonal.

Los fabricantes están luchando por mantenerse al día. Tres tipos de parches escasean, según datos de la Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos de Salud. La FDA, utilizando una metodología diferente, no ha declarado una escasez de estradiol.

“Se pueden conseguir, pero lleva mucho tiempo y esfuerzo cuando todos estamos tan ocupados en esta etapa de nuestras vidas”, dijo la Dra. Susan Loeb-Zeitlin, directora del Centro de Mediana Edad de Mujeres en la Facultad de Medicina Weill Cornell.

Los médicos de todo el país describen la dificultad que experimentan sus pacientes para encontrar terapias de reemplazo hormonal, especialmente parches de estrógeno. Cuando se le preguntó cuánto tiempo pasa tratando de ayudar a las personas a encontrar la medicación, la Dra. Francesca Turner, una médica en Iowa, simplemente se rió.

La popularidad ha tensado el suministro. Tres tipos de parches de estradiol enfrentan escaseces, según la base de datos de la ASHP. Dos de los fabricantes afectados, Zydus y Noven, no respondieron a la solicitud de comentarios de CNBC.

El tercer fabricante de medicamentos, Amneal, dijo que está trabajando para aumentar la producción para ayudar a satisfacer la creciente demanda. La compañía dijo que no proporciona detalles específicos de producción o plazos, pero se mantiene enfocada en la continuidad de la atención para los pacientes.

Otros fabricantes de productos de estrógeno dijeron que están viendo tendencias similares. Sandoz dijo en un comunicado que los recientes cambios en el comportamiento de prescripción han “creado una demanda sin precedentes que no puede ser completamente satisfecha en la actualidad”.

La FDA dijo que los parches de estradiol actualmente no están en escasez y los seis fabricantes informan que están produciendo a plena capacidad mientras trabajan para mantenerse al día con la creciente demanda. La agencia dijo que continúa monitoreando el suministro y está ofreciendo asistencia a los fabricantes para aumentar la producción.

Podría llevar tiempo ver el resultado de ese esfuerzo. La fabricación de parches transdérmicos involucra una fabricación más compleja que tratamientos como pastillas.

Se está viendo una tensión en otras terapias de reemplazo hormonal, con la ASHP recientemente listando varias cremas de estradiol y píldoras de progesterona en escasez. Algunas personas están buscando alternativas, como geles de estrógeno o cremas de farmacias magistrales.

Se prevé que tome uno o dos años para que los fabricantes encuentren el equilibrio entre la oferta y la demanda. Eso significa que las mujeres podrían tener dificultades durante algún tiempo.